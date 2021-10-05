С 2022 года 1С переходит на налоговый мониторинг

Ряды компаний – участников налогового мониторинга пополнятся.
С 2022 года к этой системе присоединятся три разработчика ПО:Сейчас эти фирмы принимают участие в проектах ФНС по развитию этого вида контроля.
- ООО «Яндекс.Технологии»;
- ООО «1С-СОФТ»;
- АО «ГНИВЦ».
Налоговики перечислили преимущества мониторинга:
- повышение качества внутреннего контроля и налогового учета в результате выполнения требований налогового мониторинга;
- освобождение от камеральных и выездных налоговых проверок и уменьшение расходов на их проведение;
- снижение риска доначисления налогов, пеней и штрафов за счет получения мотивированных мнений;
- переход на электронный документооборот с налоговым органом.
- объем по доходам и активам — 1 млрд руб. (было 3 млрд руб.);
- размер налогов — 100 млн руб., включая суммы НДФЛ и страховых взносов (было 300 млн руб.).