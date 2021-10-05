С 2022 года 1С переходит на налоговый мониторинг

Ряды компаний – участников налогового мониторинга пополнятся.

С 2022 года к этой системе присоединятся три разработчика ПО: ООО «Яндекс.Технологии»;

ООО «1С-СОФТ»;

АО «ГНИВЦ».

Сейчас эти фирмы принимают участие в проектах ФНС по развитию этого вида контроля.

Налоговики перечислили преимущества мониторинга:

повышение качества внутреннего контроля и налогового учета в результате выполнения требований налогового мониторинга;

освобождение от камеральных и выездных налоговых проверок и уменьшение расходов на их проведение;

снижение риска доначисления налогов, пеней и штрафов за счет получения мотивированных мнений;

переход на электронный документооборот с налоговым органом.

Представитель ООО «1С-СОФТ» Алексей Харитонов прокомментировал:

«Присоединение к налоговому мониторингу интересно нам не только как налогоплательщику, но и как разработчику решений системы "1С:Предприятие" для этой системы. Получая собственный опыт использования наших программ в ходе участия в проекте, мы сможем более эффективно их совершенствовать, повышать их качество, удобство и простоту работы с ними. Для бизнеса это может стать дополнительным аргументом в пользу перехода на налоговый мониторинг». Напомним, с 1 июля расширяется перечень организаций, которые относятся к участникам налогового мониторинга:

объем по доходам и активам — 1 млрд руб. (было 3 млрд руб.);

размер налогов — 100 млн руб., включая суммы НДФЛ и страховых взносов (было 300 млн руб.).