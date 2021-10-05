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С 2022 года 1С переходит на налоговый мониторинг

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Рубрика Налоговые проверки
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Ряды компаний – участников налогового мониторинга пополнятся.

С 2022 года к этой системе присоединятся три разработчика ПО:

  • ООО «Яндекс.Технологии»;
  • ООО «1С-СОФТ»;
  • АО «ГНИВЦ».
Сейчас эти фирмы принимают участие в проектах ФНС по развитию этого вида контроля.

Налоговики перечислили преимущества мониторинга:

  • повышение качества внутреннего контроля и налогового учета в результате выполнения требований налогового мониторинга;
  • освобождение от камеральных и выездных налоговых проверок и уменьшение расходов на их проведение;
  • снижение риска доначисления налогов, пеней и штрафов за счет получения мотивированных мнений;
  • переход на электронный документооборот с налоговым органом.
Представитель ООО «1С-СОФТ» Алексей Харитонов прокомментировал:

«Присоединение к налоговому мониторингу интересно нам не только как налогоплательщику, но и как разработчику решений системы "1С:Предприятие" для этой системы. Получая собственный опыт использования наших программ в ходе участия в проекте, мы сможем более эффективно их совершенствовать, повышать их качество, удобство и простоту работы с ними. Для бизнеса это может стать дополнительным аргументом в пользу перехода на налоговый мониторинг».
Напомним, с 1 июля расширяется перечень организаций, которые относятся к участникам налогового мониторинга:

  • объем по доходам и активам — 1 млрд руб. (было 3 млрд руб.);
  • размер налогов — 100 млн руб., включая суммы НДФЛ и страховых взносов (было 300 млн руб.).
О том, что такое налоговый мониторинг — читайте тут.

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