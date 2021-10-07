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Кредитная история: как проверить и как исправить?

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Рубрика Кредиты
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По статистике, только 10-15% россиян ни разу в жизни не брали кредиты. Остальные же 85-90% так или иначе с ними связаны. Кто-то берет займы, кто-то кредиты, а кто-то является поручителем или созаемщиком. Но объединяет всех одно — кредитная история. Даже если вы ни разу не связывались с банками и МФО хотя бы косвенно, проверить, какой у вас рейтинг, как минимум интересно.

Вы жили спокойной жизнью, ни о чем не думали, имели «финансовую подушку», но вот случилось несчастье: на любимой даче произошел пожар и нужно срочно восстанавливать имущество. Сбережений не хватает, и вы принимаете решение, что нужно идти и брать первый в своей жизни кредит. Заполняете заявку онлайн, но приходит отрицательный ответ. Почему? Я же не разу не обращался в банк за кредитом. Как такое возможно

Кредитная история — это ...

Даже если вы ни разу не обращались за кредитом или займом, но, например, были поручителем или вторым заемщиком, у вас существует кредитная история и она может быть испорчена третьими лицами.

Для начала нужно знать, что кредитная история — это досье на вас как на заемщика. Информация хранится в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ). Все данные могут направляться сразу в несколько организаций (банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и, чтобы собрать всё воедино, нужно будет направлять обращения сразу в несколько бюро. Эти данные собираются с 2005 года. Чем лучше кредитная история, тем выше шанс, что вам одобрят кредит или займ.

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В кредитной истории отражается регулярность платежей, задержки, количество займов в которых вы были созаемщиком или поручителем. В истории отображается, как платил основной заемщик, за которого вы поручились. Так что испортить ее может ваш лучший друг, который привел вас в банк, а вы не глядя подмахнули договор. Друг потом пропустил пару платежей, а вы приобрели плохую кредитную историю.

Итак, вы решили восстановить сгоревшую баню. Если денег нужно много, а ваша кредитная история чистая, то шанс выбрать наиболее выгодные условия в любом банке увеличивается. Если есть «косяки», то банк либо откажет совсем, либо предложит взять меньшую сумму. Тут всё понятно.

Зачем нужна кредитная история?

Разобравшись с тем, что представляет из себя кредитная история, стоит понять, зачем она нужна. Благодаря ей банки, МФО и КПК могут удостовериться в вас как в надежном заемщике или поручителе/созаемщике, а вы — понять причину отказа или завышенных тарифов на страховые полисы и каршеринговые сервисы.

Помните, что с плохой кредитной историей также уменьшается шанс устроиться на работу. По статистике, каждый пятый россиянин сталкивается с давлением на работе из-за кредитов. Примерно столько же работодателей стремится подстраховаться и узнать как можно больше о новом сотруднике своей компании: был ли у него займ с плохой историей, какая у него история последнего кредита и т.д. Как правило, работодатель не переживает из-за тех, у кого долги составляют меньше 50% дохода.

Помимо этого, благодаря кредитной истории можно проверить, не оформлен ли на ваш паспорт кредит? Такое бывает, если мошенники найдут утерянные вами документы. Также стоит помнить, что в кредитной истории могут допускаться ошибки, благодаря запросу в БКИ можно убедиться, что их там нет.

Например, вы пошли в банк за кредитом, но приходят отказы: один, два, три ... Запрашиваете историю и выясняется, что пять лет назад вы были созаемщиком у своего друга. Тот в свое время все погасил, даже вовремя, но по данным его займ числится еще открытым. А все просто: банк не передал в БКИ информацию о полном погашении и закрытии займа. Все это вылилось в отказ в предоставлении кредита уже вам.

В такой ситуации стоит подать заявление в бюро о внесении изменений или дополнений в свою кредитную историю. Все перепроверяется, уточняется, и изменение вносится.

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Хочу увидеть

И тут в нас просыпается любопытство. Теория освоена. Теперь хочется все увидеть вживую. Где найти кредитную историю? Вариантов два.

1. Через портал Госуслуг. Можно подать заявление, имея в доступе паспорт и СНИЛС. В ответ на обращение в личный кабинет придет список всех бюро (БКИ), в которых хранится ваша кредитная история. Информация будет включать название, адрес и номер телефона бюро.

2. Напрямую. Здесь немного сложнее. Для получения информации на сайте Банка России вам понадобится код субъекта кредитной истории (комбинация букв и цифр), но это только в том случае, если ранее уже был оформлен займ или кредит. В случае потери данных код можно сформировать заново.

Тайна за семью замками

«А если кто-то увидит мою кредитную историю? Не хочу, чтоб жена знала, что процесс ремонта дачи откладывается из-за чужой ошибки пятилетней давности».

Не беспокойтесь, вашу кредитную историю жена не увидит, но вот банки, МФО, страховые компании, работодатель (любое юридическое лицо или ИП) могут изучить с вашего письменного согласия только основную часть, т.е. ту что содержит детальную информацию по кредитным обязательствам заемщика: активным и закрытым кредитам, лимитам и срокам кредитования, непогашенному остатку и своевременности внесения платежей.

Информационную часть, включающую в себя данные о выдаче кредита, типе кредита и кредитора, канале подачи заявления, отказе в выдаче кредита с указанием причин отказа, просрочке свыше 120 дней и т.д., без вашего согласия может получить любое юридическое лицо, но только в целях выдачи вам кредита или займа. В остальных случаях полную кредитную историю можете получить только вы.

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Ты мой идеал

Отойдем в сторону и поговорим об идеальной кредитной истории: миф или правда, такое бывает? Стоит повториться, только 10-15% россиян ни разу не брали займ или кредит. Поэтому понятие «идеальная кредитная история» относительное.

Не стоит думать, что, если ни разу не брал кредит, — это хорошо. В таком случае банки и МФО не могут оценить вас как заемщика, понять, будете вы вовремя платить, будут ли просрочки. Поэтому не стоит удивляться, если на запрос о кредите придет отказ.

В этой ситуации лучше брать сумму, которую сможете вовремя вернуть. Без досрочного погашения. Без просрочек. Точно в срок. Это идеальный заемщик для банка.

Если кредит уже есть, можно ли рассчитывать на второй? Шанс есть, но возможно с оговорками, например, дадут, но меньше, чем вы запросили.

По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского, говоря об идеальной кредитной истории, стоит подразумевать, что клиент в процессе кредитования своевременно и в полном объеме погашал свои обязательства перед банком.

«Но не всегда всë зависит от клиента. Никто не застрахован от ошибок третьих лиц. Сотрудник банка может неправильно подать информацию в БКИ. Если вы обнаружили неточность, то в таком случае необходимо обратиться в банк для внесения изменений или оспаривать решение в суде. Если же мошенники воспользовались вашими данными и взяли на ваше имя кредит, и у вас возникла просрочка по платежам, то в данном случае очистить своë честное имя и снять с себя кредитное бремя, не принадлежащее вам, можно только через суд. Во всяком случае, чтобы не попасть в статус должника, нужно соблюдать платëжную дисциплину», — сообщил эксперт.

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Не стоит забывать, что постоянные просрочки и долги перед банками и МФО переводят вас в статус «должника». В данной ситуации можно подать заявление на внесудебное банкротство (сумма долга составляет от 50 до 500 тыс. руб.). За первый год упрощенной системы внесудебного банкротства этой процедурой воспользовались 12 тыс. россиян. 5 тыс. из них было одобрено. Однако лучше всего не допускать просрочек и не становиться должником.

Также стоит напомнить, что в последнее время наблюдается тенденция передачи банками активов коллекторам. В минувшем году частные взыскатели получили в распоряжение рекордный объем долгов с 2013 года (582 млрд рублей), а в первом полугодии 2021 года сумма переданных долгов перевалила за 300 млрд руб. Долги — дело не хитрое, а вот как от них избавиться и не попасть под пресс коллекторов, задачка не из простых. Сейчас шаг за шагом реализуется проект инновационного маркетплейса долгов. На одной площадке собираются продавцы и покупатели. Главная задача авторов проекта — сделать регистрацию максимально простой, а время на выставление лота — сократить до нескольких минут.

Стоит помнить, что любые долги ухудшают вашу кредитную историю и риск, что вам больше не одобрят кредит, стремительно увеличивается.

Очищаемся

А если всё плохо? Где-то просрочил, где-то не заплатил, где-то друг виноват. И что делать? Есть ли способ восстановить свою кредитную историю?

Есть. Для начала нужно помнить, что-то стереть из кредитной истории нельзя, но улучшить ее можно. Напомним, что финансовые организации особенно активно изучают вашу кредитную историю за последние 2-3 года. Поэтому необходимо запастись терпением и ближайшие несколько лет быть «идеальным». Если позволяют финансы, можно оформить небольшой по сумме кредит или рассрочку, купив необходимую технику, мебель и т.д., регулярно погашая вовремя. Также не стоит забывать вовремя оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Помимо этого, можно завести кредитную карту и вовремя пополнять на ней счет.

«Улучшить свою кредитную историю в принципе легко. Опять же, своевременно и в полном объёме оплачивать свои обязательства. Также можно улучшить свой положительный образ можно при помощи более мелких кредитов. Условно, даже если вам хватает денег купить новенький телефон, но вы смотрите в перспективу, то можно оформить кредит на покупку этого телефона и постепенно погасить его. Тем самым ваш образ как первоклассного заëмщика повышается», — резюмировал Антон Рогачевский.

Кредитная история хранится в БКИ 10 лет с тех пор, как в нее последний раз вносилась информация. Если все это соблюдать, то за 2-3 года кредитная история улучшится и, возможно, банки не будут смотреть на ваши «грехи» прошлых лет. Но это не точно.

Не забывайте закрывать кредитные карты, следить за друзьями, если вы у них являетесь созаемщиками или поручителями, проверять достоверность данных, и тогда смело можно брать кредит на ремонт любимой дачи.

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