Топ-10 фактов про новые ЭЦП

Собрала для вас короткий гайд по самым важным фактам, которые нужно знать про электронные подписи в 2021 году.

Про даты и сроки

Итак, с 1 июля 2021 года Федеральная налоговая служба начала выдавать ЭЦП юридическим лицам и ИП — это вы наверняка слышали.

Но вы вряд ли знаете: сначала планировалось, что 1 января 2022 года будут действовать только новые сертификаты. Но дальше вышло письмо Минцифры №ОП-П15-085-33604 от 10 августа 2021.

Согласно этому письму, сертификаты, выданные ФНС и аккредитованными по новым правилам УЦ после 01.07.2020, будут действовать и в 2022 году.

Электронные подписи удостоверяющих центров, прошедших аккредитацию по новым правилам, будут работать до конца срока своего действия, в том числе в 2022 году.

Получить подпись в ФНС по новым правилам в этом случае можно будет позже — когда срок действия электронной подписи закончится.

А до 31.12.2021 года вы можете продолжать пользоваться теми ЭЦП, которые у вас есть сейчас, даже если они выданы УЦ, не прошедшими аккредитацию по новым правилам.

Далее, срок действия новых ЭЦП составит 15 месяцев.

Про выдачу

Выдача ЭЦП для руководителей юрлиц, ИП и нотариусов производится в налоговой бесплатно. Но записываться сертификат будет на токен.

Токен вам придется купить самостоятельно и принести с собой в налоговую.

Первоначально озвучивали, что токены будут стоить около 1 000 рублей. Но недавно цены изменились. По крайней мере, когда мы заказали счет в АО «ПФ «СКБ Контур», нам счет выставили уже по цене 1500 руб за штуку. Какими цены будут к новому году — неизвестно.

Само заявление на выдачу ЭЦП можно заполнить руками в налоговой. Но проще сделать это в личном кабинете налогоплательщика («Жизненные ситуации» — «Нужна квалифицированная электронная подпись»).

Советую с этим не затягивать. При заполнении этого заявления на своего партнера, например, я обнаружила ошибки в его паспортных данных в информации, которая находится в личном кабинете ФНС (не был указан код подразделения). Внесли необходимые изменения. Но вышла запись, что «данные будут проверены и исправлены в течение 30 дней». Хорошо, что сейчас сентябрь и 30 дней можно подождать. А если вы зайдете и обнаружите ошибки 31 декабря?

Важно еще знать, что получить ЭЦП в ФНС может только лично генеральный директор (руководитель) юридического лица или ИП. Поэтому если директор находится за границей, а границы то открыты, то закрыты, тоже задумайтесь над этим вопросом.

С собой в налоговую нужно взять:

заявление на выпуск ЭЦП;

паспорт;

СНИЛС;

токен;

сертификат к токену (его могут спросить, а могут и не спросить).

Что еще

Копировать и экспортировать подписи, выданные ФНС, нельзя. Они существуют только на носителе.

Если нужно право подписи бухгалтеру, менеджеру, заму и т.п., то придется получить отдельную подпись на это физлицо.

ЭЦП руководителям юридических лиц и ИП будет выдавать с нового года только УЦФНС РФ. ЭЦП лицам, действующим от имени организации по доверенности, смогут выдавать аккредитованные центры.

Анонсировалось, что ЭЦП можно получить в любом аккредитованном центре. «В любом» для огромной Москвы означает пока только в одном — в ФНС города Москвы № 46. Кстати, записаться на прием можно онлайн на сайте nalog.ru А можно приехать и без записи.

И наконец, ЭЦП будут унифицированными и подойдут для:

налоговой отчетности;

отчетности в государственные информационные системы;

электронных торговых площадок;

операторов электронного документооборота.

Видеоверсию можно посмотреть тут:

Постаралась собрать для вас самое важное и актуальное :)