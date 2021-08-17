🔑Налоговики выдали уже более 120 тысяч электронных подписей

Более 120 тысяч квалифицированных электронных подписей уже выдано в Удостоверяющем центре ФНС и в точках партнеров. Об этом рассказал и. о. начальника Управления информационной безопасности ФНС Александр Соловьев.
Напомним, с 2022 года функции по выпуску КЭП для юрлиц, ИП и нотариусов возложены на ФНС. Чтобы перейти на новый порядок бесшовно, налоговики начали выдавать электронные подписи с 1 июля 2021 года.Получение подписи бесплатно и экстерриториально, то есть заявитель может обратиться в любую точку УЦ ФНС, их около 1000.
Заявителю необходимо приобрести носитель, на котором будет сгенерирована подпись, то есть закрытый ключ, и затем уже выпустить сертификат.
Налоговики не будут контролировать цены токенов для электронных подписейЕсли заявитель приносит носитель, на котором уже есть закрытая часть электронной подписи, и заявление, то процесс оформления сертификата занимает 15 минут, утверждают в ФНС.
Что касается электронных подписей, которые были получены в этом году ранее, то, как пояснил представитель ФНС, если сертификаты созданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию после 1 июля 2020 года, то они будут работать до конца своего действия. В среднем это 15 месяцев.
Напомним, недавно Минцифры выпустило письмо, в котором разъяснило вопрос использования ЭП после 01.01.2022.