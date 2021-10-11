Индексация зарплаты: порядок, правила, особенности

Цены на продукты, другие товары и услуги растут. Устранять последствия инфляции призвана индексация зарплаты. Какие работодатели и в каком порядке обязаны ее проводить, рассказываем в статье.

Что такое индексация заработной платы

Индексация заработной платы — это периодическое повышение зарплаты, обусловленное ростом потребительских цен на товары и услуги. По своей правовой природе, это государственная гарантия оплаты труда работников (Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 № 1269-О).

Госорганы, муниципалитеты, государственные и муниципальные учреждения производят ее в соответствии с нормативными правовыми актами (ст. 134 ТК РФ).

Так, с 01.10.2020 зарплата бюджетников была проиндексирована на 3% (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2020 № 2250-р, п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.08.2020 № 1153). В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрены средства в виде дотаций в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы бюджетам субъектов РФ (табл. 158 приложения 33 к Закону «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 08.12.2020 № 385-ФЗ).

Индексация оплаты труда может быть проведена также за счет средств регионального бюджета.

Так, с 01.01.2021 работникам государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Москвы, на которых не распространяется действие положений указов Президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня, увеличены размеры окладов на 3,7% за счет бюджетных ассигнований столицы (пп. 1, 2.2 Постановления Правительства города Москвы от 25.12.2020 № 2378-ПП).

Порядок индексации может регулироваться также отраслевыми соглашениями. В таком случае он применяется в отношении работников тех учреждений, на которые отраслевые соглашения распространяются (ст. 45, 48 ТК РФ).

Работникам, не занятым в бюджетной сфере, зарплата индексируется в порядке, установленном коллективным, трудовым договором, локальным нормативным актом организации.

Работодатель, в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности, вправе определить периодичность индексации, порядок расчета ее величины, перечень выплат, подлежащих индексации.

Положения об индексации заработной платы, установленные в организации, обязательны для работодателя и распространяются на всех сотрудников.

Чем отличается индексация от повышения зарплаты

1. Индексируют заработную плату всех работников предприятия (п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 № 2618-О). А повышение же зарплаты происходит, как правило, в отношении отдельных сотрудников. Оно может быть обусловлено, например, тем, что сотрудник хорошо себя зарекомендовал, усовершенствовал свои навыки, повысил производительность труда.

2. Индексация означает повышение зарплаты на определенный процент, установленный в нормативно-правовом или локальном акте, в коллективном договоре и обусловленный инфляцией. Решение о том, на сколько повысить зарплату работника, принимает генеральный директор компании.

Обязан ли работодатель провести индексацию заработной платы

Работодатель обязан обеспечить повышение уровня реального содержания зарплаты в связи с ростом цен. Индексация — один из способов, однако далеко не единственный. Вместо этого работодатель вправе периодически увеличивать зарплату путем повышения оклада, выплаты премии и так далее (п. 10 «Обзора судебной практики № 4», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017).

Если во внутренних документах компании закреплена обязанность индексировать зарплату на определенный коэффициент, то ее необходимо соблюдать. И на выполнение этой обязанности не будет влиять тот факт, что генеральный директор единичным решением повысил оклады всем сотрудникам.

За непроведение индексации компании грозит привлечение к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП (письмо Минтруда РФ от 26.12.2017 № 14-3/В-1135). В соответствии с ней нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц и ИП — от 1 до 5 тыс. рублей;

юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Статьей 5.31 КоАП предусмотрено, что нарушение или невыполнение работодателем обязательств по коллективному договору или соглашению влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Когда проводится индексация заработной платы

ТК РФ не устанавливает сроки, в которые должна быть произведена индексация зарплаты. Для госструктур такие промежутки времени устанавливаются нормативными правовыми актами. Небюджетные компании закрепляют их в коллективных и трудовых договорах, в своих локальных нормативных актах.

Как прописать индексацию заработной платы

Порядок проведения индексации работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, должны закрепить в локальном нормативном акте или в коллективном договоре.

Акт, в котором закрепляется порядок индексации, может быть как отдельным документом (например, положением об индексации заработной платы), так и приложением к коллективному договору или к локальному акту (например, приложением «Порядок индексации заработной платы» к положению об оплате труда).

При описании порядка индексации в документе необходимо закрепить:

1. Периодичность индексации (раз в два года, раз в год, раз в квартал и так далее).

2. Порядок определения величины индексации. Коэффициент индексации можно рассчитать (обзор 15.11.2017, Апелляционное определение Московского городского суда от 16.07.2020 по делу № 33-12366/2020) исходя:

из прогнозируемого уровня инфляции в стране. Этот показатель можно найти в законе о федеральном бюджете на ближайшие три года. Например, на 2021 год инфляция запланирована на уровне 3,7 процента (п. 1 ст. 1 закона № 385-ФЗ);

величины прожиточного минимума, определяемой в целом по России или в конкретном субъекте РФ;

Начиная с 2021 года, размер прожиточного минимума в целом по РФ устанавливается на очередной год до 1 июля текущего года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2021 году составляет 12 702 рубля, в 2022-м его размер увеличится до 13 026 рублей (Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1070). Величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года субъектом РФ с учетом коэффициента региональной дифференциации. Например, в Московской области прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году составляет 14 987 рублей, в 2022-м — 15 394 рубля (Постановление Правительства Московской области от 24.08.2021 № 706/29);

роста потребительских цен на товары и услуги. Индекс потребительских цен официально устанавливается как в целом по стране, так и по конкретному региону. Его ежемесячно публикуют Росстат и его территориальные органы.

При этом отправной показатель (индекс потребительских цен, инфляции) не является обязательной величиной. Работодатель может выбрать другую произвольную величину. Главное, чтобы был учтен рост стоимости жизни.

3. Перечень выплат, подлежащих индексации (например, проиндексирован может быть только оклад, в то время как величина премии останется неизменной или проиндексирована будет только часть оклада, равная региональному МРОТ или другому порогу).

В документе ни в коем случае нельзя закреплять положение о том, что на каких-то сотрудников он не распространяется. Например, не индексируется зарплата надомников или лиц, работающих удаленно. Это будет признано дискриминацией, за которую компанию привлекут к ответственности.

Учреждение может проводить индексацию в зависимости от своих экономических показателей. Для этого в документе нужно зафиксировать:

взаимосвязь индексации с финансовыми показателями фирмы. Например, в локальном нормативном акте предусмотреть, что работодатель в зависимости от своей платежеспособности проводит индексацию на коэффициент, который может меняться ежегодно или ежеквартально по приказу руководителя;

коэффициент индексации в размере не ниже уровня инфляции.

За отсутствие документа, регламентирующего порядок индексации, работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Как проводится индексация заработной платы

Индексация заработной платы проводится в соответствии с правилами, установленными в локальном нормативном акте, коллективном или трудовом договоре.

Как оформить индексацию заработной платы

Оформление индексации происходит в следующем порядке.

1. Закрепляем порядок проведения индексации. Его можно сформулировать следующим образом:

индексации подлежат оклады, часовые тарифные ставки и сдельные расценки;

не подлежат индексации доплаты, надбавки и премии, установленные в твердой сумме;

выплаты, указанные выше, индексируются один раз в год на коэффициент индексации;

значение коэффициента индексации рассчитывается из прогнозируемого уровня инфляции в России на текущий год.

2. Издаем приказ об индексации зарплаты. В нем необходимо прописать конкретный коэффициент, на который произойдет увеличение зарплаты, а также дату, с которой оплату труда нужно считать по-новому. Следует указать пороговую сумму для индексации, если локальным актом предусмотрено установление такой суммы руководителем компании. С приказом нужно ознакомить сотрудников под подпись.

3. Вносим изменения в трудовые договоры сотрудников, так как сведения об оплате труда — это существенное условие трудового договора.

4. Вносим изменения в штатное расписание.

Как посчитать индексацию заработной платы (примеры)

Пример 1.

ООО «Дельта» проводит индексацию заработной платы в сентябре 2021 года на следующих условиях: индексируются только оклады сотрудников в зависимости от индекса потребительских цен прошлого года.

На 2020 год он составляет 104,9 процента. Коэффициент индексации — 1,049.

Зарплата менеджера Зайцева составляет 30 тыс. рублей, которая состоит из оклада — 20 тыс. рублей и ежемесячной премии — 10 тыс. рублей. После индексации оклад составит 20 000×1,049 = 20 980 рублей, а зарплата — 30 980 рублей.

Пример 2.

ООО «Альфа» проводит индексацию зарплат в январе 2021 года на следующих условиях: пороговая сумма индексации окладов — 25 тыс. рублей, коэффициент — 1,049.

Зарплата инженера Смирнова состоит из оклада — 40 тыс. рублей, неиндексируемая часть составит 15 тыс. рублей (40 000 — 25 000), оклад после индексации будет равен 25 000×1,049 + 15 000 = 41 225 рублей.

Оклад сторожа Петрова составляет 23 тыс. рублей и индексируется полностью. После индексации его зарплата составит 23 000×1,049 = 24 127 рублей.

Пример 3.

ООО «Гамма» проводит индексацию заработной платы в сентябре 2021 года на следующих условиях: индексируются только оклады сотрудников, исходя из прогнозируемого уровня инфляции на 2021. Коэффициент — 3,7 процента.

Оклад водителя Чижова составляет 15 тыс. рублей, доплата за стаж работы в компании — 5 процентов от оклада. До индексации его зарплата составляла 15 000 + 15 000×5 % = 15 750 рублей. После индексации оклад стал равен 15 000×3,7% + 15 000 = 15 555 рублей. Зарплата — 15 555 + 15 555×5 % = 16 332, 75 рубля.

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