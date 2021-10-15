Горячие вопросы октябрьской отчетности

Какие листы сдавать в составе нулевого Расчета по страховым взносам?

Титульный лист, раздел 1 (без приложений) и раздел 3. То есть порядок — упрощенный (приказ ФНС России от 18 сентября 2019 г. № ММВ-7-11/470@, далее — Порядок заполнения РСВ).

В разделе 1 в строке 001 ставим код «2», так как плательщик взносов фактически не осуществлял выплаты в пользу физлиц (п. 2.2 и п. 4.2 Порядка заполнения РСВ).

Раздел 3 традиционно заполняется на всех застрахованных лиц за последние три месяца, в том числе в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения (п. 21.1 Порядка заполнения РСВ).

В подразделе 3.1 приводим данные физического лица: ИНН, ФИО, дату рождения, гражданство, пол и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

В подразделе 3.2.1 в строках 120-210 ставим прочерки.

Отметим, что руководитель-единственный учредитель признается застрахованным по всем видам страхования, даже если с ним не заключали трудовой договор (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, письмо Минфина России от 16.03.2018 № 03-01-11/16634).

В форме СЗВ-ТД не указали код выполняемой функции. Штраф будет?

Да, неуказание или неверное указание кода контролеры из ПФР расценят как представление неполных или недостоверных сведений. За это вынесут предупреждение или выпишут административный штраф на должностное лицо от 300 до 500 рублей (ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ).

Предупреждение или штраф также могут вменить за нарушение трудового законодательства (ч. 1 и 2 ст. 5.27 КоАП РФ, п. 24 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Размер санкций смотрите в таблице.

Таблица. Цена ошибки в СЗВ-ТД по ст. 5.27 КоАП РФ

Кто платит штраф Сумма штрафа За первое нарушение Должностное лицо или ИП От 1000 до 5000 руб. Организация От 30 000 до 50 000 руб. За повторное нарушение Должностное лицо От 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет ИП От 10 000 до 20 000 руб. Организация От 50 000 до 70 000 руб.

Нужно ли подавать СЗВ-ТД по такому основанию, как индексация заработной платы?

Нет. Перечень возможных причин для отчетности — закрытый (п. 2.4, пп. 2 п. 2.5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, п. 2.5.3 постановления Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п):

прием на работу, в том числе по совместительству;

увольнение с работы;

перевод на другую постоянную работу;

подача работником заявления о выборе способа ведения трудовой книжки;

смена наименования работодателя;

установление работнику второй и последующей профессии, специальности, квалификации;

судебное решение в отношении работника о запрете занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как отразить в разделе 2 расчета 6-НДФЛ доход в виде материальной выгоды?

Если доход в виде матвыгоды начислили и выплатили в сентябре, а НДФЛ с этого дохода удержали в октябре при выплате зарплаты за сентябрь, в строке 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» указываем «0», а сумму НДФЛ отражаем в строке 140 «Сумма налога исчисленная» (письмо ФНС России от 09.06.2021 № БС-4-11/7994).

В таком же порядке заполняем строки 140 и 170 раздела 2 расчета 6-НДФЛ по зарплате, начисленной за сентябрь 2021 г., а выплаченной в октябре 2021 г.

Работник уходит в отпуск с последующим увольнением. Когда подавать СЗВ-ТД?

Не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа об увольнении работника (пп. 2 п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Правда, это не совсем приказ об увольнении. Это будет приказ о предоставлении отпуска с последующим увольнением. На этот документ и равняемся. Издать такой приказ нужно не в последний день отпуска, а накануне начала отпуска (определение КС РФ от 25.06.2019 № 1723-О). Не пугайтесь, что в приказе днем увольнения будет значиться последний день отпуска. Так и должно быть.