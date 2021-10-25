Банкротство закончилось, а риски привлечения к субсидиарной ответственности остались. Почему?

Привлечение к субсидиарной ответственности, как правило, ассоциируется с банкротством компании. Однако право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности может возникнуть и после банкротства, а в некоторых случаях и вовсе не привязано к процедуре банкротства, например, если компания ликвидировалась, а долги остались. Поговорим о привлечении к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве.

Кто вправе инициировать привлечение к субсидиарной ответственности?

Право на обращение в суд в связи с завершением конкурсного производства или прекращением банкротства в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур согласно п. 3 и 4 ст. 61.14 Закона о банкротстве, имеют:

Текущие кредиторы

Если требования таких кредиторов подтверждены вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона, но только по основаниям ст. 61.11 Закона о банкротстве (невозможность погашения реестра кредиторов).

Важно отметить, что текущие кредиторы не обладают правом на обращение с заявлением о привлечении к ответственности в рамках дела о банкротстве. Такой вывод следует из пункта 1 статьи 61.14 Закона о банкротстве и подтверждается судебной практикой, в частности, Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 25.11.2020 г. по делу N А60-741/2015.

Конкурсные кредиторы, зареестровые кредиторы и заявитель по делу о банкротстве

После завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности вправе подать только те кредиторы, работники должника, чьи требования в рамках дела о банкротстве были признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника, в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве (п. 28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).

Уполномоченный орган

В случае возвращения заявления о признании должника банкротом, если возврат мотивирован отсутствием свидетельств, подтверждающих вероятность обнаружения имущества должника, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве (пункты 30, 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53).

Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности возникает в отношении ликвидированного должника, в том числе, ликвидированного в административном порядке, т.е. юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Вопрос о возможности привлечения к ответственности неоднократно был предметом споров. В частности, стоял вопрос о возможности привлечения к ответственности, если изначально заявитель не предпринял ряд действий по обращению с заявлением о признании должника банкротом. Критерии были сформулированы в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 № 20-П по делу о проверке конституционности п. 3.1 ст. 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданки Г.В.Карпук.

Так, Конституционный Суд РФ пришел к следующим выводам. Лица, чьи права затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, имеют возможность в течение 3 месяцев со дня опубликования решения об исключении подать возражение против исключения (пункты 3 и 4 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Однако неподача кредитором заявления о прекращении ликвидации не является основанием для отказа ему в праве требовать привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц (п. 3.1 ст. 3 Федерального закона «Об ООО»).

Основания и доказывание

Так, для обращения с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности необходимо наличие следующих элементов:

противоправное поведение;

вред;

причинная связь между действиями как руководителя, так и учредителя должника, и тем, что долг перед кредитором не был погашен, и вина правонарушителя.

Должна присутствовать вся совокупность критериев.

Сложность заключается в том, что кредиторы объективно ограничены в доказывании того, что контролирующие должника лица вели себя неразумно и недобросовестно вне рамок дела о банкротстве, поскольку не располагают документами хозяйственной деятельности должника, нет информации о расходовании денежных средств должником. Ввиду этого перенос бремени доказывания исключительно на кредиторов нарушал бы процессуальное равенство сторон.

Однако при определенных обстоятельствах, таких как отказ от дачи пояснений, неявка в суд бремя доказывания правомерности действий контролировавших общество лиц и отсутствия причинно-следственной связи возлагается судом на ответчика. Если истцом выступает физлицо-потребитель, действует презумпция недобросовестности контролирующих лиц.

Вывод о переносе бремени доказывания невиновности и отсутствия противоправного поведения на контролирующего должника лица является важным, поскольку кредитор ограничен в доказывании обстоятельств недобросовестности. Судебных решений об отказе в привлечении к ответственности по причине недоказанности достаточно много.

Например, Апелляционное определение Московского городского суда от 28.04.2021 по делу N 33-17338/2021, где суд указал, что недоказанность хотя бы одного из обстоятельств влечет отказ в удовлетворении заявления; бремя доказывания относится на лицо, заявившее соответствующее требование к лицу, которое может быть привлечено к субсидиарной ответственности. В апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 27.10.2020 N 33-21438/2020 по делу N 2-621/2020 суд отказал в привлечении руководителей, поскольку бремя доказывания недобросовестности либо неразумности действий органов юридического лица возлагается на лицо, требующее привлечения участников к ответственности, то есть в рассматриваемом случае на истца, и он не доказал обстоятельства, требующие доказывания.

Вопросы подсудности

На практике возникают разногласия по поводу выбора подсудности при предъявлении требований о привлечении к субсидиарной ответственности ликвидируемого должника, поскольку нет нормативного закрепления подсудности в отношении таких споров.

Из анализа актуальной судебной практики можно усмотреть, что с исками о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении контролирующих лиц должника, который был ликвидирован, обращаются как в суды общей юрисдикции, так и в арбитражные суды. Так, к примеру, суд общей юрисдикции считает, что спор не является корпоративным, по этой причине его нельзя рассматривать по правилам гл. 28.1 АПК РФ, в то время как арбитражные суды наоборот относят подобные споры к разряду корпоративных.

Примеры: Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2021 года № 1-КГ21-4-КЗ по делу № 2-2965/2019;

Апелляционное определение Московского городского суда от 16.06.2020 N 33-17623/2020 и Апелляционное определение Московского городского суда от 24.04.2019 по делу N 33-18812/2019;

Апелляционное определение Московского городского суда от 16.06.2020 № 33—17623/2020;

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2020 N 306-ЭС19-18285 по делу N А65-27181/2018;

Определение Верховного Суда РФ от 25.08. 2020 года № 307-ЭС20-180 по делу № А21-15124/2018;

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.07.2021 по делу N А40-71550/2021.

В заключение

Для приобретения права на обращение с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности кредитору необходимо самостоятельно обратиться с заявлением о признании должника банкротом, то есть если ранее по заявлению другого кредитора дело о банкротстве было прекращено, у любого другого кредитора автоматически не возникает право на обращение с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности.

Если судом будет установлена недостаточность имущества должника для финансирования процедуры банкротства, то заявление кредитора будет оставлено без рассмотрения. После этого у кредитора возникает право на обращение в суд о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

В случае, если лицо ликвидировано, и со стороны кредиторы не было подано возражение против исключения, то дна этот действующее законодательство предусматривает механизм защиты прав и интересов кредиторов ликвидированного юридического лица через институт субсидиарной ответственности.

Главный недостаток для кредитора при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ликвидированного должника — это усеченный набор доказательств, указывающий на противоправность действий ответчика.