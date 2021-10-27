А вы готовы к нерабочим дням? Проходите наш тест

Ленты переполнены ковидными новостями и нерабочими днями. Бухгалтеры и кадровики вроде бы уже во всем разобрались, но вопросы все равно остаются.

Как платить зарплату и когда? Как заполнять табель? Какие документы подготовить?

Проверьте себя еще раз: для этого мы сделали небольшой тест. А в конце — полезный бонус :)