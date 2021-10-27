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А вы готовы к нерабочим дням? Проходите наш тест

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Рубрика Кадры
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Ленты переполнены ковидными новостями и нерабочими днями. Бухгалтеры и кадровики вроде бы уже во всем разобрались, но вопросы все равно остаются.

Как платить зарплату и когда? Как заполнять табель? Какие документы подготовить?

Проверьте себя еще раз: для этого мы сделали небольшой тест. А в конце — полезный бонус :)

 

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

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