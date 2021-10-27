А вы готовы к нерабочим дням? Проходите наш тест

Ленты переполнены ковидными новостями и нерабочими днями. Бухгалтеры и кадровики вроде бы уже во всем разобрались, но вопросы все равно остаются.
Как платить зарплату и когда? Как заполнять табель? Какие документы подготовить?
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