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Одна ошибка в цифре — и долг не существует?

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Рубрика Ценные бумаги
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Чаще всего деньги в долг берут в банках, оформляя кредиты. Это справедливо как для обычных граждан, так и для предпринимателей и компаний. В редких случаях предприниматели берут в долг деньги у нефинансовых организаций. Оформление таких сделок требует особой тщательности: ошибешься в одной цифре, и заемщик сможет сказать, что никаких денег в долг не получал, да и платить он ничем не обязан.

Именно с такой ситуацией разбирался Верховный Суд (ВС) РФ. Обзор нового дела высшей инстанции — в материале ДОЛГ.РФ.

Старый добрый вексель

Вексель — это старейшая ценная бумага в мире, известная еще в Древней Греции. Именно с его помощью организация Н. решила выдать в долг предпринимателю Ч. 7 млн руб. под 15% годовых. Получив вексель от компании, бизнесмен отправился в банк и получил свои деньги, которые он обязан был вернуть ровно через 1 год (а как указано в договоре — через 12 месяцев).

Векселями в России пользуются издавна. Даже сейчас их выпуск, оборот и условия погашения регулируются постановлением ЦИК СССР и СНК СССР № 104/1341 от 7 августа 1937 года. Более современный закон № 48-ФЗ от 11 марта 1997 года фактически дублирует основные положения нормативного акта-«предка». Именно поэтому разобраться в «вексельных долгах» судам оказалось сложно.

Стандартно вексель является ордерной ценной бумагой. Это означает, что его владельцем считается гражданин или компания, которые получили ценную бумагу на свое имя (наименование). Также право владения векселем признае.png

Но вернемся к нашему делу. По условиям договора займа между организацией Н. и предпринимателем Ч. факт получения заемщиком векселя фиксировался специальным актом приема-передачи. Его наличие было обязательным условием сделки. В соглашении также было предусмотрено, что 7 млн руб. (основная сумма долга) возвращаются кредитору через 1 год. Но проценты (те самые 15% годовых) бизнесмен должен уплачивать каждый месяц до 5 числа. Если должник допускает просрочку, то на сумму задолженности начисляется неустойка в размере 1%.

Ошибочка вышла

По договору предприниматель Ч. получал от организации Н. вексель серии ВГ № 0249368. Однако в акте приема-передачи бизнесмен получил в собственность вексель серии ВГ № 0249369. Сумма займа, сроки платежей — в общем, все условия долгового обязательства были идентичны.

Фактически банк выдал компании Н. простой вексель серии ВГ № 0249368. Кредитор, в свою очередь, передал эту ценную бумагу предпринимателю Ч., который потом и получил по нему 7 млн руб. в долг. Банк отметил, вексель с «восьмеркой в конце» был обналичен неким физическим лицом, а вексель серии ВГ № 0249369 им не выдавался в принципе.

Стандартно вексель является ордерной ценной бумагой. Это означает, что его владельцем считается гражданин или компания, которые получили ценную бумагу на свое имя (наименование). Также право владения векселем признае (1).png

Долга не существует?

Из-за того, что предприниматель Ч. вовремя не вернул долги организации Н., последняя решила обратиться в суд. В иске она указала, что хочет взыскать с бизнесмена 7 млн руб. основного долга, чуть более 1 млн руб. процентов за пользование займом, а также свыше 10,7 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону должника. По акту приема-передачи предприниматель Ч. получил вексель серии ВГ № 0249369. Но банк его не выпускал и не принимал, то есть он фактически признан несуществующим. А раз нет векселя, то нет и долга. Бизнесмен получил свои 7 млн руб. по векселю серии ВГ № 0249368, но по акту приема-передачи этой ценной бумаги у него на руках не было. Это значит, что факт передачи денег должнику непосредственно от компании Н. ничем не подтвержден.

Получается, что никаких обязательств у предпринимателя Ч. нет и быть не может.

Не торопиться с выводами

ВС РФ обратил внимание на ошибку в документах, связанных с договором займа, и обратил внимание на следующие моменты:

  • по условиям сделки (не акта приема-передачи) предприниматель Ч. получал в свое распоряжение вексель серии ВГ № 0249368 — то есть ту самую ценную бумагу, которую банк изначально выдал компании Н., а потом через нее обналичил деньги в пользу должника;
  • заемщик никаких претензий к кредитору не предъявлял;
  • договор займа был признан реально заключенным, но нижестоящие суды не исследовали вопрос, как бизнесмен исполнял обязательства в рамках долговой сделки.

Потому ВС РФ направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Следовательно, одна ошибка в цифре еще не доказывает того, что долга не существует в принципе.

Переуступка векселя

По самым свежим данным ЦБ РФ (которые, к сожалению, датируются 1 июлем 2017 года), сумма учтенных кредитными организациями векселей составила 117,8 млрд руб. О состоянии вексельного рынка в 2021 году точных данных нет, но можно с уверенностью сказать, что речь идет о десятках миллиардов рублей.

Переуступка прав по векселю традиционно происходит путем оформления индоссамента — специальной передаточной надписи. Взыскание долгов с помощью векселя можно назвать одним из самых надежных. Ведь в случае, если, например, выяснится, что финансовая организация не имела права выдавать вексель, держатель данной ценной бумаги, переуступившей ее, несет ответственность за то, чтобы новый владелец получил свои деньги.

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