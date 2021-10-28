Одна ошибка в цифре — и долг не существует?

Чаще всего деньги в долг берут в банках, оформляя кредиты. Это справедливо как для обычных граждан, так и для предпринимателей и компаний. В редких случаях предприниматели берут в долг деньги у нефинансовых организаций. Оформление таких сделок требует особой тщательности: ошибешься в одной цифре, и заемщик сможет сказать, что никаких денег в долг не получал, да и платить он ничем не обязан.

Именно с такой ситуацией разбирался Верховный Суд (ВС) РФ. Обзор нового дела высшей инстанции — в материале ДОЛГ.РФ.

Старый добрый вексель

Вексель — это старейшая ценная бумага в мире, известная еще в Древней Греции. Именно с его помощью организация Н. решила выдать в долг предпринимателю Ч. 7 млн руб. под 15% годовых. Получив вексель от компании, бизнесмен отправился в банк и получил свои деньги, которые он обязан был вернуть ровно через 1 год (а как указано в договоре — через 12 месяцев).

Векселями в России пользуются издавна. Даже сейчас их выпуск, оборот и условия погашения регулируются постановлением ЦИК СССР и СНК СССР № 104/1341 от 7 августа 1937 года. Более современный закон № 48-ФЗ от 11 марта 1997 года фактически дублирует основные положения нормативного акта-«предка». Именно поэтому разобраться в «вексельных долгах» судам оказалось сложно.

Но вернемся к нашему делу. По условиям договора займа между организацией Н. и предпринимателем Ч. факт получения заемщиком векселя фиксировался специальным актом приема-передачи. Его наличие было обязательным условием сделки. В соглашении также было предусмотрено, что 7 млн руб. (основная сумма долга) возвращаются кредитору через 1 год. Но проценты (те самые 15% годовых) бизнесмен должен уплачивать каждый месяц до 5 числа. Если должник допускает просрочку, то на сумму задолженности начисляется неустойка в размере 1%.

Ошибочка вышла

По договору предприниматель Ч. получал от организации Н. вексель серии ВГ № 0249368. Однако в акте приема-передачи бизнесмен получил в собственность вексель серии ВГ № 0249369. Сумма займа, сроки платежей — в общем, все условия долгового обязательства были идентичны.

Фактически банк выдал компании Н. простой вексель серии ВГ № 0249368. Кредитор, в свою очередь, передал эту ценную бумагу предпринимателю Ч., который потом и получил по нему 7 млн руб. в долг. Банк отметил, вексель с «восьмеркой в конце» был обналичен неким физическим лицом, а вексель серии ВГ № 0249369 им не выдавался в принципе.

Долга не существует?

Из-за того, что предприниматель Ч. вовремя не вернул долги организации Н., последняя решила обратиться в суд. В иске она указала, что хочет взыскать с бизнесмена 7 млн руб. основного долга, чуть более 1 млн руб. процентов за пользование займом, а также свыше 10,7 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону должника. По акту приема-передачи предприниматель Ч. получил вексель серии ВГ № 0249369. Но банк его не выпускал и не принимал, то есть он фактически признан несуществующим. А раз нет векселя, то нет и долга. Бизнесмен получил свои 7 млн руб. по векселю серии ВГ № 0249368, но по акту приема-передачи этой ценной бумаги у него на руках не было. Это значит, что факт передачи денег должнику непосредственно от компании Н. ничем не подтвержден.

Получается, что никаких обязательств у предпринимателя Ч. нет и быть не может.

Не торопиться с выводами

ВС РФ обратил внимание на ошибку в документах, связанных с договором займа, и обратил внимание на следующие моменты:

по условиям сделки (не акта приема-передачи) предприниматель Ч. получал в свое распоряжение вексель серии ВГ № 0249368 — то есть ту самую ценную бумагу, которую банк изначально выдал компании Н., а потом через нее обналичил деньги в пользу должника;

заемщик никаких претензий к кредитору не предъявлял;

договор займа был признан реально заключенным, но нижестоящие суды не исследовали вопрос, как бизнесмен исполнял обязательства в рамках долговой сделки.

Потому ВС РФ направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Следовательно, одна ошибка в цифре еще не доказывает того, что долга не существует в принципе.

Переуступка векселя

По самым свежим данным ЦБ РФ (которые, к сожалению, датируются 1 июлем 2017 года), сумма учтенных кредитными организациями векселей составила 117,8 млрд руб. О состоянии вексельного рынка в 2021 году точных данных нет, но можно с уверенностью сказать, что речь идет о десятках миллиардов рублей.

Переуступка прав по векселю традиционно происходит путем оформления индоссамента — специальной передаточной надписи. Взыскание долгов с помощью векселя можно назвать одним из самых надежных. Ведь в случае, если, например, выяснится, что финансовая организация не имела права выдавать вексель, держатель данной ценной бумаги, переуступившей ее, несет ответственность за то, чтобы новый владелец получил свои деньги.