Как проверить задолженность по налогам физических лиц

Приближается срок уплаты налогов за 2020 год. Исполнить свои налоговые обязательства необходимо до 1 декабря. Чтобы не пропустить этот срок, необходимо знать о своих обязательствах заранее.

У физлиц может возникнуть задолженность по следующим видам налогов:

транспортному;

земельному;

налогу на имущество;

а также по НДФЛ с доходов, по которым налоговый агент не смог удержать налог.

Расчет налогов инспекторы производят самостоятельно. Для уплаты налогов физлицу направляется налоговое уведомление с указанием сумм соответствующих налогов и данных, на основе которых они были исчислены.

О том, как узнать о наличии задолженности, читайте в нашей статье.

Как проверить налоговую задолженность по фамилии и ИНН

Обязанность по уплате имущественных налогов возникает не ранее даты получения налогового уведомления, которое должно быть направлено ИФНС налогоплательщику не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, то есть до 1 ноября. Информация по подлежащим уплате налогам содержится в налоговом уведомлении.

При этом в отношении каждого налога в уведомлении приводится расчет, в котором указывают:

сумму налога;

объект налогообложения;

налоговую базу;

ставку налога;

реквизиты для перечисления платежей. Отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются (п. 3 ст. 52 НК РФ, п. 7 Приказа ФНС РФ от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@). Налоговое уведомление может быть направлено двумя способами: по почте заказным письмом. В этом случае датой его получения считается шестой день со дня отправки;

через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика. В этом случае днем получения уведомления станет день, следующий за днем его размещения в ЛК. Очередные требования налоговиков не дают покоя и страшно получить штраф? Все самое полезное об ответах на требования и запросы налоговой расскажет эксперт на бесплатном вебинаре 15 ноября. Кроме того, получить уведомление на бумажном носителе можно в любой налоговой или в МФЦ либо лично, либо через представителя. Для этого потребуется написать заявление. В этом случае документ предоставят не позднее 5 дней (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ). Учтите, если вы уже зарегистрированы в личном кабинете (ЛК) на сайте ФНС, уведомления вы будете получать исключительно в электронном виде. Однако если вам удобно получать уведомления на бумаге, вы можете попросить налоговую об этом, направив уведомление по форме, установленной Приказом ФНС РФ от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@ лично (через представителя), через МФЦ, по почте, либо в электронном формате через ЛК (п. 2 ст. 11.2 НК РФ, письмо Минфина РФ от 20.07.2017 № 03-02-07/2/46444). Если уведомление до 1 ноября так и не пришло, нужно обратиться с заявлением о его предоставлении в любую инспекцию (кроме межрегиональных ИФНС и инспекций по централизованной обработке данных), в том числе через МФЦ. Сделать это можно и дистанционно через сайт ФНС, воспользовавшись личным кабинетом или сервисом «Обратиться в ФНС России». Обратите внимание: если у вас есть объекты имущества, за которые за все время не поступало налоговых уведомлений, ни разу не уплачивался налог и в их отношении не применялись налоговые льготы, вы должны до 31 декабря сообщить о наличии у вас такого имущества. Форма сообщения приведена в Приказе ФНС РФ от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. К сообщению нужно приложить копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости или документов, подтверждающих госрегистрацию ТС. Сообщение можно подать в ИФНС (п. 1.1 ст. 21, п. п. 2.1, 7 ст. 23 НК РФ, пп. 3 п. 7 приложения к Приказу ФНС РФ от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@, приложение 2 к Приказу ФНС РФ от 17.03.2017 № СА-7-6/220@, п. 7.9 приложения № 1 к Постановлению Правительства Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП): лично;

через МФЦ;

по почте заказным письмом;

в электронном формате, в том числе через личный кабинет налогоплательщика. Датой образования налоговой задолженности является момент, следующий за установленной датой уплаты налогов. Причем независимо от датировки отправки налогоплательщику налогового уведомления (п. 12 Обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ за II квартал 2019 года). Неуплата либо несвоевременное перечисление налогов может повлечь: начисление пеней в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования за каждый день просрочки. С 25.10.2021, согласно Указанию Банка России от 11.12.2015 № 3894-У, информационному сообщению Банка России от 22.10.2021, эта ставка составляет 7,5;

взыскание задолженности по налогу и пеней через суд за счет имущества должника — п. 1 ст. 48 НК РФ. Взыскание производится при наличии определенных условий, в числе которых неисполнение требования об уплате налога, пеней, штрафов. Исполнить налоговые обязательства можно и заранее. Речь идет о добровольном перечислении единого налогового платежа в счет будущей уплаты имущественных налогов, а также НДФЛ (п. 1 ст. 45.1, п. 6 ст. 228 НК РФ). Узнать о наличии задолженности можно не только из налоговых уведомлений. Существует несколько способов проверки задолженности по фамилии и ИНН: онлайн на портале госуслуг. Для этого потребуется ввести свой ИНН;

онлайн, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ФНС или на портале госуслуг;

лично, при визите в ИФНС. С собой нужно будет взять паспорт и желательно свидетельство о присвоении ИНН. Лучше записаться на прием заранее, можно онлайн, по ссылке https://order.nalog.ru/;

лично, в одном из центров «Мои документы». Для этого потребуется заполнить специальное заявление на признание ваших конфиденциальных налоговых сведений общедоступными;

через СМС или по электронной почте (п. 7 ст. 31 НК РФ). Для этого необходимо дать письменное согласие на такое оповещение. Форма согласия утверждена Приказом ФНС РФ от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Оповещать о задолженности налоговики будут не чаще чем один раз в квартал. Узнать ИНН можно через одноименный онлайн-сервис на сайте налоговой. Для этого потребуется дать согласие на обработку персданных. Затем сервис предложит ввести: фамилию, имя, отчество;

дату и место рождения;

вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физлица. После отправки запроса система проверит, состоит ли физлицо на учете и выведет в строке результат поиска — ИНН. Как проверить задолженность по налогам ИП Существует четыре способа проверки налоговой задолженности индивидуального предпринимателя (ИП) перед бюджетом. 1. Узнать информацию лично в ИФНС. Для этого необходимо взять с собой паспорт. 2. В личном кабинете на сайте ФНС. Для этого сначала необходимо его создать. Советуем скачать сразу мобильную версию, чтобы получить возможность проверки задолженности и со стационарного компьютера, и с ноутбука. Создать ЛК можно несколькими способами: получить в ИФНС логин и пароль на доступ в ЛК. Для этого необходимо лично обратиться в инспекцию. Учтите, что данный способ не даст возможности пользоваться всеми функциями ЛК, но он достаточен для того, чтобы узнать налоговую задолженность;

получить доступ в ЛК через электронно-цифровую подпись (ЭЦП). Этот способ позволит дистанционно использовать весь набор функций ЛК. Получить ЭЦП можно в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минцифры РФ. Их список приведен на сайте https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/. Полный доступ поможет предпринимателю без визита в ИФНС уточнять налоговые платежи, заказывать сверку, производить зачет и возврат переплат и другие возможности. 3. На сайте госуслуг. Поскольку ИП — это физлица, они тоже могут зарегистрироваться на госуслугах. Правда, под учетной записью ИП сделать это не получится. Придется авторизоваться именно как физлицо, и тогда сервис покажет задолженность по ИНН физлица. Для этого необходимо: создать ЛК на портале госуслуг в качестве физлица;

из ЛК заполнить форму на регистрацию в статусе ИП;

отправить анкету в ФНС. После авторизации ИП может узнать задолженность по ИНН. Для этого нужно зайти в раздел «Налоговая задолженность» и ввести персданные. Сумму задолженности можно узнать как по фамилии, так и по ИНН. 4. На сайте судебных приставов. Этот способ предоставляет возможность узнать о налоговой задолженности каждого гражданина РФ. Наличие статуса ИП роли в данном случае не играет. Информация предоставляется с сайта ФССП. Сведения предоставляются только по тем долгам, в отношении которых уже открыто исполнительное производство. Это происходит после того, как ИФНС обращается в суд с требованием об уплате задолженности. После принятия соответствующего судебного решения заводится исполнительное производство, которое и публикуется на сайте ФССП. Здесь можно найти информацию по фамилии ИП. Как оплатить задолженность по налогам Оплатить налоговую задолженность онлайн физлица могут с помощью интерактивных сервисов ФНС: «Уплата налогов, страховых взносов физлиц»;

«Заполнение платежного поручения»;

«Личный кабинет налогоплательщика для физлиц»;

«Уплата налогов за третьих лиц». Эта возможность появилась с 2016 года. Для этого сначала потребуется ввести свои сведения (в поле «категория» выбрать «физлицо», а затем указать свои Ф.И.О. и ИНН), а после этого внести информацию о том, за кого оплачивается налог (категория лица, Ф.И.О. и ИНН). Кроме того, можно воспользоваться: порталом госуслуг. Здесь предусмотрена возможность оплаты задолженности по уникальному идентификатору начисления (УИН) — персональному коду платежа, исключающему ошибки в реквизитах платежки. Он указывается в документах, на основании которых производится платеж;

при наличии квитанции на уплату налога можно лично оплатить задолженность через банк или почту. Для жителей Москвы предусмотрен сервис «Мои платежи» на сайте mos.ru. С его помощью можно узнать и в автоматическом режиме оплатить долги и пени. Для этого достаточно, чтобы в ЛК был указан ИНН. Исполнить налоговые обязательства можно и с помощью функции «Добавить счет по УИН».