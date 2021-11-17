Куда пропала команда «Изменить вариант отчета» в 1С: ЗУП ред. 3.1?

При недостатке информации в том или ином отчете, или при желании его оформить как-то по-своему, у пользователя 1С есть возможность изменить вид отчета. Те пользователи, которые активно использовали этот функционал, недавно столкнулись с тем, что эта команда пропала из своего привычного места. Дело в том, что разработчики 1С в новом обновлении, начиная с версии 3.1.19, «перепрятали» его. В этом лайфхаке раскроем «тайну золотого ключика».

Как было до обновления?

В выбранном пользователем отчете команда «Изменить вариант отчета» открывалась по нажатию кнопки «Еще» — пункт «Прочее»:

Как стало после обновления (выше версии 3.1.19)?

Как видите в новой версии программы 1С: ЗУП, начиная с релиза 3.1.19, этот пункт по кнопке «Еще» отсутствует:

Куда же переместили его разработчики?

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Как найти «пропажу»?

Шаг 1. Нажмите кнопку «Настройки...»

В открывшемся окне включите вид настройки — «Расширенный».

Шаг 2. По нажатию кнопки «Еще» выберите команду «Настройки технического специалиста».

Это и есть наша пропавшая настройка «Изменение варианта отчета».

Теперь вновь можно настраивать отчеты под свои нужды.