Куда пропала команда «Изменить вариант отчета» в 1С: ЗУП ред. 3.1?

При недостатке информации в том или ином отчете, или при желании его оформить как-то по-своему, у пользователя 1С есть возможность изменить вид отчета. Те пользователи, которые активно использовали этот функционал, недавно столкнулись с тем, что эта команда пропала из своего привычного места. Дело в том, что разработчики 1С в новом обновлении, начиная с версии 3.1.19, «перепрятали» его. В этом лайфхаке раскроем «тайну золотого ключика».
Как было до обновления?
В выбранном пользователем отчете команда «Изменить вариант отчета» открывалась по нажатию кнопки «Еще» — пункт «Прочее»:
Как стало после обновления (выше версии 3.1.19)?
Как видите в новой версии программы 1С: ЗУП, начиная с релиза 3.1.19, этот пункт по кнопке «Еще» отсутствует:
Куда же переместили его разработчики?
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Как найти «пропажу»?
Шаг 1. Нажмите кнопку «Настройки...»
В открывшемся окне включите вид настройки — «Расширенный».
Шаг 2. По нажатию кнопки «Еще» выберите команду «Настройки технического специалиста».
Это и есть наша пропавшая настройка «Изменение варианта отчета».
Теперь вновь можно настраивать отчеты под свои нужды.
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