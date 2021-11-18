Что изменилось в охране труда в ЖКХ?

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве обновили. Старая версия, утвержденная приказом Минтруда № 439н от 07.07.2015 утратила свою силу, а вместо нее вышли новые правила, которые утверждены Приказом Минтруда № 758н от 29.10.2020 года.
Разберемся, что изменилось.
Общая информация
В новых правилах произошло порядка 100 изменений.
Правила актуализировали в соответствии с уровнем современного технологического прогресса. Как и во всех обновленных правилах:
- ввели понятие риск-ориентированного подхода;
- добавили возможность для работодателей вести электронный документооборот в области охраны труда;
- а еще возможность вести аудио, фото или видеосъемку для обеспечения безопасности на производстве;
- и устанавливать дополнительные требования безопасности.
Что убрали из старых правил
Из старых правил убрали избыточные, дублирующие и противоречащие нормы.
В частности, убрали:
- пункт правил о том, что работодатель должен разрабатывать положение о системе технического обслуживания (теперь все работы необходимо проводить в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя применяемого оборудования);
- пункт с запретом использовать открытый огонь в местах хранения взрывоопасных веществ;
- требование обеспечивать стекольщика ящиком для отходов;
- требование о запрете оставления мусора на проезжей части дорог и тротуарах;
- требование о размере и габаритах ограждаемой части при сбрасывании снега с крыши;
- требование о подготовке дымохода при сжигании сажи;
- требование об обмывке переносных мусоросборников после опорожнения;
- требования о таре для пищевых отходов;
- требования по обучению и обеспечению средствами индивидуальной защиты работников, занятых установкой и перестановкой консольных балок, привязки люлек на крыше;
- требования по допуску к ремонтным работам в емкостных сооружениях;
- требования по работе с газоанализатором;
- требования по процессу приемки-сдачи смены дежурными работниками;
- требования по сигнализации в случае аварийного отключения, нарушений технологических процессов, превышения уровней ПДК и предельных уровней сточных вод;
- запрет на использование специальной одежды вне территории очистных сооружений водоснабжения;
- требование по определению нарушения герметичности сварных швов;
- требование по оснащению помещений с выделением хлора автоматическими системами обнаружения содержания хлора;
- требование к объему мусоросборников.
Наконец, наряд-допуск на работы в аварийно-регулирующих резервуарах больше не нужен. Больше нет требования к оранжевому цвету сигнального жилета.
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Что добавили или изменил
А теперь давайте рассмотрим какие требования были изменены и добавлены.
1. В пункт о том, что обязан обеспечить работодатель добавили исправное состояние помещений, сооружений, машин, выделили обучение оказанию первой помощи, и осуществление контроля за применением СИЗ.
2. В список вредных и опасных факторов добавили стесненность рабочего места.
3. Подробнее прописали действия работодателя при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и опасных производственных факторов.
4. Добавили пункт, разъясняющий действия работодателя после оценки уровня профессионального риска.
5. Как и во всех новых правилах по охране труда, разрешили оформлять единый наряд-допуск на несколько видов работ.
6. Расширен список видов работ, на которые требуется оформление наряда-допуска:
- работы в подвалах;
- газоопасные работы, выполняемые на сетях газопотребления, связанные с проведением ремонтных работ и возобновлением пуска газа;
- газоопасные работы, связанные со сливом хлора и аммиака из железнодорожных цистерн в емкости склада и аммиачной воды и гипохлорита натрия из автомобильных цистерн в емкости склада.
7. Появился новый пункт о запрете вести работы на двух и более ярусах и выполнять работы на земле под строительными лесами при ремонтных работах на фасадах.
8. Прописали запрет использования люлек при ветре более 10 м\с, плохой видимости, обледенении.
9. Прописали требования к размеру ключей для открывания люков смотровых колодцев.
10. Вместо убранных требований по эксплуатации газоанализаторов прописали, что при их эксплуатации необходимо руководствоваться их технической документацией.
11. Прописали запрет о работе внутри емкостного сооружения при температуре выше 50 градусов.
12. Добавили требование о наличии местных отсосов у решеток дробилок.
13. Прописали требование о том, что работник обязан вынимать ключ из замка зажигания транспортного средства при выходе из него.
14. Прописали требование о необходимости наличия III группы по электробезопасности для персонала, протирающего плафоны и другую электрическую арматуру, подвешенную к потолку.
15. Понизили до 45 градусов уровень температуры воды, выше которой запрещено работать в емкостном сооружении.
16. Изменены требования к приточно-вытяжной вентиляции. Теперь она должна работать непрерывно.
17. Прописали новые требования к СИЗ. Работы с реагентами должны проводиться в специальной одежде и обуви, а в случае выделения вредных газов — то и с применением очков и СИЗод.
18. Работы с газонокосилкой также должны проводиться с применением защитных очков.
Итог
Напоминаем, что при изменении нормативно-правовых актов работодатель обязан:
- внести изменения в локальную нормативную документацию;
- провести обучение по охране труда для сотрудников;
- провести внеочередной инструктаж на рабочем месте для сотрудников в рамках произошедших изменений.