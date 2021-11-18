Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Что изменилось в охране труда в ЖКХ?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Охрана труда
Версия для печати

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве обновили. Старая версия, утвержденная приказом Минтруда № 439н от 07.07.2015 утратила свою силу, а вместо нее вышли новые правила, которые утверждены Приказом Минтруда № 758н от 29.10.2020 года.

Разберемся, что изменилось.

Общая информация

В новых правилах произошло порядка 100 изменений.

Правила актуализировали в соответствии с уровнем современного технологического прогресса. Как и во всех обновленных правилах:

  • ввели понятие риск-ориентированного подхода;
  • добавили возможность для работодателей вести электронный документооборот в области охраны труда;
  • а еще возможность вести аудио, фото или видеосъемку для обеспечения безопасности на производстве;
  • и устанавливать дополнительные требования безопасности.

Что убрали из старых правил

Из старых правил убрали избыточные, дублирующие и противоречащие нормы.

В частности, убрали:

  • пункт правил о том, что работодатель должен разрабатывать положение о системе технического обслуживания (теперь все работы необходимо проводить в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя применяемого оборудования);
  • пункт с запретом использовать открытый огонь в местах хранения взрывоопасных веществ;
  • требование обеспечивать стекольщика ящиком для отходов;
  • требование о запрете оставления мусора на проезжей части дорог и тротуарах;
  • требование о размере и габаритах ограждаемой части при сбрасывании снега с крыши;
  • требование о подготовке дымохода при сжигании сажи;
  • требование об обмывке переносных мусоросборников после опорожнения;
  • требования о таре для пищевых отходов;
  • требования по обучению и обеспечению средствами индивидуальной защиты работников, занятых установкой и перестановкой консольных балок, привязки люлек на крыше;
  • требования по допуску к ремонтным работам в емкостных сооружениях;
  • требования по работе с газоанализатором;
  • требования по процессу приемки-сдачи смены дежурными работниками;
  • требования по сигнализации в случае аварийного отключения, нарушений технологических процессов, превышения уровней ПДК и предельных уровней сточных вод;
  • запрет на использование специальной одежды вне территории очистных сооружений водоснабжения;
  • требование по определению нарушения герметичности сварных швов;
  • требование по оснащению помещений с выделением хлора автоматическими системами обнаружения содержания хлора;
  • требование к объему мусоросборников.

Наконец, наряд-допуск на работы в аварийно-регулирующих резервуарах больше не нужен. Больше нет требования к оранжевому цвету сигнального жилета.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти онлайн-курс «ФСБУ 5/2019 „Запасы“: понятно о том, в чем разбираться почти каждой компании». Записаться можно тут.

Что добавили или изменил

А теперь давайте рассмотрим какие требования были изменены и добавлены.

1. В пункт о том, что обязан обеспечить работодатель добавили исправное состояние помещений, сооружений, машин, выделили обучение оказанию первой помощи, и осуществление контроля за применением СИЗ.

2. В список вредных и опасных факторов добавили стесненность рабочего места.

3. Подробнее прописали действия работодателя при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и опасных производственных факторов.

4. Добавили пункт, разъясняющий действия работодателя после оценки уровня профессионального риска.

5. Как и во всех новых правилах по охране труда, разрешили оформлять единый наряд-допуск на несколько видов работ.

6. Расширен список видов работ, на которые требуется оформление наряда-допуска:

  • работы в подвалах;
  • газоопасные работы, выполняемые на сетях газопотребления, связанные с проведением ремонтных работ и возобновлением пуска газа;
  • газоопасные работы, связанные со сливом хлора и аммиака из железнодорожных цистерн в емкости склада и аммиачной воды и гипохлорита натрия из автомобильных цистерн в емкости склада.

7. Появился новый пункт о запрете вести работы на двух и более ярусах и выполнять работы на земле под строительными лесами при ремонтных работах на фасадах.

8. Прописали запрет использования люлек при ветре более 10 м\с, плохой видимости, обледенении.

9. Прописали требования к размеру ключей для открывания люков смотровых колодцев.

10. Вместо убранных требований по эксплуатации газоанализаторов прописали, что при их эксплуатации необходимо руководствоваться их технической документацией.

11. Прописали запрет о работе внутри емкостного сооружения при температуре выше 50 градусов.

12. Добавили требование о наличии местных отсосов у решеток дробилок.

13. Прописали требование о том, что работник обязан вынимать ключ из замка зажигания транспортного средства при выходе из него.

14. Прописали требование о необходимости наличия III группы по электробезопасности для персонала, протирающего плафоны и другую электрическую арматуру, подвешенную к потолку.

15. Понизили до 45 градусов уровень температуры воды, выше которой запрещено работать в емкостном сооружении.

16. Изменены требования к приточно-вытяжной вентиляции. Теперь она должна работать непрерывно.

17. Прописали новые требования к СИЗ. Работы с реагентами должны проводиться в специальной одежде и обуви, а в случае выделения вредных газов — то и с применением очков и СИЗод.

18. Работы с газонокосилкой также должны проводиться с применением защитных очков.

Итог

Напоминаем, что при изменении нормативно-правовых актов работодатель обязан:

  • внести изменения в локальную нормативную документацию;
  • провести обучение по охране труда для сотрудников;
  • провести внеочередной инструктаж на рабочем месте для сотрудников в рамках произошедших изменений.

Подборка полезных мероприятий

Разместить