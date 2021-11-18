Что изменилось в охране труда в ЖКХ?

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве обновили. Старая версия, утвержденная приказом Минтруда № 439н от 07.07.2015 утратила свою силу, а вместо нее вышли новые правила, которые утверждены Приказом Минтруда № 758н от 29.10.2020 года.

Разберемся, что изменилось.

Общая информация

В новых правилах произошло порядка 100 изменений.

Правила актуализировали в соответствии с уровнем современного технологического прогресса. Как и во всех обновленных правилах:

ввели понятие риск-ориентированного подхода;

добавили возможность для работодателей вести электронный документооборот в области охраны труда;

а еще возможность вести аудио, фото или видеосъемку для обеспечения безопасности на производстве;

и устанавливать дополнительные требования безопасности.

Что убрали из старых правил

Из старых правил убрали избыточные, дублирующие и противоречащие нормы.

В частности, убрали:

пункт правил о том, что работодатель должен разрабатывать положение о системе технического обслуживания (теперь все работы необходимо проводить в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя применяемого оборудования);

пункт с запретом использовать открытый огонь в местах хранения взрывоопасных веществ;

требование обеспечивать стекольщика ящиком для отходов;

требование о запрете оставления мусора на проезжей части дорог и тротуарах;

требование о размере и габаритах ограждаемой части при сбрасывании снега с крыши;

требование о подготовке дымохода при сжигании сажи;

требование об обмывке переносных мусоросборников после опорожнения;

требования о таре для пищевых отходов;

требования по обучению и обеспечению средствами индивидуальной защиты работников, занятых установкой и перестановкой консольных балок, привязки люлек на крыше;

требования по допуску к ремонтным работам в емкостных сооружениях;

требования по работе с газоанализатором;

требования по процессу приемки-сдачи смены дежурными работниками;

требования по сигнализации в случае аварийного отключения, нарушений технологических процессов, превышения уровней ПДК и предельных уровней сточных вод;

запрет на использование специальной одежды вне территории очистных сооружений водоснабжения;

требование по определению нарушения герметичности сварных швов;

требование по оснащению помещений с выделением хлора автоматическими системами обнаружения содержания хлора;

требование к объему мусоросборников.

Наконец, наряд-допуск на работы в аварийно-регулирующих резервуарах больше не нужен. Больше нет требования к оранжевому цвету сигнального жилета.

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Что добавили или изменил

А теперь давайте рассмотрим какие требования были изменены и добавлены.

1. В пункт о том, что обязан обеспечить работодатель добавили исправное состояние помещений, сооружений, машин, выделили обучение оказанию первой помощи, и осуществление контроля за применением СИЗ.

2. В список вредных и опасных факторов добавили стесненность рабочего места.

3. Подробнее прописали действия работодателя при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и опасных производственных факторов.

4. Добавили пункт, разъясняющий действия работодателя после оценки уровня профессионального риска.

5. Как и во всех новых правилах по охране труда, разрешили оформлять единый наряд-допуск на несколько видов работ.

6. Расширен список видов работ, на которые требуется оформление наряда-допуска:

работы в подвалах;

газоопасные работы, выполняемые на сетях газопотребления, связанные с проведением ремонтных работ и возобновлением пуска газа;

газоопасные работы, связанные со сливом хлора и аммиака из железнодорожных цистерн в емкости склада и аммиачной воды и гипохлорита натрия из автомобильных цистерн в емкости склада.

7. Появился новый пункт о запрете вести работы на двух и более ярусах и выполнять работы на земле под строительными лесами при ремонтных работах на фасадах.

8. Прописали запрет использования люлек при ветре более 10 м\с, плохой видимости, обледенении.

9. Прописали требования к размеру ключей для открывания люков смотровых колодцев.

10. Вместо убранных требований по эксплуатации газоанализаторов прописали, что при их эксплуатации необходимо руководствоваться их технической документацией.

11. Прописали запрет о работе внутри емкостного сооружения при температуре выше 50 градусов.

12. Добавили требование о наличии местных отсосов у решеток дробилок.

13. Прописали требование о том, что работник обязан вынимать ключ из замка зажигания транспортного средства при выходе из него.

14. Прописали требование о необходимости наличия III группы по электробезопасности для персонала, протирающего плафоны и другую электрическую арматуру, подвешенную к потолку.

15. Понизили до 45 градусов уровень температуры воды, выше которой запрещено работать в емкостном сооружении.

16. Изменены требования к приточно-вытяжной вентиляции. Теперь она должна работать непрерывно.

17. Прописали новые требования к СИЗ. Работы с реагентами должны проводиться в специальной одежде и обуви, а в случае выделения вредных газов — то и с применением очков и СИЗод.

18. Работы с газонокосилкой также должны проводиться с применением защитных очков.

Итог

Напоминаем, что при изменении нормативно-правовых актов работодатель обязан: