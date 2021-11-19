Антикризисные поправки в НК: что изменится в НДФЛ, налоге на прибыль и страховых взносах

Коронакризис продолжается и бизнес все так же нуждается в помощи государства. Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс, которые касаются налогообложения госсубсидий для пострадавших в пандемию отраслей. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.

18 ноября Госдума приняла закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Этим законом вносятся изменения во многие налоговые нормы. Среди них есть и поправки, направленные на поддержку населения и бизнеса и организаций в период пандемии.

Разберемся в деталях.

Налог на доходы физических лиц

Действующая редакция пункта 6.1 статьи 217 НК РФ предусматривает освобождение от НДФЛ доходов в виде грантов, премий и призов в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ в соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим организациям.

Закон освобождает от налогообложения вышеуказанные доходы, получаемые от:

некоммерческих организаций, учрежденных в соответствии с указами Президента РФ;

от учрежденных ими некоммерческих организаций, предоставленных не только за счет грантов Президента РФ, но также за счет иных источников.

Для этого статья 217 НК РФ дополняется новым пунктом 6.3, который кроме грантов, премий и призов освобождает от налогообложения также и подарки в соответствующих случаях.

Также статья 217 дополняется двумя новыми видами доходов, которые связаны с мероприятиями во время пандемии.

Новый пункт 87 предусматривает освобождение от налогообложения призов в денежной и натуральной форме, получаемых за счет бюджетных средств в соответствии с нормативными актами федерального, регионального и местного уровня в рамках стимулирующих мероприятий для населения, принявшего участие в вакцинации. Срок и количество призов для применения этого освобождения не ограничены.

Новый пункт 89 предусматривает освобождение доходов в виде оплаты труда работников в размере, не превышающем 12 792 рублей, выплаченные работодателями, получившими субсидии из федерального бюджета, предоставляемые малому бизнесу и социально ориентированным НКО в связи с нерабочими днями в октябре-ноябре 2021 года.

Такие доходы освобождаются однократно в календарном месяце получения такой субсидии или в следующем за ним календарном месяце.

Помимо этого, законом предусмотрен также новый пункт 88 статьи 217, которым от налога освобождаются доходы в связи с бесплатными мероприятиями в целях догазификации.

Налог на прибыль организаций

В новой редакции излагается подпункт 60 пункта 1 статьи 251 НК РФ, который касается освобождения от налога бюджетных субсидий, полученных в связи с пандемией коронавируса.

Основные изменения в сравнении с действующей редакцией:

для субъектов малого бизнеса, включённых в соответствующий реестр, норма становится бессрочной.

Помимо того, её действие в новой редакции распространяется на всех субъектов МСП вне зависимости от отрасли (при условии включения в реестр);

освобождаются субсидии, полученные как из федерального, так и из региональных бюджетов;

освобождению не подлежат субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам;

льгота распространяется на социально ориентированные некоммерческие организации. Сейчас реестр таких организаций формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 906, с 1 января 2022 года — в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 2021 г. № 1290.

Кроме того, пункт 1 статьи 251 дополняется новым подпунктом 62, которым от налогообложения у организаций по аналогии с физлицами (по новому пункту 6.3 статьи 217) освобождаются доходы в виде грантов, премий, призов и (или) подарков.

Новым подпунктом 19.8 пункта 1 статьи 265 бюджетным учреждениям предоставляется возможность учесть в составе внереализационных расходов денежные средства, полученные от предоставления права использования исключительных прав в отношении вакцины и перечисленные в федеральный бюджет.

Страховые взносы

Пункт 1 статьи 422 дополняется новым подпунктом 17, в соответствии с которым вводится освобождение от обложения выплат работникам в размере, не превышающем 12 792 рублей на одного работника.

Эта норма корреспондирует с аналогичным освобождением по НДФЛ по новому пункту 89 статьи 217, и соответствующие суммы также исключаются из базы для исчисления страховых взносов однократно в календарном месяце получения субсидии или в следующем за ним календарном месяце.

В соответствии с пунктами 1, 8, 9 и 13 статьи 3 Закона указанные нормы вступают в силу со дня официального опубликования и распространяются на доходы\правоотношения\выплаты, которые получены\возникли\произведены в 2021 году.

Сами комментируемые нормы приведены ниже:

17) статью 217:

а) дополнить пунктом 63 следующего содержания:

«63) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий, призов и (или) подарков в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных, в том числе врученных в порядке исполнения договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров, организаторами таких соревнований, конкурсов, иных мероприятий, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень и являющимися:

некоммерческими организациями, учрежденными в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

некоммерческими организациями, учредителями которых являются некоммерческие организации, указанные в абзаце втором настоящего пункта;»;

б) дополнить пунктами 87 — 89 следующего содержания:

«87) доходы в виде призов в денежной и натуральной форме, полученные налогоплательщиками в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, решениями органов местного самоуправления за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции;

88) доходы, возникающие в связи с выполнением мероприятий в целях догазификации населенных пунктов до границ земельных участков, принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, при условии, что на основании актов Правительства Российской Федерации указанные мероприятия выполняются без взимания платы с налогоплательщиков;

89) доходы в виде оплаты труда работников в размере, не превышающем 12 792 рублей, выплаченные работодателями, получившими субсидии из федерального бюджета, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Доходы, указанные в настоящем пункте, освобождаются от налогообложения однократно в календарном месяце получения такой субсидии или в следующем за ним календарном месяце.»;

...

20) в пункте 1 статьи 251:

а) подпункт 60 изложить в следующей редакции:

«60) в виде субсидий (за исключением субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам), полученных из федерального и (или) регионального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включенными по состоянию на дату получения субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) относящимися к социально ориентированным некоммерческим организациям;»;

б) дополнить подпунктом 62 следующего содержания:

«62) доходы, указанные в пункте 63 статьи 217 настоящего Кодекса.»;

...

24) в пункте 1 статьи 265:

б) дополнить подпунктом 198 следующего содержания:

«198) перечисленные бюджетными учреждениями в федеральный бюджет денежные средства, полученные от предоставления права использования исключительных прав на изобретения и (или) секреты производства (ноу-хау) в отношении вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции;»;

...

53) пункт 1 статьи 422 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

«17) суммы выплат работникам в размере, не превышающем 12 792 рублей на одного работника, выплаченные работодателями, получившими субсидии из федерального бюджета, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Доходы, указанные в настоящем подпункте, исключаются из базы для исчисления страховых взносов однократно в календарном месяце получения такой субсидии или в следующем за ним календарном месяце.».