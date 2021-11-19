Когда зарплата может быть меньше или больше обычного?

Разбираем ситуации с оплатой труда при нестандартных обстоятельствах.
Работник использовал отгул за работу в выходной или праздник
Как считать зарплату в таком случае? Надо ли платить полный оклад или нет?
Согласно ст. 153 ТК РФ, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Есть разъяснение, в котором говорится, что по общим правилам при подсчете нормы рабочих часов за учетный период исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей.
Таким образом, если работник выбирает день отдыха, работа в выходной или нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а заработная плата в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объеме (Письмо Роструда от 18.02.2013г. № ПГ/992-6-1).
Эту позицию подтверждают и разъяснения других представителей Роструда России, изложенные на сайте «Онлайнинспекция.рф» за 2017-2020 гг.:
Есть примеры и из судебной практики. Это варианты, когда:
- инспекция труда штрафует работодателей за уменьшение размера заработной платы в месяцах, когда предоставлялись дни отдыха за ранее отработанные нерабочие праздничные и выходные дни (см., например, Решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 13.04.2017 по делу № 12-33/2017);
- суды признают законным предписание инспекции труда доначислить работнику зарплату за месяц, в котором она была уменьшена в связи с предоставлением дня отдыха за ранее отработанные нерабочие дни (Апелляционное определение Верховного Суда Удмуртской Республики от 13.01.2020 по делу № 33а-5921/2020).
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При этом по спорам работодателей с работниками относительно уменьшения размера заработной платы за месяц, в котором работник использует дни отдыха согласно ч. 4 ст. 153 ТК РФ, позиция судов неоднозначна.
Так, одни суды признают в аналогичной ситуации неправомерным уменьшение размера зарплаты работника и взыскивают с работодателя невыплаченные работнику суммы (см., например, Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 24.05.2016 по делу № 33-6145/2016).
Однако встречаются также противоположные примеры, когда суды отказывали работникам, не принимая во внимание ссылку на соответствующее Письмо Роструда, указывая на то, что этот документ нормативным правовым актом не является и что ст. 153 ТК РФ имеет большую юридическую силу (Апелляционные определения Московского городского суда от 16.09.2019 по делу № 33-42872/2019; Мурманского областного суда от 25.09.218 по делу №
В связи с тем, что позиция контролирующих органов по этому вопросу однозначна, а также при наличии примеров в судебной практике не в пользу работодателя как по спорам с инспекцией труда, так и с работниками, рекомендуем выплачивать работникам зарплату в полном объеме за месяц, в котором они берут день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день.
Когда размер зарплаты работника может быть больше или меньше
Иногда размер заработной платы работника может отличаться от привычного. Это может быть связано, в том числе, с тем, что некоторые периоды оплачиваются, исходя из среднего заработка.
Когда так происходит?
В ТК РФ установлены случаи, когда за работником сохраняется его средний заработок:
- при предоставлении отпусков;
- при направлении в командировку;
- прохождении обязательного медицинского осмотра и др.
Требования о выплате работникам среднего заработка разбросаны по разным разделам ТК РФ, поэтому попробуем систематизировать случаи выплаты среднего заработка работникам.
Итак, перечень случаев, когда за работником нужно сохранить средний заработок в соответствии с ТК РФ:
- предоставление основных, дополнительных учебных отпусков (ст. 114, 173, 173.1, 174, 176 ТК РФ);
- выплата компенсации за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ);
- направление в служебную командировку (ст. 167 ТК РФ);
- направление на повышение квалификации с отрывом от работы, для прохождения независимой оценки квалификации (ст. 187 ТК РФ);
- прохождение обязательного медицинского осмотра (ст. 185 ТК РФ);
- сдача крови и ее компонентов и связанные с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ);
- прохождение беременными женщинами обязательного диспансерного обследования (ст. 254 ТК РФ);
- перерывы для кормления ребенка (детей) (ст. 258 ТК РФ);
- предоставление дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства (ст. 262 ТК РФ);
- невыполнение работником норм труда или неисполнение трудовых (должностных) обязанностей по вине работодателя (ст. 155 ТК РФ);
- вынужденный прогул Статья 394 ТК РФ Приостановление работы в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ);
- приостановление работы организации в случае нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ);
- нарушение работодателем правил заключения трудового договора не по вине работника (ст. 84 ТК РФ);
- незаконное увольнение (ст. 396 ТК РФ);
- перевод на другую работу (ст. 72.2, 182, 220, 254 ТК РФ);
- выходное пособие при расторжении трудового договора в ряде случаев (ст. 178, 181, 279, 327.7, 349.3 ТК РФ);
- участие работника в коллективных переговорах, разрешении трудовых споров, подготовке проекта коллективного договора (ст. 39, 171, 405 ТК РФ).