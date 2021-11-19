Когда зарплата может быть меньше или больше обычного?

Разбираем ситуации с оплатой труда при нестандартных обстоятельствах.

Работник использовал отгул за работу в выходной или праздник

Как считать зарплату в таком случае? Надо ли платить полный оклад или нет?

Согласно ст. 153 ТК РФ, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Есть разъяснение, в котором говорится, что по общим правилам при подсчете нормы рабочих часов за учетный период исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей.

Таким образом, если работник выбирает день отдыха, работа в выходной или нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а заработная плата в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объеме (Письмо Роструда от 18.02.2013г. № ПГ/992-6-1).

Эту позицию подтверждают и разъяснения других представителей Роструда России, изложенные на сайте «Онлайнинспекция.рф» за 2017-2020 гг.:

Есть примеры и из судебной практики. Это варианты, когда:

инспекция труда штрафует работодателей за уменьшение размера заработной платы в месяцах, когда предоставлялись дни отдыха за ранее отработанные нерабочие праздничные и выходные дни (см., например, Решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 13.04.2017 по делу № 12-33/2017);

суды признают законным предписание инспекции труда доначислить работнику зарплату за месяц, в котором она была уменьшена в связи с предоставлением дня отдыха за ранее отработанные нерабочие дни (Апелляционное определение Верховного Суда Удмуртской Республики от 13.01.2020 по делу № 33а-5921/2020).

При этом по спорам работодателей с работниками относительно уменьшения размера заработной платы за месяц, в котором работник использует дни отдыха согласно ч. 4 ст. 153 ТК РФ, позиция судов неоднозначна.

Так, одни суды признают в аналогичной ситуации неправомерным уменьшение размера зарплаты работника и взыскивают с работодателя невыплаченные работнику суммы (см., например, Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 24.05.2016 по делу № 33-6145/2016).

Однако встречаются также противоположные примеры, когда суды отказывали работникам, не принимая во внимание ссылку на соответствующее Письмо Роструда, указывая на то, что этот документ нормативным правовым актом не является и что ст. 153 ТК РФ имеет большую юридическую силу (Апелляционные определения Московского городского суда от 16.09.2019 по делу № 33-42872/2019; Мурманского областного суда от 25.09.218 по делу № 33-2897-2018).

В связи с тем, что позиция контролирующих органов по этому вопросу однозначна, а также при наличии примеров в судебной практике не в пользу работодателя как по спорам с инспекцией труда, так и с работниками, рекомендуем выплачивать работникам зарплату в полном объеме за месяц, в котором они берут день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

Когда размер зарплаты работника может быть больше или меньше

Иногда размер заработной платы работника может отличаться от привычного. Это может быть связано, в том числе, с тем, что некоторые периоды оплачиваются, исходя из среднего заработка.

Когда так происходит?

В ТК РФ установлены случаи, когда за работником сохраняется его средний заработок:

при предоставлении отпусков;

при направлении в командировку;

прохождении обязательного медицинского осмотра и др.

Требования о выплате работникам среднего заработка разбросаны по разным разделам ТК РФ, поэтому попробуем систематизировать случаи выплаты среднего заработка работникам.

Итак, перечень случаев, когда за работником нужно сохранить средний заработок в соответствии с ТК РФ: