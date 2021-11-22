Электронный кадровый документооборот: обзор популярных систем

15 ноября 2021 года закончился эксперимент с внедрением КЭДО. Теперь бухгалтера и кадровики ждут принятия поправок в Трудовой кодекс, которые позволят в полной мере использовать электронный документооборот в кадрах, не только с удаленными, но и с любыми другими сотрудниками. Мы подготовили обзор популярных систем для ведения КЭДО. Идеальная должна обладать несколькими качествами: быть простой, понятной и в то же время гибкой, интегрироваться с 1С, работать со всеми кадровыми документами.

СберКорус https://www.esphere.ru/products/kedo Преимущества Открытое API с лентой событий для двухстороннего обмена. Полноценная интеграция с 1С ЗУП. Настройка шаблонов и типов для унификации документов компании. Хранение и архивация документов в соответствии с законодательством. Бесплатный выпуск УНЭП (усиленная неквалифицированной электронной подписи) для всех сотрудников компании осуществляется прямо в сервисе. Интеграция с 1С ЗУП Есть. Электронная подпись для сотрудника Выпуск происходит прямо внутри сервиса в настройках личного профиля. Сотрудник нажимает кнопку «Выпустить УНЭП», сервис формирует заявление, которое подписывает сотрудник с помощью СМС и УНЭП успешно подгружается в систему. Выпуск УНЭП занимает не более 1 минуты. Бесплатный тест сервиса КЭДО Компании могут вместе с экспертами СберКорус на онлайн-встрече посмотреть, как выглядит сервис в действии. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика Кадровый специалист и сотрудники работают в Веб-версии сервиса КЭДО: Кадровик также может использовать привычный интерфейс учетной системы (пример 1С ЗУП): А обычный сотрудник мобильную версию сервиса: Какие документы поддерживаются трудовые договоры и допсоглашения;

журналы техники безопасности;

заявления;

акты и еще более 150 типов кадровых документов в сервисе Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Поддерживается. Можно обмениваться, например, документами с сотрудниками по договорам ГПХ, другими физлицами. Скидки и акции При переходе на КЭДО от СберКорус вы получите: модуль 1С ЗУП бесплатно до 31 декабря 2021;

3 месяца использования сервиса «Диалог» для корпоративной коммуникации и безопасного общения. Кейс КЭДО от СберКорус подключила компания — ведущий производитель товаров личной гигиены и продукции медицинского назначения. Исходные данные: Более 700 удаленных сотрудников, более 150 торговых представителей, 6 кадровых специалистов.

Процессы дистанционного взаимодействия работают со сбоями и сложностями, что не устраивает бухгалтерию и отдел кадров.

За последний год затраты компании на документооборот увеличились в 3 раза.

Значительную часть времени занимает организация командировок. Решение: Сервис КЭДО подключен и интегрирован с учетной системой клиента: 1С ЗУП

Поэтапная подготовка процессов к переходу на КЭДО: составление реестра процессов, подготовка ЛНА и пакета документов для сотрудников компании, подготовка рекомендаций для получения и использования электронных подписей сотрудниками компании.

Настройка структуры компании в сервисе, зоны ответственности сотрудников КДП.

Заведение шаблонов документов, которые предусмотрены в группе компаний.

Разработка коммуникационного плана и материалов для обучения сотрудников, FAQ. Результат: 100% соблюдение законодательства при работе с кадровыми документами.

На 90% снизились расходы на хранение и логистику документов.

На 65% быстрее оформление кадровых документов через сервис, в сравнении с бумажными аналогами.

0 случаев потери документов.

В 3 раза упростилась подготовка к проверкам и снизилась нагрузка на отдел кадров. Срок внедрения: 1 месяц, с учетом постепенного перевода типов документов, которые участвуют в кадровом делопроизводстве компании

Такском https://taxcom.ru/dokumentooborot/kadrovyj-edo/ Преимущества сервиса Решение Такском комплексное, это не только кадровый ЭДО, но и обмен электронными документами с контрагентами и контролирующими органами. В рамках решения можно наладить управление сертификатами ЭП сотрудников (быстрая выдача, замена отзыв). Интеграция с учётными системами Возможность самостоятельного администрирования, регистрация сотрудников, управление интерфейсом, брендирование портала. Интеграция по API При возникновении споров – привлечение независимой третьей стороны (нас, как оператора). Интеграция с 1С ЗУП Есть. Электронная подпись для сотрудника Для обеспечения сотрудников электронными подписями можно подключить дополнительный сервис Такском, который позволяет управлять получением, заменой и отзывом сертификатов внутри компании. Какие документы поддерживаются Всего более 200 типов документов, в т.ч. трудовые договоры и допсоглашения, журналы техники безопасности, заявления и акты. Скидки и акции Тариф формируется индивидуально и зависит от количества опций, которые потребуются клиенту.

Контур.Диадок https://www.diadoc.ru/lp-kedo Преимущества сервиса Количество подписываемых документов – не ограничено. Бесплатное и безлимитное хранение оригиналов документов на серверах Контура. Бесплатная техподдержка 24/7 Настройка В начале работы клиенту нужно загрузить список сотрудников в сервис. В КЭДО от Контура он может сделать это через SSO - технологию “единого входа”. Т.е. сотрудники смогут входить в КЭДО при помощи своей внутрикорпоративной учётной записи. Выдача подписей Решение уникально тем, что Контур является и УЦ, и оператором ЭДО одновременно. Все подписи выдаются через собственный УЦ, а значит клиенту не нужно обращаться в несколько компаний - можно получить все в одном месте. Подписание документов Пожалуй, это самый важный пункт из всего списка. Контур — одна из немногих компаний, которая является оператором ЭДО и УЦ. В момент подписания документа система проверяет валидность и актуальность подписей, чтобы документ не потерял юридическую силу и был законно подписанным. Маршруты согласования В КЭДО от Контура реализованы гибкие маршруты согласования. Например, если в документ нужно добавить много согласующих или нужно заменить согласующих уже после запуска процесса. Интеграция с 1С ЗУП Есть. Сервис интегрируется с 1С ЗУП и помогает работать с кадровым ЭДО из одного окна: можно загружать, формировать и отправлять документы по КЭДО прямо из 1С. Электронная подпись для сотрудника ПЭП (простая электронная подпись) выпускается в веб сервисе КЭДО. НЭП и КЭП можно выпускать при помощи самого кадровика, чтобы по-минимуму озадачивать обычных сотрудников и они никуда не ходили за сертами. Бесплатный тест сервиса КЭДО Да, клиент может поработать на тестовой версии https://kedo.testkontur.ru/, а после оплаты перейти на рабочую программу. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика В 1С: Веб-сервис: Какие документы поддерживаются Заявления, график отпусков, приказы, расписание и др. По трудовому, ученическому договору и договору о материальной ответственности компании может сама принять решение — передавать их электронно или на бумаге. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Информация уточняется. Скидки и акции Пользователи «Клерка» могут оставить заявку вот по этой ссылке и получить 25% скидки, если сообщат, что они узнали об акции из этого обзора. Кейс Клиенты «Контура сами охотно рассказывают об опыте внедрения КЭДО. Вот вебинар с участием компаний Сима-ленд, Банки.ру, CS.Money, Bercut. Диадок Вебинар для клиентов по КЭДО от 19521 from Marina Golyaeva on Vimeo.

АТАЧ https://atach.pro/kadry Преимущества сервиса АТАЧ.КАДРЫ помогает: Подписывать любые кадровые документы удаленно электронной цифровой подписью: ПЭП, УНЭП, УКЭП – через USB-токен или облачного вида.

Хранить документы в электронном виде в соответствии с регламентами компании и законом 125-ФЗ.

Передавать документы в информационные системы ИТ-ландшафта предприятия в 1 клик: в SAP HR, Oracle HR, 1С ЗУП, “Босс Кадровик” и любые другие.

Искать кадровые документы, как в google: по системе фильтров и документам; а также как в windows-проводнике – через структуру папок.

Согласовывать документы внутри отдела и с руководством;

Делегировать обязанности и замещать других исполнителей во время отпусков и больничных;

Массово знакомить работников с приказами в интуитивно понятном личном кабинете. Интуитивно понятный интерфейс является одной из ключевых особенностей решения. Принципы просты и напоминают работу в самых распространенных интерфейсах и программах. Например, поиск документов в АТАЧ.КАДРЫ реализован, как в Google, а просмотр и сама «лента документов» – как в MS Outlook. АТАЧ.КАДРЫ поставляется как коробочное решение с 10-ю стандартными типами документов и процессов. Для компаний с нетиповыми бизнес-процессами предусмотрены индивидуальные проекты внедрения с привлечением бизнес-консультантов в сфере кадровой цифровизации Интеграция с 1С ЗУП АТАЧ имеет возможность обмена данными с 1С ЗУП и любыми другими системами. При оформлении отпуска заявление может передаваться из 1С:ЗУП в АТАЧ.КАДРЫ только для подписания. Либо весь процесс может быть реализован в системе: от создания заявления с использованием автоматической подстановки фамилии, исполнителя и других данных из 1С – до подписания руководителями, создания уведомления о начале отпуске и хранении в цифровом архиве. Электронная подпись для сотрудника Согласно 122-ФЗ, 63-ФЗ подписывать кадровые документы сотрудник может УНЭП, а кадровый специалист и руководитель – УНЭП/УКЭП в зависимости от вида документа. АТАЧ.КАДРЫ позволяет подписывать документы УНЭП/УКЭП и обычной подписью ПЭП благодаря сервису подписания, входящему в решение. Система позволяет подключить подпись, выпущенную любым удостоверяющим центром. Пользователь получит подпись в настройках личного кабинета сотрудника за минуту. Выпуск подписей вида УНЭП можно организовать внутри компании за счет собственных средств, а АТАЧ КАДРЫ легко обеспечит интеграцию. Бесплатный тест сервиса КЭДО Для любой компании команда АТАЧ.КАДРЫ реализует мини-проект на 10-15 пользователей и 2-3 кадровых процесса. В отличие от тестового/демонстрационного периода, что является обычной практикой на рынке, команда АТАЧ.КАДРЫ не оставляет пользователя один на один с системой. Бизнес-аналитики и разработчики выявляют потребности клиента, вникают в особенности автоматизации кадровых процессов в компании и корпоративные правила. Команда предлагает решения по интеграциям систем и процессам, которые лучше всего первыми переводить в электронный вид. Пилотный проект АТАЧ.КАДРЫ популярен благодаря легкому вхождению в цифровизацию. В среднем, 4 компании из 5 принимают решение перейти на КЭДО после пилотного старта. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика АТАЧ.КАДРЫ это веб-приложение с доступом к полному функционалу решения с любого устройства. Интерфейс кадровика представляет собой удобный single-page кабинет с возможностями создать, подписать любой документ, найти и перевести в архив. Какие документы поддерживаются 50+ типовых кадровых документов. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Информация уточняется. Скидки и акции АТАЧ.КАДРЫ переведет в цифру 2 самых популярных бизнес-процесса: оформление отпуска и массовое ознакомление с локально-нормативными актами. Десять сотрудников смогут подписывать документы ПЭП/УНЭП в соответствии с действующим законодательством. Работодателю потребуется УКЭП. Доступ к решению предоставляется на 2 месяца. Предложение действует до 31 декабря по промокоду KLERK. Кейс Компания “ММК-Информсервис” перевела электронный вид 40+ кадровых процессов 1 сентября 2020 года в рамках 122-ФЗ. Кадровый документооборот компания ускорила в 8 раз. Более 600 работников и руководителей подписывают кадровые документы с помощью обоих видов УКЭП: облачной и через USB-токен. Подписи выданы удостоверяющим центром Контур.Диадок в момент внедрения, когда правила электронного документооборота не регламентировали подписание неквалифицированными или простыми подписями. В электронном виде персонал оформляет: докладную руководителю о дисциплинарном взыскании;

заявление о переносе отпуска;

заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам;

предоставление отпуска по уходу за ребенком;

объяснительную;

приказ на освобождение от работы и другие. Пути документа по очередности согласования и подписания настроены под специфику кадровых процессов компании. Внедрение системы пришлось на начало пандемии, когда впервые в истории работников пришлось переводить на удаленный режим. Поддерживать работоспособность организации удавалось в том числе благодаря дистанционному оформлению кадровых документов. Экономия времени на работе с документами составила от 15 минут до 1 часа в зависимости от процесса. Так, оформление отпуска с 2 дней сократилось до 2 часов. Повысилась эффективность выполнения кадровых задач, прозрачность кадрового делопроизводства, дисциплина сотрудников. Автоматические уведомления на email помогли работникам не срывать сроки подписания кадровых документов, а отделу кадров - проще организовать процесс.

LANDOCS https://express.landocs.ru/hr Преимущества сервиса Обеспечение долгосрочного хранения кадровых документов в электронном архиве.

Решение может быть использовано как в периметре заказчика (on-premise), так и в облаке с применением сервисов сторонних провайдеров.

Расширение функциональности по автоматизации новых кадровых документов без дополнительной разработки посредством настроек внутри системы.

Клиентское серверное подписание ЭП, возможность использовать разных операторов ЭДО (шлюз ЭДО) и различные виды ЭП.

Полностью российское ПО, соответствует требованиям по импортозамещению, входит в реестр российского ПО.

Управление личной и командной эффективностью с использованием канбан-досок и различных настраиваемых информационных виджетов рабочего стола пользователя.? Интеграция с 1С ЗУП Да, через Rest API. Электронная подпись для сотрудника КЭП через любой удостоверяющий центр, НЭП через технологию корпоративного удостоверяющего центра на базе решений КриптоПро, ПЭП с помощью встроенных в решение инструментов. Бесплатный тест сервиса КЭДО Внедрение и первые три месяца пользования — бесплатно при локальном внедрении КЭДО при подключении 30 и более пользователей. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика Отображение списка заявлений на отпуск, отправленных на согласование. Информация о сотрудниках подразделения, находящихся в отпуске. Список заявлений на отпуск. Создание заявления на отпуск. Определение согласующих заявление на отпуск. Есть обязательные, которые автоматически заполняются системой, а есть те, которые пользователь заполняет вручную (например, указывает заместителя). Процесс согласования заявления на отпуск. Какие документы поддерживаются Информация уточняется. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Информация уточняется. Скидки и акции Информация уточняется. Кейс Пользователи LANDOCS — это компании с различным штатом сотрудников — от нескольких десятков до десятков тысяч человек.

Lexema https://www.lexema.ru/solutions/staff-electronic-workflows/ Преимущества сервиса Простой интерфейсы, понятный любому пользователю.

Запуск в кратчайшие сроки, благодаря преднастроенным типовым карточкам и маршрутам по их обработке.

Гибкая настройка маршрутов согласования.

Заказчик может самостоятельно добавить новый тип документа, редактировать карточку, печатную форму, что снижает стоимость услуг.

Простой поиск и интуитивно понятное окно с документами, поступившими на обработку.

Поддержка облачной электронной подписи.

Модуль по распознаванию и обработке входящих первичных документов.

Автоматически заполняемый электронный архив.

Поддержка работы с распределенными подразделениями компании.

Сохранение историй версий документов.

Интеграция с учетной и кадровой системами, исключение двойного ввода

Функциональная система прав доступа. Обеспечение информационной безопасности, возможность замещения и делегирования.

Безлимитная лицензия. Интеграция с 1С ЗУП Есть. Электронная подпись для сотрудника Выпустить собственные ОНЭП можно нажатием одной кнопки в Lexema-ECM с помощью встроенного сервиса. Кроме того, Lexema-ECM работает с Удостоверяющим центром Контур. В рамках партнерской программы электронная подпись поставляется в комплекте с Lexema-ECM, не требуется заключение дополнительных договоров с УЦ. Бесплатный тест сервиса КЭДО Информация уточняется. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика Вот, например, как выглядит заявление на дополнительный день отдыха от сотурдника: А вот маршрут согласования заявления: Какие документы поддерживаются В системе уже есть готовые шаблоны, например, заявления сотрудника. Кроме того, можно самостоятельно настроить нужную форму, создав документ в конструкторе. К примеру, можно создать какой-то нестандартный документ вроде акта на передачу сим-карты. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Информация уточняется. Скидки и акции Компания проводит бесплатное экспресс-обследование состояния документооборота по кадрам в компании. Определяется перечень документов, подлежащих подключению к системе КЭДО, количество рабочих мест. Составляется техническое задание и план внедрения. Кейс Подробнее о проектах по внедрению ЭДО можно почитать здесь. Также предлагаем посмотреть вебинар «Как просто стартануть КЭДО»:

1С:Зарплата и управление персоналом 8 (1С ЗУП) https://v8.1c.ru/hrm/1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-8-prof/. Преимущества сервиса 1С остается популярной программой не только у бухгалтеров, но и у кадровиков. В ней можно не просто вести прием и увольнение сотрудников, но и считать зарплату, вести документы воинского учета, создавать трудовые договоры и приказы, штатное расписание, больничные листы, кадровые отчеты. Кроме того, при использовании сервиса «1С:Кабинет сотрудника» можно настроить взаимодействие бухгалтерии или кадровой службы и сотрудников. С телефона работник может отправить заявление, посмотреть свои расчетные листки и т.д. Интеграция с 1С ЗУП Есть и легко подключается, в т.ч. в версии 1С:ФРЕШ. Электронная подпись для сотрудника Можно использовать ПЭП, сформированную системой (т.е. обычные логин и пароль идентифицируют пользователя). Также можно применять КЭП, полученную сотрудником в любом удостоверяющем центре. Бесплатный тест сервиса КЭДО Попробовать 1С: ЗУП в онлайн-версии можно бесплатно. Тестовый доступ предоставят официальные франчайзи. Вы можете найти список таких организаций на сайте 1С или посмотреть рейтинг “Клерка” компаний, которые являются партнерами 1С. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика В 1С:ЗУП тот же привычный интерфейс, что и, например, в 1С:Бухгалтерии. Вот как выглядит оформление записи в электронной книжке: Какие документы поддерживаются В программе есть все необходимые документы по кадрам, дополнительно можно подключить обработки и формы, разработанные специально для организации. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Расчеты с физлицами можно вести в 1С:ЗУП, а вот для самозанятых будет удобнее использовать обычную бухгалтерию, т.к. расчеты с ними равнозначны расчетам с различными поставщиками (ИП или организациями). Но при желании можно завести карточку на самозанятого, как физлицо и в 1С:ЗУП. Скидки и акции Их предоставляю партнеры 1С — официальные франчайзи. Информацию об активных акциях можно найти в блогах “Клерка”, например: 1С:Франчайзи "Ю-Софт"

42Clouds

Scloud

Калуга Астрал

Миотех https://miotechcompany.ru/kedo Преимущества сервиса Решение КЭДО от «Миотех» объединяет все ресурсы и системы компании: личный кабинет, ЗУП, внутренние базы данных и другие и донастраивает их, объединяя в эффективный бизнес-инструмент. 50% основных кадровых операций можно перевести на удаленное управление с применением ПЭП. Благодаря внедрению КЭДО «Миотех»: Ускоряются кадровые мероприятия

Снижаются риски возникновения ошибок

Сокращаются расходы на хранение и архивирование данных

Уменьшается время выполнения рутинных операций У системы понятный интерфейс, а работать в ней можно из любой точки мира, где есть интернет. Интеграция с 1С ЗУП Есть. Электронная подпись для сотрудника Используется ПЭП и любая электронная подпись от аккредитованных УЦ. Бесплатный тест сервиса КЭДО Информация уточняется. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика Информация уточняется. Какие документы поддерживаются Все типы кадровых документов: заявления;

трудовой договор;

должностные инструкции;

графики отпусков;

приказы;

соглашения о неразглашении;

платежные ведомости;

переводы сотрудников;

справки о дохода;

расчетные листы;

документы об увольнении и др. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Возможно включение в систему любых электронных документов. Скидки и акции Информация уточняется Кейс ГК «КСК» в течение года выдает сотрудникам примерно 24 000 справок. На обработку одного документа уходило 1,5 часа, а срок получения в среднем занимал 3 дня. Специалисты «Миотех» установили роботизированного голосового помощника. Теперь сотрудник может позвонить на горячую линию и подать заявку в отдел кадров, IT или бухгалтерию. Теперь на оформление документов уходит всего несколько минут. Виртуальный помощник: Распознает речь;

Анализирует запросы и уточняет причину обращения;

Создает заявку в системе ЭДО;

Формирует документы;

Записывает диалог. До 80% обращений на линию обрабатывает помощник, для работы с документами достаточно всего 1 сотрудника. Ежемесячные затраты на ФОТ снизились на 360 тыс. руб. Клиентами «Миотех» стали Мегафон, Альфа Страхование, Спортмастер, Роснефть и другие крупные компании.

Directum HR Pro https://www.directum.ru/products/hr_pro Преимущества сервиса Снижение затрат на кадровое делопроизводство на 70%-90%.

100% сотрудников принимают участие в ЭДО компании.

Система поддерживает все видов ЭП.

Осуществляется текущее и архивное хранение документов.

Интеграция с любыми учетными и HRM-системами клиента. Интеграция с 1С ЗУП Есть. Электронная подпись для сотрудника Можно пользоваться любой электронной подписью: квалифицированной, неквалифицированной и простой, включая облачную подпись. Безопасность облачной подписи обеспечивается дополнительной аутентификацией по СМС. Бесплатный тест сервиса КЭДО По заявке, оставленной на сайте, можно получить демодоступ. Также за один рабочий день специалисты свяжутся с вами, рассчитают стоимость решения, учитывая штат сотрудников и ответят на ваши вопросы, а также проведут индивидуальную демонстрацию. Больше о сервисе вы можете узнать из этого видео: Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика Интерфейс сервиса простой и понятный, никаких сложностей с работой у кадровика не возникнет: Какие документы поддерживаются Все кадровые документы. Есть готовые шаблоны организационных документов и регламенты. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Информация уточняется. Скидки и акции Информация уточняется. Кейс ООО «Мон’дэлис Русь» выпускает известные продукты на российском рынке, например, шоколад Alpen Gold, Milka, печенье «Юбилейное» и др. 1000 сотрудников компании используют систему цифровых кадров. Командировки, отпуска, ознакомление с приказами и другими ЛНА ведется в электронном виде. Благодаря переходу на кадровый ЭДО: ускорилось согласование приказов и ознакомление с ними сотрудников;

управление дисциплинарными взысканиями стало более прозрачным;

упростилась работа с табелями, ЛНА и регистрация документов. Кадровые документы со стороны работодателя подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Со стороны работника — простой электронной подписью. Дистанционные сотрудники используют УКЭП. Подробнее о кейсе:

HR-Link https://hr-link.ru/ Преимущества сервиса Электронный кадровый документооборот сокращает рутинные операции и затраты на доставку документов. HRlink — это центр управления всеми документами сотрудников. Отправлять уведомления работникам можно по sms, email, Whatsapp, Telegram, Viber и API других сервисов. Простота сервиса позволяет быстро внедрить его и начать использование. В HRlink есть преднастроенная интеграция с 1С:ЗУП. Сервис гарантирует, что документы клиента будут надежно сохранены в облаке. Для этого используется тройная репликация данных. Интеграция с 1С ЗУП Есть. Электронная подпись для сотрудника Облачная УНЭП генерируется внутри сервиса. Можно сразу подписывать документы через sms, мессенджеры или почту. Кроме того, авторизацию и подписание документов, подготовленных в HR-Link, можно проводить через сайт Работа в России с использованием ЕСИА (аутентификации на Госуслугах). Бесплатный тест сервиса КЭДО Можно подключить сервис бесплатно через банк ВТБ. Банк берет на себя расходы по подключению и использованию КЭДО. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика Интерфейс понятен как для сотрудника кадровой службы, так и для рядового работника, что позволяет начать работу в нем без продолжительного обучения: Какие документы поддерживаются Все виды кадровых документов. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Информация уточняется. Скидки и акции Можно воспользоваться предложением о внедрении КЭДО от банка ВТБ. Кейс Компания Авиаслейс подключилась к КЭДО от HRlink. С помощью сервиса организован удаленный наём сотрудников, ускорены процессы оформления документов, снижена нагрузка на HR, уменьшены затраты на курьеров. Благодаря внедрению цифровых кадров удалось сократить сроки выхода новых сотрудников на работу, а также привлечь кандидатов из разных частей мира. В планах перевод оставшихся кадровых процессов в электронный формат.

СБИС https://sbis.ru/staff/ekdo. Преимущества сервиса Работа с компанией — опытном игроком на рынке ЭДО. В СБИС уже сейчас множество бухгалтеров составляет и отправляет отчетность, формирует больничные листы, записи электронных трудовых книжек, ведет учет сотрудников. Специальное решение “Управление персоналом и расчет зарплаты” позволяет: вести учет рабочего времени, рассчитывать KPI;

мотивировать сотрудников, в т.ч при помощи геймификации;

рассчитывать зарплату;

вести учет кадров и др. Интеграция с 1С ЗУП СБИС можно интегрировать с 1С двумя способами: через браузер или с помощью модуля внешней обработки. Кадровый электронный документооборот СБИС имеет готовый коннектор для 1С, позволяющий отправлять и получать кадровые документы, видеть их актуальное состояние. Электронная подпись для сотрудника По умолчанию в системе применяется КЭП, но можно использовать и другой вид ЭП. Заказать УКЭП можно через удостоверяющий центр Тензор. Бесплатный тест сервиса КЭДО Информация уточняется. Как выглядит сервис глазами сотрудника и кадровика Интерфейс для тех, кто уже работал в СБИС, будет знакомым, а те, кто еще не работали в сервисе, быстро освоятся: Сотрудник может заходить в личный кабинет как с телефона, так и из браузера. Например, может отправить заявление на согласование периода отпуска: Какие документы поддерживаются Все документы по кадрам. Можно использовать нестандартные документы — инструкции, служебные записки, другие. Кроме того, в базе есть готовые шаблоны документов. Работа с самозанятыми, фрилансерами и т.д. Информация уточняется. Скидки и акции О действующих акциях можно узнать на сайте оператора. Кейс Один из последних проектов — внедрение КЭДО от СБИС у дистрибьютора алкогольных напитков Moët Hennessy. 150 сотрудников компании согласуют документы в СБИС. За две недели организация получила готовый процесс оформления и согласования командировок в СБИС и инструкцию по использованию сервиса. До перехода на ЭДО ранее работник заполнял бланк приказа на командировку и передавал на согласование руководителю на e-mail. Затем приказ уходил к бухгалтеру. При этом требовалось отслеживать статус приказа , напоминать о нем и долго ждать одобрения. Приказ в бумажном виде из бухгалтерии передавался руководителю и сотруднику на подпись в виде оригинала, а потом опять возвращался обратно. В итоге рутина отнимала больше времени, чем сама поездка. После внедрения КЭДО вот как выглядит согласование: Сотрудник задает период командировки в календаре и указывает ее цель.

Готовый документ отправляется к руководителю подразделения.

После согласования командировка передается в бухгалтерию на проверку. После проверки регистрируется приказ.

Проверенный документ уходит в электронном виде к директору и он в свою очередь его утверждает.

Полностью согласованный приказ сотрудник подписывает ЭП и передает в бухгалтерию, где бухгалтер распечатывает его для архивирования. Кроме того в системе настроена отмена командировок и согласование представительских расходов, а работа с авансовыми отчетами и отпусками. В итоге вместо 3-5 дней на оформление документов стал уходить один рабочий день. Отправка заявки на командировку или отпуска сотрудником стала занимать пару минут. Подробнее о кейсе читайте здесь.