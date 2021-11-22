Какие будут штрафы за отсутствие маркировки с 1 декабря

С 1 декабря 2021 года, в соответствии с постановлениями правительства, цифровой маркировке подлежит молочная продукция с короткими сроками хранения, менее 40 дней, и вся упакованная минеральная вода. Немаркированные остатки, выпущенные до начала цифровой маркировки, можно реализовать в пределах их срока годности.

С этой же даты ужесточаются штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке.

Для компаний и ИП, которые не соблюдают правила, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293. Соответственно, эти законы внесли изменения в статью КоАП РФ 15.12.1 и 171.1 УК РФ.

Что такое маркировка?

Национальная система маркировки «Честный знак» призвана очистить рынок от нелегальной продукции и защитить потребителей от опасных для здоровья товаров.

На каждую единицу продукции, подлежащую маркировке, на производстве или при пересечении границы наносится уникальный код, который содержит всю информацию о продукте. Он сканируется на каждом из этапов оборота, данные поступают на государственную информационную систему. Таким образом, обеспечивается полная прослеживаемость товаров.

Благодаря разработке мобильного приложения Честный ЗНАК каждый потребитель может самостоятельно отсканировать код и убедиться в легальности приобретаемого продукта.

Сейчас маркировке подлежат лекарства, шубы, шины и покрышки, табак, духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки, товары лёгкой промышленности, обувь, молочные продукты в категории сыры и мороженое и со сроком хранения более 40 суток.

Основание для штрафа

Основанием для штрафа может стать нарушение при передаче сведений в систему маркировки «Честный знак». В соответствии с Федеральным законом, нарушением при передаче сведений считается:

непредставление сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке;

отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки;

производство, приобретение, хранение и сбыт товаров с поддельными кодами маркировки;

нарушение порядка и сроков представления сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке;

представление неполных или недостоверных сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке.

Для производителей:

не зарегистрированных в «Честном знаке»;

не предоставляющих, предоставляющих неполные или недостоверные сведения о маркированных товарах

существует уголовная и административная ответственность.

Административная ответственность

Санкции будут следующие:

от 50 тыс. до 300 тыс. руб. для организации;

предупреждение или штрафа от 1 до 10 тыс. рублей для должностных лиц организаций или ИП.

Уголовная ответственность

Здесь предусмотрен штраф до 300 тыс. руб., а также лишение свободы от трёх до шести лет: