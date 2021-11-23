Оформление в штат и испытательный срок для главбуха: что важно знать?

Трудовые отношения, в т.ч. прием в штат регулирует Трудовой кодекс РФ, независимо от должности — специалист, главный бухгалтер или генеральный директор. Но для ключевых позиций в компании есть дополнительные требования. И кроме ТК РФ, они могут регулировать другими федеральными законами, Постановлениями и т. д. К одной из таких важных позиций относится главный бухгалтер. Кадровые процедуры для него имеют свои правила.

Прежде всего, при приеме главного бухгалтера надо прописать в трудовом договоре условие об испытание. Согласно ст. 70 ТК РФ, оно может составлять до 6 месяцев, в отличие от 3-х для базовых должностей.

Однако испытательной срок — право, а не обязанность, и компания имеет право принять человека без испытания. Поэтому важно выбранное условие указать в договоре и подписать документ до допуска человека к работе.

Это важно еще по одной причине. Допустив человека к выполнению обязанностей, вы по умолчанию считаете, что договор с ним уже заключен, на основании ст. 67 ТК РФ. Т.е., если сразу не подписать договор и разрешить работу, позднее он может отказаться его подписывать с условием об испытании. Законно подписать документы «задним» числом не получится.

Кроме того, соглашение об испытании для главбуха может быть подписано ранее, например, при принятии job offer. Но в этом случае лучше все равно указать «проверочный» срок в договоре, т.к. трудовой договор — основное понятие ТК РФ, а термина job offer — в законе нет.

Столь же важны критерии испытания, например, выполнение задания по плану. Условия прохождения также стоит указать в трудовом договоре и отдельно составить план прохождения. Можно сделать два экземпляра такого плана, подписать их и один отдать сотруднику, чтобы он знал, как проходит испытательный срок.

В плане обычно указывают задачи на весь период, срок выполнения, ожидаемый результат, правила подготовки отчетов о работе и оценку руководителя.

Такой список важен обеим сторонам:

работник будет четко понимать, как его будут оценивать и что ждут;

работодатель укрепит позицию, если вдруг новичок не справится с работой.

А вот без плана и критериев могут быть сложности с увольнением в случае непрохождения испытания.

Между тем, есть категории сотрудников, которым нельзя устанавливать испытание. Если главбух относится к одной из таких категорий, испытательный срок устанавливать нельзя. В их числе:

кандидаты, избранные по конкурсу на замещение такой должности;

беременные женщины и женщины с детьми до 1,5 лет;

лица, получившие профессиональное или высшее образование и впервые поступающие на работу по специальности в течение года со дня получения диплома;

сотрудники, приглашенные в порядке перевода от другого работодателя и ряд других.

Еще один необязательный, но важный документ — акт приема-передачи для нового бухгалтера.

Компания сама может выбрать форму такого акта, в законе ограничений нет. Как правило, в него вносят следующую информацию:

название документа или имущества;

количество листов;

состояние и форма документа.

Если все передается в один день, указывается общая дата. Сам акт подписывают два человека — кто передал документы и тот, кто принял их. Причем составляет его обычно в трех экземплярах — еще один остается у руководителя организации-работодателя.

В этой связи надо помнить еще об одном моменте — при увольнении по собственному желанию. ТК РФ дает всем общий срок уведомления — 2 недели, а если сотрудник на испытательном сроке — 3 дня.

Иногда в практике мы встречаем ситуации, когда работодатели требуют от главного бухгалтера уведомлять за 1-2 месяца. И это является нарушением, по которому компания может получить штраф в 50 тыс. рублей, в соответствии с ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Понятно, что главный бухгалтер ведет много задач, и за две недели он может просто не успеть передать все дела, а вы — найти замену.

Но других вариантов ТК РФ не дает. И этот вопрос остается зоной ответственности компании: точно следовать буквы закона или брать риск на себя, но быть уверенным, что человек сообщит вам заранее, если такое требование будет в договоре.