Как правильно составить график отпусков на 2022 год

Пора составлять и утверждать график отпусков. Рассказываем, как это сделать, чтобы не нарваться на штраф.

Когда надо утвердить график отпусков на следующий год?

График отпусков должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до начала следующего года. То есть на 2022 год его надо утвердить до 17 декабря включительно.

Если у вас в компании есть профсоюз, то надо учесть и его мнение. А значит, составить график отпусков надо не позднее 8 декабря, так как на принятие решения профсоюза и дополнительные консультации надо отвести 8 рабочих дней.

График отпусков — это обязательный для составления документ. Исключение — микропредприятия и некоторые НКО

Как составить график отпусков?

График отпусков можно заполнить по форме № Т-7 или же разработать ее самим. В графике нужно указать всех работников, с которыми у вас есть трудовые договоры.

Пожелания работников, когда им удобнее взять отпуск, можно запросить в любой форме — письменно, устно или по электронке.

Но есть нюанс: работодатель не обязан учитывать мнение каждого работника.

Исключение — многодетные родители, несовершеннолетние, почетные доноры и другие. Об этом дальше скажем подробнее.

С графиков отпусков надо ознакомить каждого сотрудника под подпись.

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Надо ли включать работника в график отпусков, если он подлежит сокращению?

Да, включать в график необходимо всех, с кем есть трудовые договоры на момент утверждения графика. Даже если сотрудник будет сокращен в следующем году и у него больше не возникнет права на отпуск.

Так ответил Роструд в письме от 02.04.2021 № ПГ/07303-6-1.

Нужно ли включать в график отпусков дистанционных сотрудников?

Дистанционный сотрудник имеет право на отпуск, как и обычный офисный работник. Поэтому их тоже надо вносить в график отпусков, сказал Минтруд в мае 2021 года.

Причем никакие пометки о формате работы в графике делать не надо.

Указывать ли в графике отпусков неиспользованные дни с прошлого года.

Работодатель может как указывать периоды неиспользованного отпуска сотрудника в графике, так и просто предоставить их по договоренности.

Но все же лучше сделать пометку. Для этого в форме №Т-7 можно использовать столбец «Примечание»:



Скачать образец заполнения можно во вложениях к этой статье.

Надо ли вносить совместителей в график отпусков?

Да, надо. Причем в графике отпуск внутреннего совместителя должен совпадать с периодом отпуска по основной должности.

У внешнего совместителя можно попросить справку о датах отпуска на следующий год с основной работы. Или же в столбце «Примечание» указать, что работник — внешний совместитель. А даты отпуска поставить примерные, со слов работника.

Ответственность за отсутствие графика отпусков

Если работодатель обязан составлять график отпусков, но не сделает этого, его оштрафует Роструд по ч. 1, 2 ст. 5.27. КоАП.