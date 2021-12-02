Как сэкономить на онлайн-кассах при продаже елок и салютов

Под Новый год актуальные варианты заработка — продажа натуральных елок и фейерверков. Сезон продаж длится с 1 по 30 декабря, а в предновогоднем ажиотаже можно заработать приличную сумму. По закону, каждая продажа должна сопровождаться формированием чека, но у торговли на выезде есть свои особенности.

О них ниже рассказывают эксперты компании-разработчика кассового ПО «БИФИТ Касса», а также делятся лайфхаками о том, как сэкономить на онлайн-кассах.

Нужна ли касса для продажи новогодних елок и фейерверков?

Необходимость использования онлайн-кассы бизнесом регулирует 54-Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники». В 2021 году лишь немногие сферы освобождены от применения ККТ, а с начала июля перестало действовать послабление даже для ИП без сотрудников.

Продажа новогодних елок — это выездная торговля вне места расположения стационарного магазина. В соответствии с п. 2, ст. 2 N 54-ФЗ, при торговле на рынках, ярмарках и других торговых территориях с открытым доступом и без охраны применять онлайн-кассу не нужно.

Однако это не относится к магазинам, павильонам, киоскам, палаткам, контейнерам, складам и прочим местам, которые обеспечивают показ и сохранность товара. Если к елкам можно закрыть свободный доступ, например, как на огороженным забором елочном базаре, то в таком месте необходимо использовать ККТ и формировать чеки при продаже.

Напоминаем, что пиротехнику по закону можно продавать только в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Вместо кассы — смартфон

Не обязательно устанавливать кассовые аппараты и банковские терминалы во всех киосках с пиротехникой или елочных базарах, где есть ваша торговая точка. Для приема платежей и формирования чеков может использоваться только смартфон на Android.

Но совсем без кассы не получится — одна понадобится в любом случае. Она может стоять в основном магазине или офисе. Также вы можете арендовать на время облачную кассу — физически она будет установлена у арендодателя.

Чтобы использовать удаленную или арендованную облачную кассу со смартфона, необходимо установить на него кассовое приложение — «Мобильный кассир».

Схема работы будет такой:

Вы арендуете облачную кассу или подключаете к своей кассе опцию для удаленной работы. Устанавливаете на смартфон кассовое приложение «Мобильный кассир». Подключаете смартфон к кассе. При продаже в приложении выбираете необходимые товары — к примеру, ель обыкновенная, петарды или салют. Принимаете оплату наличными или формируете QR-код в приложении для оплаты через систему быстрых платежей, затем формируете чек. Информация о продаже передается на облачную или вашу удаленную кассу. Дальше, как обычно, данные направляются в ОФД и налоговую.

Для печати бумажных чеков вы можете подключить к смартфону чековый принтер. Но для экономии, по закону, вы имеете право вместо печатной версии чека предоставлять электронную — по email, СМС или показать покупателю в виде QR-кода.

Система быстрых платежей (СБП) не только позволяет экономить на покупке банковского терминала, но и на комиссии банка. В среднем комиссия составляет 0,4-0,7% с платежа. Но напоминаем, что для использования СБП сервис должен поддерживаться как банком продавца, так и банком покупателя.

А что насчет онлайн-продаж и доставки?

Интернет-магазины елок и пиротехники с доставкой на дом не относятся к исключениям в 54-ФЗ — использовать онлайн-кассу обязательно.

Но схема работы может быть такой же, как описано выше. Онлайн-продажи — это форма дистанционной торговли, при которой так же не обязательна печать бумажного чека.

Если интернет-магазин принимает онлайн-платежи, но работает со сторонними курьерскими службами, то для формирования чека в момент оплаты на сайте может использоваться облачная касса.

Курьерская доставка относится к разъездной торговле и в таком случае разрешено формировать чеки на кассе, которая находится вне места совершения расчета.

Поэтому если у интернет-магазина есть свои курьеры, то они могут использовать кассовое приложение при расчете с покупателями. Направлять информацию о чеке в ОФД и налоговую будет одна облачная или удаленная касса.

Электронная версия чека отправляется автоматически или вручную покупателю на почту, телефон или курьер покажет его в виде QR-кода с приложения.

Идея для увеличения продаж: организуйте дополнительную услугу по установке елок. Это удобная опция для занятых людей или тех, кто не хочет сложностей. Услугу по установке можно включить как при продаже на сайте, так и допродать ее при доставке елки. Курьер удаленно сформирует чек по услуге в приложении.

Что делать в межсезонье?

Фейерверки актуальны не только в Новый год, но и на корпоративах и праздниках. Параллельно можно запустить продажу других праздничных товаров — элементов декора, шаров, упаковочных материалов и предоставлять сопутствующие услуги.

С ёлками сложнее, но с остатков можно сделать атрибуты для бани и продавать как на стационарной точке, так и онлайн. Всё зависит от вашей предпринимательской смекалки. Тогда ваш бизнес не будет останавливаться и принесет дополнительный доход.