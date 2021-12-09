Формы удаленки в законодательстве и нюансы для кадровика

С 2021 года благодаря Федеральному закону от 08.12.2020 № 407-ФЗ у дистанционной работы появилось несколько разновидностей — постоянная, временная двух видов, а также экстренная дистанционная (удаленная) работа. Об этих формах расскажем в материале.

Постоянная дистанционная работа

Постоянная дистанционная работа — это выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя (стационарного места, филиала, представительства и т. д.) при условии взаимодействия с работодателем через интернет или сети связи общего пользования, оформленное трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.

При постоянной удаленке работник выполняет свою трудовую функцию дистанционно в течение всего срока действия трудового договора, и на него распространяется действие трудового законодательства с учетом особенностей, предусмотренных гл. 49.1 ТК РФ.

Постоянная дистанционная работа существовала до 2021 года, поэтому для работодателей не является новинкой. Но прежние правила дистанционки обновились и это необходимо учесть.

Временная дистанционка — два новых вида

С 01.01.2021 в гл. 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда дистанционных работников» появилась новая форма дистанционной работы — временная.

Временная дистанционка бывает двух видов (ст. 312.1 ТК РФ):

непрерывная — допускается на срок, не превышающий 6 месяцев;

периодическая — с чередованием работы дистанционно и на стационарном рабочем месте.

То, что сотрудник будет выполнять трудовую функцию в режиме непрерывной или периодической временной дистанционной работы, нужно прописать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему (ст. 312.2 ТК РФ).

Для таких работников следует расписать следующие особенности:

продолжительность дистанционной работы;

периодичность дистанционной и стационарной работы;

порядок вызова работника на стационарное рабочее место или выхода работника по собственной инициативе;

а также другие необходимые условия.

Работа сотрудников на условиях временной дистанционки не лишает их законных трудовых прав и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

Экстренная удаленка

В особых (исключительных) случаях работодателям разрешено временно переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия (ст. 312.9 ТК РФ). К ним относятся эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения, катастрофы, производственные аварии и т. п. — любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь и/или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

На экстренную удаленку работодатели также вправе перевести работников, если было принято соответствующее решение органом власти.

Оформляется экстренная удаленная работа локальным актом (приказом, распоряжением), в котором будут прописаны все необходимые сведения — причины и срок перевода, список сотрудников, временно переводимых на дистанционную (удаленную) работу, порядок их взаимодействия с работодателем и т. д.

За сотрудниками, переведенными в экстренном порядке на удаленный режим работы, сохраняются все гарантии, предусмотренные гл. 49.1 ТК РФ.

Вы не смогли обеспечить переводимых на экстренную удаленку сотрудников ресурсами для дистанционного труда или специфика работы компании не позволяет работать удаленно? Периоды бездействия работников будут считаться временем простоя по причинам, не зависящим от сторон, и должны оплачиваться в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада), если больший размер оплаты не предусмотрен локальным актом работодателя (ст. 312.9, 157 ТК РФ).

Подводим итоги

С 01.01.2021 узаконены следующие виды дистанционной (удаленной работы):

постоянная;

временная непрерывная (сроком до 6 месяцев);

временная периодическая (при условии чередования работы дистанционно и на стационарном рабочем месте).

В исключительных случаях работодатель вправе временно перевести работников на дистанционную работу без их согласия.

Выполнение работы в режиме постоянной или временной дистанционной работы должно быть зафиксировано в трудовом договоре или в допсоглашении к нему, а перевод сотрудников на экстренную удаленку оформляется локальным актом работодателя.

На всех дистанционных работников вне зависимости от формы распространяется действие трудового законодательства с учетом особенностей, предусмотренных гл. 49.1 ТК РФ.