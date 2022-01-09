С 2022 года с больничными все будет по-новому

Вводят новые правила выдачи и оплаты больничных листов. Смотрите в нашей таблице, кто и какие данные будет передавать в ФСС для оплаты больничных.
Нормативные акты
Принято несколько нормативных актов по этой теме.
Главный документ — Федеральный закон № 126-ФЗ от 26.04.2021. Он вносит поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006.
Кроме того, приняты:
- Приказ Минздрава № 1089н от 23.11.2021 по формированию электронных и бумажных больничных;
- Постановление Правительства № 2010 от 23.11.2021 с правилами получения ФСС документов от работодателей и госорганов;
- Проект приказа ФСС с формами документов, которые касаются проверок;
- Проект приказа ФСС о формах бланков для оплаты больничных.
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Электронные & бумажные больничные
Больничные листы будут только в электронном виде.
Но некоторым сотрудникам будут выдавать бумажные.
Бумажные листки положены людям:
- сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
- в отношении которых реализуются меры государственной защиты.
Как будет проходить процесс
Медицинские организации будут загружать электронные больничные листки в ЕИС «Соцстрах».
Оттуда информация поступит пациенту в личный кабинет на портале госуслуг. Человека оповестят об открытии, продлении или закрытии больничного.
Из системы ФСС будет направлен запрос в ПФР. Оттуда на следующий день придет ответ о месте работы человека.
ФСС, в том числе, спросит у ПФР, соответствуют ли данные о человеке, загруженные в систему по больничному листку, данным в системе ОПС. В запросе будут такие данные:
- ФИО;
- дата рождения;
- СНИЛС.
Узнав, где этот человек трудится, ФСС автоматически направит информацию об открытии больничного работодателю.
Сотруднику больше не надо нести в бухгалтерию листок с номером больничного. К тому моменту, когда он выйдет на работу, бухгалтер будет уже в курсе всего.
Работнику придется суетиться и самостоятельно оповещать работодателя о своей болезни, только если по какой-то причине ПФР в своей системе не найдет место работы этого гражданина. Об этом человеку поступит информация на Госуслуги.
Как сообщает ФСС, для обмена электронными документами с ФСС работодатели будут использовать систему Социального электронного документооборота (СЭДО).
Этот сервис интегрирован в программы, через которые бухгалтеры сдают отчетность.
Документы для расчета больничного
ФСС будет запрашивать документы у госструктур и работодателей, брать данные из различных информационных систем.
Б/л
БиР
Пособие на рождение ребенка
Пособие по уходу за ребенком
Контроль
ПФР
В срок 1 календарный день:
соответствие данных о человеке из б/л данным в системе ОПС (ФИО, дата рождения, СНИЛС);
место работы человека (в т.ч. ИНН и КПП работодателя)
В срок 3 рабочих дня:
соответствие СНИЛС данным в системе ОПС;
место работы человека (в т.ч. ИНН и КПП работодателя);
сведения о стаже;
сведения о зарплате за 2 года (или иной период при замене лет) — до 01.01.2017
ФНС
сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, чтобы знать, не исключен ли оттуда работодатель
В срок 3 рабочих дня:
сведения о зарплате за 2 года (или иной период при замене лет) — после 01.01.2017
ЕГР ЗАГС
сведения о госрегистрации актов гражданского состояния
сведения о рождении ребенка;
сведения о расторжения брака между родителями ребенка
сведения о рождении ребенка;
-
ЕГИССО
сведения об отнесении работника к категории получателя меры соцзащиты (чернобыльцы и т.д.)
сведения о назначении пособия матери (отцу) ребенка;
сведения об установлении над ребенком опеки
-
ФРИ
сведения о наличии у сотрудника инвалидности
-
-
-
ФССП
исполнительные документы на обращение взыскания на пособие
-
-
-
МВД
-
-
сведения о регистрации по месту жительства ребенка и родителей
-
-
Работодатель
В срок 3 рабочих дня:
сведения о стаже работника на день начала больничного;
сведения о доле ставки (если она неполная);
сведения о зарплате за 2 года;
сведения о замене лет;
сведения об РК;
сведения об освобождении или отстранении от работы или простое, если это приходится на время больничного;
сведения о заключении работника под стражу, если даты пересекаются с датами больничного;
сведения о проведении МСЭ, если это идет в дни больничного;
сведения о зарплате, которая начислена за простой, если он начался до больничного;
сведения о периоде отсутствии сотрудника на работе во время больничного;
сведения о нетрудоспособности, которая возникла из-за преступления сотрудника или попытки самоубийства;
сведения о работе в районах Крайнего Севера
В срок 3 рабочих дня:
сведения о стаже работника на день начала отпуска по БиР;
сведения о дате начала отпуска по БиР;
сведения о зарплате за 2 года;
сведения о замене лет;
сведения об исключаемых периодах (б/л, отпуск по БиР, отпуск по уходу за ребенком);
сведения о замене лет;
сведения об РК;
В срок 2 рабочих дня:
сведения об РК;
В срок 3 рабочих дня:
сведения о датах начала и окончания отпуска по уходу за ребенком;
сведения о замене лет;
сведения о доле ставки (если она неполная);
сведения о зарплате за 2 года;
сведения об РК;
сведения об исключаемых периодах (б/л, отпуск по БиР, отпуск по уходу за ребенком);
уведомление о прекращении права сотрудника на пособие по уходу за ребенком
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Работодателю придет запрос, когда больничный закроют. ФСС укажет, какие данные ему нужны. Их и надо будет предоставить в течение 3 рабочих дней.
Если компания передала не все, что у нее просили, или все, но с ошибками, ей придет сообщение из ФСС. Среагировать на него надо в течение 5 дней.
Что еще должен работодатель
У работодателя появится новая обязанность — передавать в ФСС сведения о работниках. Сведения будут поступать от сотрудников и в течение 3 дней их надо направить в ФСС.
Эти сведения передаются:
- при устройстве на работу;
- во время работы (если не оформили во время приема);
- во время работы (если сведения изменились).
В сведениях указываются данные о работнике:
- ФИО;
- паспорт;
- СНИЛС;
- адрес;
- способ выплаты больничных (через банк, через почту, через иную организацию);
- реквизиты счета.
Для назначения пособия по уходу за ребенком должно быть заявление сотрудницы по установленной форме.
Его сотрудники будут подавать работодателю одновременно с заявлением на отпуск по уходу за ребенком.
Если право на пособие утрачено (человек уволился, вышел на работу на полный день), об этом работодатель должен в течение 3 дней сообщить в ФСС.
Форма сведений, заявления на пособие и другие бланки для больничных скоро утвердят. Пока есть только проект.
Проверки и штрафы от ФСС
Проводить выездные проверки будут не чаще, чем раз в 3 года.
Могут быть и внеплановые проверки:
- по жалобе сотрудника, если сведения о нем не спешат подавать в ФСС;
- если работодатель указал неправильные данные (они не сошлись с ФСС и ПФР).
ФСС разработал бланки для проверок — например, акты камеральной и выездной проверки, требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий и т.д.
За нарушение срока представления сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия, работодателей будут штрафовать на 5 000 рублей.
Есть и другие штрафы:
- за предоставление недостоверных сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия, или их сокрытие — 20 % от суммы излишне понесённых расходов ФСС, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей;
- за непредставление документов, истребуемых ФСС при проверке, — 200 рублей за каждый непредставленный документ.
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