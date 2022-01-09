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С 2022 года с больничными все будет по-новому

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Рубрика Больничные
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Вводят новые правила выдачи и оплаты больничных листов. Смотрите в нашей таблице, кто и какие данные будет передавать в ФСС для оплаты больничных.

Нормативные акты

Принято несколько нормативных актов по этой теме.

Главный документ — Федеральный закон № 126-ФЗ от 26.04.2021. Он вносит поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006.

Кроме того, приняты:

  • Приказ Минздрава № 1089н от 23.11.2021 по формированию электронных и бумажных больничных;
  • Постановление Правительства № 2010 от 23.11.2021 с правилами получения ФСС документов от работодателей и госорганов;
  • Проект приказа ФСС с формами документов, которые касаются проверок;
  • Проект приказа ФСС о формах бланков для оплаты больничных.

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Электронные & бумажные больничные

Больничные листы будут только в электронном виде.

Но некоторым сотрудникам будут выдавать бумажные.

Бумажные листки положены людям:

  • сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
  • в отношении которых реализуются меры государственной защиты.

Как будет проходить процесс

Медицинские организации будут загружать электронные больничные листки в ЕИС «Соцстрах».

Оттуда информация поступит пациенту в личный кабинет на портале госуслуг. Человека оповестят об открытии, продлении или закрытии больничного.

Из системы ФСС будет направлен запрос в ПФР. Оттуда на следующий день придет ответ о месте работы человека.

ФСС, в том числе, спросит у ПФР, соответствуют ли данные о человеке, загруженные в систему по больничному листку, данным в системе ОПС. В запросе будут такие данные:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • СНИЛС.

Узнав, где этот человек трудится, ФСС автоматически направит информацию об открытии больничного работодателю.

Сотруднику больше не надо нести в бухгалтерию листок с номером больничного. К тому моменту, когда он выйдет на работу, бухгалтер будет уже в курсе всего.

Работнику придется суетиться и самостоятельно оповещать работодателя о своей болезни, только если по какой-то причине ПФР в своей системе не найдет место работы этого гражданина. Об этом человеку поступит информация на Госуслуги.

Как сообщает ФСС, для обмена электронными документами с ФСС работодатели будут использовать систему Социального электронного документооборота (СЭДО).

Этот сервис интегрирован в программы, через которые бухгалтеры сдают отчетность.

Документы для расчета больничного

ФСС будет запрашивать документы у госструктур и работодателей, брать данные из различных информационных систем.

 

Б/л

БиР

Пособие на рождение ребенка

Пособие по уходу за ребенком

Контроль

ПФР

В срок 1 календарный день:

соответствие данных о человеке из б/л данным в системе ОПС (ФИО, дата рождения, СНИЛС);

место работы человека (в т.ч. ИНН и КПП работодателя)

В срок 3 рабочих дня:

соответствие СНИЛС данным в системе ОПС;

место работы человека (в т.ч. ИНН и КПП работодателя);

сведения о стаже;

сведения о зарплате за 2 года (или иной период при замене лет) — до 01.01.2017

ФНС

сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, чтобы знать, не исключен ли оттуда работодатель

В срок 3 рабочих дня:

сведения о зарплате за 2 года (или иной период при замене лет) — после 01.01.2017

ЕГР ЗАГС

сведения о госрегистрации актов гражданского состояния

сведения о рождении ребенка;

сведения о расторжения брака между родителями ребенка

сведения о рождении ребенка;

 

-

ЕГИССО

сведения об отнесении работника к категории получателя меры соцзащиты (чернобыльцы и т.д.)

сведения о назначении пособия матери (отцу) ребенка;

сведения об установлении над ребенком опеки

-

ФРИ

сведения о наличии у сотрудника инвалидности

-

-

-

ФССП

исполнительные документы на обращение взыскания на пособие

-

-

-

МВД

-

-

сведения о регистрации по месту жительства ребенка и родителей

-

-

Работодатель

В срок 3 рабочих дня:

сведения о стаже работника на день начала больничного;

сведения о доле ставки (если она неполная);

сведения о зарплате за 2 года;

сведения о замене лет;

сведения об РК;

сведения об освобождении или отстранении от работы или простое, если это приходится на время больничного;

сведения о заключении работника под стражу, если даты пересекаются с датами больничного;

сведения о проведении МСЭ, если это идет в дни больничного;

сведения о зарплате, которая начислена за простой, если он начался до больничного;

сведения о периоде отсутствии сотрудника на работе во время больничного;

сведения о нетрудоспособности, которая возникла из-за преступления сотрудника или попытки самоубийства;

сведения о работе в районах Крайнего Севера

В срок 3 рабочих дня:

сведения о стаже работника на день начала отпуска по БиР;

сведения о дате начала отпуска по БиР;

сведения о зарплате за 2 года;

сведения о замене лет;

сведения об исключаемых периодах (б/л, отпуск по БиР, отпуск по уходу за ребенком);

сведения о замене лет;

сведения об РК;

 

 

 

 

В срок 2 рабочих дня:

сведения об РК;

 

В срок 3 рабочих дня:

сведения о датах начала и окончания отпуска по уходу за ребенком;

сведения о замене лет;

сведения о доле ставки (если она неполная);

сведения о зарплате за 2 года;

сведения об РК;

сведения об исключаемых периодах (б/л, отпуск по БиР, отпуск по уходу за ребенком);

уведомление о прекращении права сотрудника на пособие по уходу за ребенком

 

-

Работодателю придет запрос, когда больничный закроют. ФСС укажет, какие данные ему нужны. Их и надо будет предоставить в течение 3 рабочих дней.

Если компания передала не все, что у нее просили, или все, но с ошибками, ей придет сообщение из ФСС. Среагировать на него надо в течение 5 дней.

Что еще должен работодатель

У работодателя появится новая обязанность — передавать в ФСС сведения о работниках. Сведения будут поступать от сотрудников и в течение 3 дней их надо направить в ФСС.

Эти сведения передаются:

  • при устройстве на работу;
  • во время работы (если не оформили во время приема);
  • во время работы (если сведения изменились).

В сведениях указываются данные о работнике:

  • ФИО;
  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • адрес;
  • способ выплаты больничных (через банк, через почту, через иную организацию);
  • реквизиты счета.

Для назначения пособия по уходу за ребенком должно быть заявление сотрудницы по установленной форме.

Его сотрудники будут подавать работодателю одновременно с заявлением на отпуск по уходу за ребенком.

Если право на пособие утрачено (человек уволился, вышел на работу на полный день), об этом работодатель должен в течение 3 дней сообщить в ФСС.

Форма сведений, заявления на пособие и другие бланки для больничных скоро утвердят. Пока есть только проект.

Проверки и штрафы от ФСС

Проводить выездные проверки будут не чаще, чем раз в 3 года.

Могут быть и внеплановые проверки:

  • по жалобе сотрудника, если сведения о нем не спешат подавать в ФСС;
  • если работодатель указал неправильные данные (они не сошлись с ФСС и ПФР).

ФСС разработал бланки для проверок — например, акты камеральной и выездной проверки, требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий и т.д.

За нарушение срока представления сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия, работодателей будут штрафовать на 5 000 рублей.

Есть и другие штрафы:

  • за предоставление недостоверных сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия, или их сокрытие — 20 % от суммы излишне понесённых расходов ФСС, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей;
  • за непредставление документов, истребуемых ФСС при проверке, — 200 рублей за каждый непредставленный документ.

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