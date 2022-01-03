Что учесть в годовой отчетности-2022 из-за ФСБУ 5/2019 Запасы

С 2021 года новый стандарт по учету запасов ФСБУ 5/2019 обязателен к применению. А это значит учесть его требования надо при составлении отчетности за 2021 год. Ловите дайджест главных вопросов-ответов про этот федстандарт.

Что вообще теперь относится к запасам по ФСБУ 5/2019

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 Активы относят к запасам, если они соответствуют одному из двух критериев (см. п. 3 ФСБУ):

Компания потребляет или реализует актив в течение обычного операционного цикла. Это средний период времени от поступления на склад сырья или товаров и до получения оплаты от покупателей. Актив используется в течение срока, не превышающего 12 месяцев. Это новое положение, в старом ПБУ 5/01 ограничения по времени использования запасов не было.

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Также в стандарте перечислены отдельные категории активов, которые относятся к запасам. Некоторые из этих активов входили в материально-производственные запасы и до 2021 года.

Сырьё, материалы, топливо, запчасти и другие необходимые компоненты, которые компания использует для производства, выполнения работ, оказания услуг. Готовая продукция и товары для перепродажи. Новый стандарт уточняет, что к запасам следует относить, в том числе, продукцию и товары, которые переданы контрагентам до признания выручки. Например, это могут быть товары, переданные на комиссию. Инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, если эти активы нельзя отнести к основным средствам. Критерий здесь — период использования: до 12 месяцев — запасы, а свыше — основные средства.

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Главные изменения

А именно — спецодежды, приспособлений, специального оборудования. Новый стандарт не устанавливает особых условий для учета специальных средств производства, поэтому затраты на приобретение вышеперечисленных категорий принимаются к учету в общем порядке, установленном для всех видов запасов.

Малоценные основные средства необходимо учитывать в качестве основных средств

Теперь основным критерием отнесения актива к основным средствам является продолжительность его использования. Если объект используется более 12 месяцев, относите его к основным средствам, даже если его стоимость не превышает 40 000 рублей.

Оценка запасов по ФСБУ 5/2019 «Запасы» осуществляется с учетом следующих нововведений

Стоимость запасов может не совпадать со стоимостью, указанной в договоре, а именно:

в себестоимость запасов можно включить только ту сумму, которую вы могли бы уплатить поставщику без особых условий в договоре, например, отсрочки, рассрочки. Разницу в стоимости из-за специальных условий учитывайте в составе прочих расходов (п. 13 ФСБУ 5/2019)

сельхозпродукцию, а также товары, продающиеся на централизованных торгах, можно оценить по справедливой стоимости (п. 19 ФСБУ 5/2019). Определите ее на основании МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

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Что с запасами для управленческих нужд?

Любая организация может принять решение не применять ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п. 2 ФСБУ 5/2019).

При этом затраты, которые должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены (п.1, п.2 ФСБУ 5/2019).

Предприятие с упрощенным учетом

Может ли предприятие, применяющее упрощенный учет, оценивать запасы после признания по фактической себестоимости? Надо ли это писать в Учетной политике?

Да, может. И да, это следует отразить в учетной политике.

Организации с упрощенным учетом вправе считать себестоимостью приобретенных запасов их договорную стоимость без уменьшения на скидки, премии, бонусы, льготы, а также при предоставлении отсрочки или рассрочки ставить на учет запасы по стоимости, указанной в первичных документах без дисконтирования (п. 17 ФСБУ 5/2019). Кроме того, ФСБУ 5/2019 допускает упрощенный вариант определения фактической себестоимости запасов в случае оплаты неденежными средствами (п. 14 ФСБУ 5/2019).

Как приходоватть канцтовары

Единого мнения у экспертов нет. Кто-то использует счет 10.21 «Малоценное оборудование и запасы», транзитом прогоняя через него канцтовары.

А кто-то никак не может смириться с новшествами и продолжает по-прежнему приходовать канцтовары на 10 счет и только в период их фактического использования списывать расходы на 26 счет, формируя требование-накладную и акт на списание.