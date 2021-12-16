Топ-5 нарушений прав работника работодателем

Работа «по-серому», сокращения «как-нибудь так» и зарплата «ну ты потерпи чуток». По оценкам экспертов Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг, более половины трудоспособных россиян хоть раз в жизни оказывались обманутыми в ожидании честных и законных отношений с работодателем.

«Где деньги, Зин?»

Возглавляют антирейтинг разнообразные нарушения, связанные с выплатой денежных вознаграждений: зарплаты, авансы, премии и бонусы. Не вовремя, не полностью, не так, как прописано в трудовом договоре. Историй в современной России — масса. Пострадавшим имя — легион.

«Мне 18 лет, на дворе 2005 год. Первая настоящая работа — менеджер в крупнейшем рекламном агентстве региона. Мы делали крутые проекты по типу «Ночи пожирателей рекламы», делится своими воспоминаниями Анна, жительница города Благовещенска, что на границе с Китаем. «Но зарплату иногда приходилось ждать по два месяца. Обидно, ты зарабатываешь для фирмы деньги, а вознаграждения не видишь. Уволилась я оттуда, спустя год. Набравшись опыта и недосчитавшись 40 000 рублей. Хорошая сумма по тем временам».

На заметку: в частях 1 и 4 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за несвоевременную выплату заработной платы. Размер штрафов за нарушение варьируется от 1000 рублей для ИП и до 50 000 для юридического лица.

Этой же статьей КоАП РФ предусмотрены санкции за штрафы, отсутствие аванса и вознаграждение ниже МРОТ по региону.

«Кстати, о штрафах. Они, как любые другие вычеты из заработной платы — незаконны. А вот лишиться премии, которую сотруднику выплачивают сверх оговоренной заработной платы, можно на законных основаниях. Но даже в этом случае работодатель обязан взять объяснительную, подготовить приказ и вынести решение о депримировании», — пояснил Олег Аптекарев, председатель общероссийского профсоюза работников торговли и услуг (ОПРТУ).

«Безопасность превыше всего»

«Мужу было всего 40 лет. Он работал заведующим складом в небольшом кафе. В складских помещениях была неисправна электропроводка. Однажды розетка заискрила, и муж попытался обесточить сеть. В результате его убило током. Двое детей вмиг остались сиротами. Компенсацию в миллион нам, конечно, выплатили, но человека это не вернет», — вздыхает женщина.

Нарушения в области правил охраны труда также одни из самых «любимых» работодателями. Чаще всего ответственность прописана в ст.5.27 КоАП РФ и штрафы варьируются в размере от 10 000 рублей до 150 000, если речь идет, например, об отсутствии индивидуальных средств защиты. За ЧП, результатом которых стали тяжкие телесные повреждения или же смерть работника, работодатели несут уголовную ответственность.

Согласно статье 143 УК РФ, если в результате нештатной ситуации пострадал один человек, то виновному грозит штраф до 400 000 рублей, либо лишение свободы сроком до одного года. Если пострадавших двое и больше, то наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

«Свобода, равенство и братство»

Мы, конечно, не в Европе или США, но случаи дискриминации уже в наших реалиях. Своим примером может поделиться любая молодая мама в поиске работы, пред пенсионер, неожиданно попавший под сокращение или женщина, проигравшая в карьерной гонке за кресло начальника коллеге-мужчине (при равноценных навыках, компетенциях и опыте).

«В России, на законодательном уровне закреплено, что за религиозные, гендерные, политические и прочие особенности и взгляды работодатель не имеет права наказывать своих сотрудников. Не могут подвергаться дискриминации при трудоустройстве беременные соискательницы в пользу не беременных. Нет и правовых оснований у компаний предлагать различные условия соискателям на одну и ту же должность, мотивируя это их различиями в цвете коже, поле, возрасте или, например, вероисповедании».

Если вас дискриминировали, то защиту обеспечит ст.5.62 КоАП РФ. Нелояльные работодатели могут лишиться от 1000 рублей, если речь об индивидуальном предпринимателе и до 100 000 рублей, если в притеснениях уличили юридическое лицо. А отказ в трудоустройстве беременной женщине может стать основанием для уголовного дела по ст.145 УК РФ и грозит виновнику штрафом до 200 000 рублей или обязательными работами.

«Полиграф Полиграфыч»

В продолжение темы о модных веяниях запада расскажем еще об одном нарушении прав работника, которое, увы, встречается все чаще. Знакомьтесь, Алексей, 35 лет, из Новосибирска.

«15 лет работаю в крупном холдинге, в отделе закупок. Неоднократно меня награждали и оценивали вклад в работу. Грамот, регалий и прочих наград — на целую стену в кабинете. Коллеги ее так и называют — стена заслуг. Дорос до кресла начальника отдела. И вот в холдинге сменилось руководство. Новое решило обязать всех пройти проверку на детекторе лжи. Отказался, счел это унижением. Предложили написать заявление „по собственному“ в связи с „утратой доверия“. Думаю, как поступить», — сетует Алексей.

Однако, обязать пройти проверку на «Детекторе лжи» человека не может никто, более того, сами полиграфологи говорят, что достоверность исследования — не 100%. Под датчиками человек может просто переволноваться и получить «ложноотрицательный результат», кроме того, данные полиграфа не могут служить доказательством ни вины, ни невиновности по закону.

Медицинские экспертизы, к которым можно отнести и подобное тестирование в России исключительно добровольны и принуждение к их прохождению угрозами и другими методами психологического давления — прямое нарушение ст. 21 Конституции РФ.

«24/7 без перерыва на обед и выходных»

Поработай в выходной? Задержись вечером, а то отчет. А давай совещание вместо обеда проведем быстренько. Знакомо? Поздравляем, вы попали в абъюзивные отношения с работодателем-мизогином.

Нарушения распорядка трудового дня караются в зависимости от тяжести проступка и формы организации.

Например, за переработки и отсутствие перерыва на ИП штраф могут выписать до 5000, а на физлицо — до 50 000, в соответствии со ст.5.27 КоАП РФ. Аналогичное наказание в этой же статье предусмотрено за несоблюдение графика отпусков.

Согласно данным аналитического центра НАФИ, лишь четверть сотрудников, почувствовавших нарушение своих трудовых прав, обращаются в органы надзора.

Чаще всего свои права отстаивают люди в возрасте от 25 до 34 лет и старше 55 лет. И лишь 20% обращений за защитой приходится на молодых специалистов в возрасте до 24 лет.

Между тем, по оценкам юристов, суды в спорах между работодателями и работниками чаще встают на сторону последних.