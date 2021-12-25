За какие чеки будут штрафовать в 2022 году?

Какие реквизиты ставить и какие не ставить в чеках ККТ в будущем году? Разберем в статье несколько важных моментов.
Без каких реквизитов чек выдавать нельзя
У кассового чека есть обязательные реквизиты, которые должны быть в нем указаны. Если эти реквизиты не указать, можно нарваться на штрафы.
Перечень обязательных реквизитов установлен законом. Его можно найти в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
В частности, в чеке ККТ должны быть указаны должность и фамилию лица, которые произвел расчет с покупателем, оформил чек ККТ или БСО и выдал его покупателю (клиенту).
Поэтому, например, продавцу грозит штраф, если в чеке ККТ кассиром указали одного человека, а фактически чек выдал другой.
Относится ли реквизит «кассир» к обязательным?
В организациях часто путаются, может ли бухгалтерия учесть чек без реквизита «кассир». Будут ли проблемы с налоговой?
К сожалению, да. За отсутствие в кассовом чеке должности и фамилии лица кассира, осуществившего расчет с покупателем, частью 4 статьи 14.5 КоАП предусмотрен штраф (письмо ФНС от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@, решение арбитражного суда Волгоградской области от 08.04.2021 по делу № А12-2786/2021).
Так что учесть расходы по такому чеку вы можете, но будьте готовы к спорам с налоговиками.
О проблемах в случае такого учета есть письмо Минфина от 14.10.2019 № 03-03-06/1/78500.
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А есть исключения по этому реквизиту?
Да, такие исключения есть. Реквизит «кассир» можно не указывать в чеке, если расчет произведен с помощью автоматических устройств для расчетов.
О чем речь? Автоматическое устройство для расчетов — это устройство для расчета с клиентом в автоматическом режиме с применением ККТ без участия кассира.
Если расчеты происходят в интернете, то автоматическим устройством можно считать совокупность технических и программных средств, с помощью которых расчет на ККТ происходит без участия кассира.
Примеры — сайт продавца, где формируются данные о расчете; программное обеспечение, которое отправляет данные о расчете в ККТ в автоматическом режиме; компьютерные системы и сети, на которых работает данное ПО, и т.д.),
Как действовать?
Если у продавца есть технические и программные средства, с помощью которых расчет на ККТ происходит без участия кассира, то всей совокупности этих средств можно присвоить заводской номер автоматического устройства для расчетов.
Важно, чтобы при этом соблюдались требования к формату реквизита «номер автомата» (тег 1036).
В дальнейшем этот номер можно указывать в составе кассового чека: реквизит «кассир» (тег 1021) становится в такой ситуации необязательным. Об этом сообщила ФНС в письме от 16.11.2021 № АБ-4-20/15969@.
Важно: если ККТ применяется только для осуществления расчетов в интернете, то важно заполнять реквизит «признак ККТ для расчетов только в интернете» (тег 1108).
Если при регистрации ККТ вы не планировали использовать ее в работе с автоматическими устройствами, но потом передумали, то ККТ потребуется перерегистрировать. При этом в заявлении о перерегистрации необходимо указать сведения о применении ККТ с автоматическими устройствами и о номерах этих автоматических устройств.
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