Учетная политика на 2022 год. Что надо учесть

Рассказываем, какие изменения прописать в учетной политике-2022.
Что такое учетная политикаУчетная политика — очень важный документ для любой организации. В ней описаны способы ведения бухгалтерского и налогового учета, применяемые формы первичных документов, график документооборота и т.д.
Учетные политики для целей налогообложения и для целей бухучета можно оформить как два отдельных документа, а можно сделать один документ с двумя разделами.Учетную политику утверждает руководитель. Вновь созданная организация должна сделать это в течение 90 дней со дня регистрации.
На «Клерке» есть сервис для составления учетной политики на 2022 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.Утверждать новую учетную политику на каждый год или издавать приказ о ее продлении не надо (п. п. 8, 9 ПБУ 1/2008).
Требования к учетной политике для бухучета найдете в ПБУ 1/2008.
Термин «учетная политика для целей налогообложения» раскрывается в п.2 ст. 11 Налогового кодекса:
«Учетная политика для целей налогообложения — это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика»
Что надо изменить в учетной политике на 2022 годНикаких глобальный изменений, требующих изменения УП, в Налоговый кодекс не вносили. Поэтому если у вас нет внутренних изменений, например, перехода с ОСНО на УСН, то менять налоговую учетную политику не нужно.
А вот в бухгалтерском учете произошло значительные изменения, требующие соответствующей правки УП.
С 2022 г. в обязательном порядке применяется 4 новых ФСБУ, положения которых необходимо использовать при составлении политики:
- ФСБУ 6/2020 по учету основных средств;
- ФСБУ 26/2020 по учету капитальных вложений;
- ФСБУ 25/2018 по аренде;
- ФСБУ 27/2021 по документообороту.
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Изменения по основным средствам и капвложениямЧто нужно указать в учетной политике:
- способ перехода на новые стандарты 6/2020 и 26/2020 (ретроспективно или перспективно)
- какие группы основных средств будут выделяться;
- установление лимита стоимости основного средства;
- критерий существенности для признания части объекта отдельным основным средством;
- выбор месяца начала начисления амортизации и конца её начисления (с даты признания объекта по дату списания или с первого числа по первое число);
- периодичность начисления амортизации (ежемесячно, ежеквартально, раз в год);
- способ начисления амортизации по каждой группе объектов ОС (линейный, способ уменьшаемого остатка, пропорционально количеству выпущенной продукции).
- если выбран способ уменьшаемого остатка, то нужно указать формулу для расчета суммы амортизации;
- способ оценки по каждой группе ОС (по первоначальной стоимости или по переоцененной);
- способ учета последствий переоценки ОС (корректировка остаточной стоимости или первоначальной стоимости и амортизации);
- способ списания накопленной дооценки объектов ОС (единовременно при списании ОС или по мере начисления амортизации);
- способ оценки инвестиционной недвижимости.
Важное для НКО! С 2022 года у всех некоммерческих организаций будет начисляться амортизация, а не износ за балансом. Правила этого переходного периода надо прописать в учетной политике.
Изменения по учету арендыФСБУ 25/2018 по аренде — совершенно новый документ, такого ПБУ не было. Что надо предусмотреть в УП в связи с началом его действия:
- порядок перехода на ФСБУ 25/2018 (упрощенный или ретроспективный);
- будет ли применяться стандарт в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.;
- какие группы предметов аренды выделяются у арендатора;
- будут ли признаваться у арендатора в качестве права пользования активом (ППА) предметы аренды с рыночной стоимостью не более 300 000 руб.;
- будет ли арендатор признавать ППА в отношении предметов аренды с рыночной стоимостью более 300 000 руб. и сроком аренды не более 12 месяцев;
- с какой периодичностью будут признаваться арендные платежи, если арендатор не признает предмет аренды в качестве ППА;
- на какую дату арендатор начисляет проценты для расчета величины обязательств по аренде;
- с какой периодичностью признаются у арендодателя доходы по операционной аренде (ежемесячно, ежеквартально и т.д.);
- как раскрывается в балансе у арендатора информация о правах пользования активами.
- будет ли применяться новый ФСБУ в отношении договоров аренды, исполнение которых началось до 31.12.2021;
- признаются ли предметы аренды в качестве ППА при выполнении условий п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018;
- как рассчитывается фактическая стоимость ППА;
- как оценивается обязательство по аренде;
- как арендодатель будет учитывать любую аренду — как операционную аренду или по общим правилам стандарта.
Что учесть в части документооборотаНовый стандарт ФСБУ 27/2021 дает право организациям решать самостоятельно, как они будут исправлять регистры бухучета, составленные на бумаге (корректировка или исправительная запись по счетам бухучета). Более никаких вариантов для отражения в УП в стандарте нет.
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