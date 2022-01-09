Учетная политика на 2022 год. Что надо учесть

Рассказываем, какие изменения прописать в учетной политике-2022.

Что такое учетная политика

Учетная политика — очень важный документ для любой организации. В ней описаны способы ведения бухгалтерского и налогового учета, применяемые формы первичных документов, график документооборота и т.д.

Учетные политики для целей налогообложения и для целей бухучета можно оформить как два отдельных документа, а можно сделать один документ с двумя разделами.

Учетную политику утверждает руководитель. Вновь созданная организация должна сделать это в течение 90 дней со дня регистрации.

На «Клерке» есть сервис для составления учетной политики на 2022 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.

Утверждать новую учетную политику на каждый год или издавать приказ о ее продлении не надо (п. п. 8, 9 ПБУ 1/2008).

Требования к учетной политике для бухучета найдете в ПБУ 1/2008.

Термин «учетная политика для целей налогообложения» раскрывается в п.2 ст. 11 Налогового кодекса:

«Учетная политика для целей налогообложения — это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика»

Что надо изменить в учетной политике на 2022 год

Никаких глобальный изменений, требующих изменения УП, в Налоговый кодекс не вносили. Поэтому если у вас нет внутренних изменений, например, перехода с ОСНО на УСН, то

А вот в бухгалтерском учете произошло значительные изменения, требующие соответствующей правки УП.

С 2022 г. в обя­за­тель­ном по­ряд­ке при­ме­ня­ет­ся 4 новых ФСБУ, по­ло­же­ния ко­то­рых необходимо использовать при составлении политики:

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Изменения по основным средствам и капвложениям

Что нужно указать в учетной политике:

спо­соб пе­ре­хо­да на новые стан­дарты 6/2020 и 26/2020 (ретроспективно или перспективно)

на новые стан­дарты 6/2020 и 26/2020 (ретроспективно или перспективно) какие груп­пы ос­нов­ных средств будут выделяться;

ос­нов­ных средств будут выделяться; установление лимита сто­и­мо­сти ос­нов­но­го сред­ства;

ос­нов­но­го сред­ства; кри­те­рий су­ще­ствен­ности для признания части объ­ек­та от­дель­ным ос­нов­ным сред­ством;

для признания части объ­ек­та от­дель­ным ос­нов­ным сред­ством; выбор месяца начала на­чис­ле­ния амор­ти­за­ции и конца её на­чис­ле­ния (с даты при­зна­ния объ­ек­та по дату спи­са­ния или с пер­во­го числа по пер­вое число);

начала на­чис­ле­ния амор­ти­за­ции и конца её на­чис­ле­ния (с даты при­зна­ния объ­ек­та по дату спи­са­ния или с пер­во­го числа по пер­вое число); пе­ри­о­дич­ность на­чис­ле­ния амор­ти­за­ции (еже­ме­сяч­но, еже­квар­таль­но, раз в год);

на­чис­ле­ния амор­ти­за­ции (еже­ме­сяч­но, еже­квар­таль­но, раз в год); спо­соб на­чис­ле­ния амор­ти­за­ции по каж­дой груп­пе объ­ек­тов ОС (ли­ней­ный, спо­соб умень­ша­е­мо­го остат­ка, про­пор­ци­о­наль­но ко­ли­че­ству вы­пу­щен­ной про­дук­ции).

по каж­дой груп­пе объ­ек­тов ОС (ли­ней­ный, спо­соб умень­ша­е­мо­го остат­ка, про­пор­ци­о­наль­но ко­ли­че­ству вы­пу­щен­ной про­дук­ции). если вы­бран спо­соб умень­ша­е­мо­го остат­ка, то нужно указать фор­му­лу для рас­че­та суммы амор­ти­за­ции;

суммы амор­ти­за­ции; спо­соб оцен­ки по каж­дой груп­пе ОС (по пер­во­на­чаль­ной сто­и­мо­сти или по пе­ре­оце­нен­ной);

по каж­дой груп­пе ОС (по пер­во­на­чаль­ной сто­и­мо­сти или по пе­ре­оце­нен­ной); спо­соб учета по­след­ствий пе­ре­оцен­ки ОС (кор­рек­ти­ров­ка оста­точ­ной сто­и­мо­сти или пер­во­на­чаль­ной сто­и­мо­сти и амор­ти­за­ции);

ОС (кор­рек­ти­ров­ка оста­точ­ной сто­и­мо­сти или пер­во­на­чаль­ной сто­и­мо­сти и амор­ти­за­ции); спо­соб спи­са­ния на­коп­лен­ной до­оцен­ки объ­ек­тов ОС (еди­но­вре­мен­но при спи­са­нии ОС или по мере на­чис­ле­ния амор­ти­за­ции);

объ­ек­тов ОС (еди­но­вре­мен­но при спи­са­нии ОС или по мере на­чис­ле­ния амор­ти­за­ции); спо­соб оцен­ки ин­ве­сти­ци­он­ной недви­жи­мо­сти.

Важное для НКО! С 2022 года у всех некоммерческих организаций будет начисляться амортизация, а не износ за балансом. Правила этого переходного периода надо прописать в учетной политике.

Изменения по учету аренды

ФСБУ 25/2018 по аренде — совершенно новый документ, такого ПБУ не было. Что надо предусмотреть в УП в связи с началом его действия:

по­ря­док пе­ре­хо­да на ФСБУ 25/2018 (упро­щен­ный или ре­тро­спек­тив­ный);

на ФСБУ 25/2018 (упро­щен­ный или ре­тро­спек­тив­ный); будет ли при­ме­няться стан­дарт в от­но­ше­нии до­го­во­ров арен­ды, ис­пол­не­ние ко­то­рых ис­те­ка­ет до конца 2022 г. ;

; какие груп­пы пред­ме­тов арен­ды вы­де­ляются у арен­да­тора;

вы­де­ляются у арен­да­тора; будут ли при­зна­вать­ся у арен­да­то­ра в ка­че­стве права поль­зо­ва­ния ак­ти­вом (ППА) пред­ме­ты арен­ды с ры­ноч­ной сто­и­мо­стью не более 300 000 руб.;

будет ли арен­да­тор при­зна­вать ППА в от­но­ше­нии пред­ме­тов арен­ды с ры­ноч­ной сто­и­мо­стью более 300 000 руб. и сро­ком арен­ды не более 12 ме­ся­цев ;

и сро­ком арен­ды ; с какой пе­ри­о­дич­но­стью будут при­зна­вать­ся аренд­ные пла­те­жи, если арен­да­тор не при­зна­ет пред­мет арен­ды в ка­че­стве ППА;

будут при­зна­вать­ся аренд­ные пла­те­жи, если арен­да­тор не при­зна­ет пред­мет арен­ды в ка­че­стве ППА; на какую дату арен­да­тор на­чис­ля­ет про­цен­ты для рас­че­та ве­ли­чи­ны обя­за­тельств по арен­де;

для рас­че­та ве­ли­чи­ны обя­за­тельств по арен­де; с какой пе­ри­о­дич­но­стью при­зна­ют­ся у арен­до­да­те­ля до­хо­ды по опе­ра­ци­он­ной арен­де (еже­ме­сяч­но, еже­квар­таль­но и т.д.);

при­зна­ют­ся у арен­до­да­те­ля до­хо­ды по опе­ра­ци­он­ной арен­де (еже­ме­сяч­но, еже­квар­таль­но и т.д.); как рас­кры­ва­ет­ся в ба­лан­се у арен­да­то­ра ин­фор­ма­ция о пра­вах поль­зо­ва­ния ак­ти­ва­ми.

Субъ­ек­ты ма­ло­го пред­при­ни­ма­тель­ства дали некоторые поблажки, поэтому им надо предусмотреть вот это:

будет ли применяться новый ФСБУ в от­но­ше­нии до­го­во­ров арен­ды, ис­пол­не­ние ко­то­рых на­ча­лось до 31.12.2021 ;

; при­зна­ют­ся ли пред­ме­ты арен­ды в ка­че­стве ППА при вы­пол­не­нии усло­вий п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018;

при вы­пол­не­нии усло­вий п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018; как рас­счи­ты­ва­ет­ся фак­ти­че­ская сто­и­мость ППА ;

; как оце­ни­ва­ет­ся обя­за­тель­ство по арен­де ;

; как арен­до­да­тель будет учи­ты­вать любую арен­ду — как опе­ра­ци­он­ную арен­ду или по общим пра­ви­лам стан­дар­та.

Что учесть в части документооборота

Новый стандарт ФСБУ 27/2021 дает право организациям решать самостоятельно, как они будут ис­прав­лять ре­ги­стры буху­че­та, со­став­лен­ные на бу­ма­ге (корректировка или ис­пра­ви­тель­ная за­пи­сь по сче­там буху­че­та). Более никаких вариантов для отражения в УП в стандарте нет.

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