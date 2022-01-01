Как отразить декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ

Каждый год в конце декабря бухгалтеры мучаются вопросом — как выплатить декабрьскую зарплату и перечислить с неё НДФЛ. А в январе уже возникает другой вопрос — как отразить эту зарплату в 6-НДФЛ. Разберемся с этим.
Есть два варианта выплаты декабрьской зарплаты — в декабре и январе. Заполнение 6-НДФЛ будет разным.
Зарплата за декабрь выплачена 30 декабря
В разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2021 год отражается удержанный НДФЛ за последние три месяца отчетного периода, то есть за октябрь — декабрь 2021 года, независимо от срока его перечисления.
Например: организация выплачивает 30 декабря заработную плату за декабрь (т.к. 31 декабря 2021 года — выходной), срок перечисления НДФЛ — не позднее 10 января 2022 года.
Эта выплата отражается в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2021 год вот так:
- в поле 020 — обобщенная по всем физлицам сумма НДФЛ, удержанная за октябрь — декабрь 2021 года;
- в поле 021 — 10.01.2022;
- в поле 022 — сумма НДФЛ с заработной платы за декабрь 2021 года.
В разделе 2 расчета за 2021 год заработная плата за декабрь и НДФЛ с нее показывается так:
- в строке 110 — общая сумма начисленного дохода с января по декабрь (включая зарплату за декабрь);
- в строке 112 — сумма начисленного дохода с января по декабрь по трудовым договорам (включая зарплату за декабрь);
- в строке 140 — сумма исчисленного НДФЛ с января по декабрь (включая зарплату за декабрь);
- в строке 160 — сумма удержанного НДФЛ с января по декабрь (включая зарплату за декабрь).
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Зарплата за декабрь выплачена в январе 2022 года
Если зарплата за декабрь выплачивается в январе 2022 года, НДФЛ надо удерживать при выплате. Поэтому в раздел 1 годового 6-НДФЛ зарплата за декабрь и НДФЛ с нее не попадают.
В разделе 2 отражается:
- в строке 110 — общую сумму начисленного дохода с января по декабрь (включая зарплату за декабрь);
- в строке 112 — сумму начисленного дохода с января по декабрь по трудовым договорам (включая зарплату за декабрь);
- в строке 140 — сумму исчисленного НДФЛ с января по декабрь (включая НДФЛ с зарплаты за декабрь);
- в строке 160 — сумму удержанного НДФЛ с января по декабрь (НДФЛ с зарплаты за декабрь не включается).
При этом неудержанный декабрьский НДФЛ не нужно отражать в поле 170 раздела 2 расчета за 2021 год.
Также показывается НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды за пользование заемными средствами, если доход начислен и получен в декабре, но налог удержан налоговым агентом в январе при выплате налогоплательщику дохода в денежной форме.
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