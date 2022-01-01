Про пять миллиардов, бухгалтерский Uber и огород. Что Борис Мальцев рассказал про «Клерк» самому «Клерку»

Этот год у «Клерка» юбилейный, нам исполнилось 20 лет. Главред, пользуясь поводом, призвала на интервью основателя портала. Борис Мальцев и Марина Снеговская трепались (зачеркнуто) беседовали час. Читайте краткую выжимку. Получилось как-то даже слишком откровенно.

Про миллион в день

Банальная фраза, но этот год был правда непростой. Эмоционально сложный. Были большие перемены в команде: ушел исполнительный директор Иван Мордвинов, пришла Карина Хапиште. Мы полностью перестроили продуктовую линейку. Наша подписка «Клерк.Премиум» стал в разы круче, поэтому и дороже. К концу года вышли на впечатляющий результат — мы зарабатываем по миллиону в день.

Про нищих

Но я не боюсь больших сумм на счетах. «Клерк» — это постоянный стартап, он растет, и запрос на усиление команды растет вместе с ним.

Нам нужно больше людей, больше идей. В Новом году так и будет — мы будем полностью перестраивать маркетинг, увеличивать штат программистов. А значит, скоро нас ждут и большие доходы, и большие расходы. В общем-то, скоро снова будем нищими. Но на время :-)

Про цену «Клерка»

За сколько бы я продал «Клерк»? Правильная оценка — три годовых оборота. Планка у нас на ближайшее будущее — миллиард. Если вы готовы купить, я готов продать. За пять миллиардов.

Другой вопрос — хочу ли я это делать вообще. Эмоционально для дела всей жизни это непросто.

Скажу так: пока в «Клерке» реализуются мои потребности, пока я расту вместе с ним, я продавать его точно не буду. Может быть, когда-нибудь я стану старым и захочу заниматься огородом. Тогда, наверное, можно будет продавать.

Про аудиторию «Клерка» за 20 лет

«Клерк» — это люди, которые к нам приходят каждый день. По сравнению с нулевыми они, конечно, изменились. Поначалу этих людей было мало, это была такая большая семья, где все друг друга знали и любили.

Сейчас ситуация, конечно, другая совсем. Мы стали предлагать этим любящим людям (которых стало намного больше) не только бесплатные статьи и обычное общение, но и наши платные продукты. Фокус сместился.

Про «Клерк» в будущем

Спрашивают: почему мы не делаем мобильное приложение? Я считаю, что оно нам не нужно. Лучше максимум усилий приложить к тому, чтобы создать крутую и удобную версию для рабочего стола, которую будет классно открывать и с телефона.

Я уверен, что наша платформа в будущем должна стать более дружелюбной — и я хочу сформировать команду, которая это сделает. Потому что мы точно знаем, что нужно сейчас бухгалтеру. Все-таки у нас такой опыт!

Ведь если подумать — «Клерк» появился раньше, чем Facebook.

И мы начали узнавать бухгалтеров через «Дневники» на «Клерке» много лет назад.

Про «Клерк.Бухгалтерию»

Еще одна гордость года — собственный сервис бухгалтерского аутсорсинга. Появился он так: мы сначала открыли «Клерк.Консультации», где наши эксперты отвечают на вопросы читателей, разбирают конкретные ситуации. А потом от клиентов «Консультаций» посыпались запросы, что мы им не просто ответы давали, а вели всю бухгалтерию. Мы запустили аутсорсинг. За месяц больше тысячи заявок!

Про обиды от бухгалтеров

И многие бухгалтеры стали жаловаться: мы отнимем у них хлеб, запустив на рынок аутсорсинга такого сильного игрока, как «Клерк». Всем спокойно! Скоро запустим сервис «Клерк.Эксперты», где будем как на Uber сводить бухгалтеров на фрилансе и клиентов.

Про личные обиды

О том, что и как я делаю, что делает «Клерк», есть много разных мнений. Есть негативные комментарии, есть критика. Я не обижаюсь. Почему? Потому что если ты общаешься с большим количеством людей, нужно научиться их слышать.

Про кошек

Вот главред мне предложил завести в офис кошку. Нет, это слишком. Несмотря на то, что офис у нас крутой и стал еще больше в этом году — свой настоящий пентхаус в центре Краснодара — нет, обойдемся без кошек.

У меня непопулярное мнение: я не люблю домашних животных. Считаю, что это неправильно, что мы запираем их в своих квартирах. Они должны быть на свободе. Я растения очень люблю — вот это да. Много растений. У нас в офисе их очень много. Купил на днях 200 кг земли и лично пересадил все.

Про книги

Я люблю читать. Достоевского — больше всего. Каждые пять лет перечитываю «Преступление и наказание». Но в последнее время мне стала неинтересна чисто художественная литература: теперь слушаю аудио-лекции. Сейчас в топе личных интересов: развитие человеческого мозга, происхождения Вселенной и исторические какие-то темы.

Про встречу с Даниилом Егоровым

Я сейчас стал очень далеким от политики и иногда даже выпадаю из повестки. Могу сказать, что всякие новые сервисы, которые, по идее, должны упростить жизнь бизнесу — например, единый налоговый платеж — это очень круто. Но вот как это будет реализовано на практике... В общем, если честно, я не знаю, о чем его спросить, если мы вдруг встретимся.

П ро 2022

Я благодарен всем, кто идет рядом с нами. У меня много теплых чувств к моей команде, которая делает лучшие в России для бухгалтеров продукты. Всем клеркам я желаю, чтобы в 2022 году всё, что задумано, получилось. И всех люблю!

Длинную беседу шефов расшифровала и отредактировала прямо под бой Курантов заместитель главреда Валя Тарасова