Как оплатить новогодние праздники 2022

Не все отдыхают в праздники, кому-то придется и работать. Расскажем, как оплатить работу в выходные и праздничные дни.
Какие дни будут выходными, а какие праздничными
Перечень праздничных нерабочих приведен в ч. 1 ст. 112 ТК:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Т.е. в новогодние каникулы праздничными днями являются 1-8 января. 31 декабря и 9 января — выходные дни.
Правила отплаты
Правила оплаты работы в выходные и праздничные дни установлены ст. 153 ТК.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
- сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад, — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Порядок оплаты работы в нерабочий праздничный день некоторым категориям сотрудников (например, в театрах, СМИ и т.п.) может быть иной. В этом случае он должен быть прописан в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре (ч. 5 ст. 153 ТК).
Оплачивать в повышенном размере нужно только фактически отработанные в выходной или праздничный день часы с 0.00 до 24.00.
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Сотрудник может взять отгул
Вместо двойной оплаты работник может взять отгул. Тогда работу в выходной или праздник оплачивают в одинарном размере. Но оклад за месяц, в котором использован отгул, не уменьшается. (Письмо Минтруда от 21.01.2020 № 14-1/ООГ-327).
Работодатель не вправе решать за работника, брать ему отгул или получать повышенную оплату за работу в выходные или праздничные дни.
Как рассчитать
Формулы расчета оплаты труда в выходной день нормативными актами не установлены.
За основу обычно берется дневная или часовая ставка. Дневную ставку, чаще всего применяют, если продолжительность работы в выходной такая же, как в обычный рабочий день, а часовую — если больше или меньше, чем в обычный рабочий день.
Пример
Сотрудник на окладе работал 9 января, оклад 40 000 рублей. В январе 16 рабочих дней. Дневная ставка 2500 рублей. Оплата за работу в выходной день 2500×2×1 = 5 000 рублей.
При расчете учитывайте не только оклад, но и производственные премии, компенсации и другие выплаты (Письмо Минтруда от 21.02.2020 № 14-1/ООГ-1110)
Сдельщику работу в выходной и праздник оплачивают по двойной сдельной расценке. А если он берет отгул — по одинарной.
Как оплатить работу при сменном графике
При сменном графике обычно применяют cуммированный учет рабочего времени, а зарплату считают исходя из часовой ставки и отработанных за месяц часов.
Смену в праздничный день оплачивают в двойном размере, а если работник берет отгул — в одинарном. Так же оплачивается работу в день, который по графику является выходным.
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