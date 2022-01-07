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Как оплатить новогодние праздники 2022

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Рубрика Зарплата
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Не все отдыхают в праздники, кому-то придется и работать. Расскажем, как оплатить работу в выходные и праздничные дни.

Какие дни будут выходными, а какие праздничными

Перечень праздничных нерабочих приведен в ч. 1 ст. 112 ТК:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

Т.е. в новогодние каникулы праздничными днями являются 1-8 января. 31 декабря и 9 января — выходные дни.

Правила отплаты

Правила оплаты работы в выходные и праздничные дни установлены ст. 153 ТК.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:

  • сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
  • работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
  • работникам, получающим оклад, — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Порядок оплаты работы в нерабочий праздничный день некоторым категориям сотрудников (например, в театрах, СМИ и т.п.) может быть иной. В этом случае он должен быть прописан в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре (ч. 5 ст. 153 ТК).

Оплачивать в повышенном размере нужно только фактически отработанные в выходной или праздничный день часы с 0.00 до 24.00.

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Сотрудник может взять отгул

Вместо двойной оплаты работник может взять отгул. Тогда работу в выходной или праздник оплачивают в одинарном размере. Но оклад за месяц, в котором использован отгул, не уменьшается. (Письмо Минтруда от 21.01.2020 № 14-1/ООГ-327).

Работодатель не вправе решать за работника, брать ему отгул или получать повышенную оплату за работу в выходные или праздничные дни.

Как рассчитать

Формулы расчета оплаты труда в выходной день нормативными актами не установлены.

За основу обычно берется дневная или часовая ставка. Дневную ставку, чаще всего применяют, если продолжительность работы в выходной такая же, как в обычный рабочий день, а часовую — если больше или меньше, чем в обычный рабочий день.

Пример

Сотрудник на окладе работал 9 января, оклад 40 000 рублей. В январе 16 рабочих дней. Дневная ставка 2500 рублей. Оплата за работу в выходной день 2500×2×1 = 5 000 рублей.

При расчете учитывайте не только оклад, но и производственные премии, компенсации и другие выплаты (Письмо Минтруда от 21.02.2020 № 14-1/ООГ-1110)

Сдельщику работу в выходной и праздник оплачивают по двойной сдельной расценке. А если он берет отгул — по одинарной.

Как оплатить работу при сменном графике

При сменном графике обычно применяют cуммированный учет рабочего времени, а зарплату считают исходя из часовой ставки и отработанных за месяц часов.

Смену в праздничный день оплачивают в двойном размере, а если работник берет отгул — в одинарном. Так же оплачивается работу в день, который по графику является выходным.

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