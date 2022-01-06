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За что ИП оштрафуют в 2022 году

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Предприниматели все больше попадают под прицел налоговиков.

Не сдал отчет

Даже если ИП не ведет деятельность и у него нет доходов, надо сдавать налоговые декларации. Такие декларации называются нулевыми.

Минимальный штраф за каждую несданную нулёвку — 1000 рублей.

Не перечислил страховые взносы

Страховые взносы у ИП фиксированные, и перечислять в налоговую их нужно в любом случае. Неважно, были у предпринимателя доходы или нет. 

Фиксированные взносы на 2022 год при доходе 300 тыс. рублей и меньше составят:

  • в Пенсионный фонд — 34 445 руб.;
  • в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 8 766 руб.
Плательщики ПФР,
страховая часть		 ФФОМС
ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы Год: 34445
Квартал: 8611,25		 Год: 8766

Квартал: 2191,50

 

 

 
Всего: 43 211 руб.
За каждый день просрочки начисляют пени — 1/300 ставки рефинансирования. 

Не оформил работника

Если официально не оформить работника, он может подать жалобу в трудовую инспекцию.

За уклонение от заключения трудового договора ИП оштрафуют на 5000-10000 руб., при повторном нарушении — на 30 000-40 000 руб. (ст. 5.27 КоАП).

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Не зарегистрировался в ФСС

Если ИП нанимает работника, он обязан зарегистрироваться как работодатель в ФСС. Иначе штрафуют:

  •  на 5 000  руб. — если не подавать документы до 90 дней, на 10 000 руб. — если больше 90 дней (п. 1 ст. 19, ст. 26.28 Закона N 125-ФЗ);
  • и еще могут добавить административный штраф: от 500 до 1000 руб. (по ст. 2.4 и 15.32 КоАП РФ).

Не ведет книгу доходов и расходов

Книги доходов и расходов – это регистры налогового учёта, и если их не вести будет штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 120 НК РФ (если неведение учёта не привело к занижению налога).

Если налоговики выяснят, что из-за отсутствия книг налог к уплате был занижен, то штраф составит уже 40 тысяч рублей.

Забыл перейти на УСН

Чтобы сдавать декларации по УСН, на эту систему налогообложения нужно перейти — подать в налоговую уведомление о переходе. Если просто сдавать декларацию по упрощенной системе, налоговая оштрафует за недостающие декларации — 3-НДФЛ и НДС.

Штраф: 1000 рублей за каждую несданную декларацию. Это 4 декларации НДС и 1 декларация 3-НДФЛ.

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