За что ИП оштрафуют в 2022 году

Предприниматели все больше попадают под прицел налоговиков.
Не сдал отчетДаже если ИП не ведет деятельность и у него нет доходов, надо сдавать налоговые декларации. Такие декларации называются нулевыми.
Минимальный штраф за каждую несданную нулёвку — 1000 рублей.
Не перечислил страховые взносыСтраховые взносы у ИП фиксированные, и перечислять в налоговую их нужно в любом случае. Неважно, были у предпринимателя доходы или нет.
Фиксированные взносы на 2022 год при доходе 300 тыс. рублей и меньше составят:
- в Пенсионный фонд — 34 445 руб.;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 8 766 руб.
|Плательщики
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ПФР,
страховая часть
|ФФОМС
|ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы
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Год: 34445
Квартал: 8611,25
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Год: 8766
Квартал: 2191,50
Не оформил работникаЕсли официально не оформить работника, он может подать жалобу в трудовую инспекцию.
За уклонение от заключения трудового договора ИП оштрафуют на 5000-10000 руб., при повторном нарушении — на 30 000-40 000 руб. (ст. 5.27 КоАП).
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Не зарегистрировался в ФССЕсли ИП нанимает работника, он обязан зарегистрироваться как работодатель в ФСС. Иначе штрафуют:
- на 5 000 руб. — если не подавать документы до 90 дней, на 10 000 руб. — если больше 90 дней (п. 1 ст. 19, ст. 26.28 Закона N 125-ФЗ);
- и еще могут добавить административный штраф: от 500 до 1000 руб. (по ст. 2.4 и 15.32 КоАП РФ).
Не ведет книгу доходов и расходовКниги доходов и расходов – это регистры налогового учёта, и если их не вести будет штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 120 НК РФ (если неведение учёта не привело к занижению налога).
Если налоговики выяснят, что из-за отсутствия книг налог к уплате был занижен, то штраф составит уже 40 тысяч рублей.
Забыл перейти на УСНЧтобы сдавать декларации по УСН, на эту систему налогообложения нужно перейти — подать в налоговую уведомление о переходе. Если просто сдавать декларацию по упрощенной системе, налоговая оштрафует за недостающие декларации — 3-НДФЛ и НДС.
Штраф: 1000 рублей за каждую несданную декларацию. Это 4 декларации НДС и 1 декларация 3-НДФЛ.
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