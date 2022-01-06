За что ИП оштрафуют в 2022 году

Предприниматели все больше попадают под прицел налоговиков.

Не сдал отчет Даже если ИП не ведет деятельность и у него нет доходов, надо сдавать налоговые декларации. Такие декларации называются нулевыми. Даже если ИП не ведет деятельность и у него нет доходов, надо сдавать налоговые декларации. Такие декларации называются нулевыми. Минимальный штраф за каждую несданную нулёвку — 1000 рублей.

Не перечислил страховые взносы Страховые взносы у ИП фиксированные, и перечислять в налоговую их нужно в любом случае. Неважно, были у предпринимателя доходы или нет. Страховые взносы у ИП фиксированные, и перечислять в налоговую их нужно в любом случае. Неважно, были у предпринимателя доходы или нет. Фиксированные взносы на 2022 год при доходе 300 тыс. рублей и меньше составят: в Пенсионный фонд — 34 445 руб.;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 8 766 руб. Плательщики ПФР,

страховая часть ФФОМС ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы Год: 34445

Квартал: 8611,25 Год: 8766 Квартал: 2191,50 Всего: 43 211 руб. За каждый день просрочки начисляют пени — 1/300 ставки рефинансирования. За каждый день просрочки начисляют пени — 1/300 ставки рефинансирования.

Не оформил работника Если официально не оформить работника, он может подать жалобу в трудовую инспекцию. Если официально не оформить работника, он может подать жалобу в трудовую инспекцию. За уклонение от заключения трудового договора ИП оштрафуют на 5000-10000 руб., при повторном нарушении — на 30 000-40 000 руб. (ст. 5.27 КоАП). Защитите себя от налоговых проверок. ИП стали все чаще проверять налоговики, но они меньше всего готовы к такому давлению. Пройдите онлайн-курс, который научит, как себя вести при всех видах налоговых проверок. Обучение онлайн месяц в удобном вам ритме. Онлайн-консультации с преподавателем. Получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Записывайтесь, ближайший поток начинает 15 января. Осталось 8 мест в группе.

Не зарегистрировался в ФСС Если ИП нанимает работника, он обязан зарегистрироваться как работодатель в ФСС. Иначе штрафуют: Если ИП нанимает работника, он обязан зарегистрироваться как работодатель в ФСС. Иначе штрафуют: на 5 000 руб. — если не подавать документы до 90 дней, на 10 000 руб. — если больше 90 дней (п. 1 ст. 19, ст. 26.28 Закона N 125-ФЗ);

и еще могут добавить административный штраф: от 500 до 1000 руб. (по ст. 2.4 и 15.32 КоАП РФ).

Не ведет книгу доходов и расходов Книги доходов и расходов – это регистры налогового учёта, и если их не вести будет штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 120 НК РФ (если неведение учёта не привело к занижению налога). Книги доходов и расходов – это регистры налогового учёта, и если их не вести будет штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 120 НК РФ (если неведение учёта не привело к занижению налога). Если налоговики выяснят, что из-за отсутствия книг налог к уплате был занижен, то штраф составит уже 40 тысяч рублей.