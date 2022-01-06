Налоговые каникулы ИП на УСН и ПСН в 2022 году

Некоторые индивидуальные предприниматели смогут работать с нулевой налоговой ставкой, то есть уйти на налоговые каникулы. Рассмотрим, кто и каким образом имеет право воспользоваться этой льготой, как регионы ограничивают своих ИП в возможности применения каникул и как нужно будет считать страховые отчисления.

Для кого предназначены льготы?

Налоговые каникулы предназначены для вновь зарегистрированных ИП на упрощенной системе налогообложения или «патенте». Такие физлица имеют право использовать нулевую ставку налогообложения максимум два налоговых периода с даты регистрации. А именно:

Для ПСН — два срока действия патента. Налоговый период на этой системе равен сроку действия патента. Соответственно, если предприниматель получил 2 полугодовых патента, то его налоговые каникулы будут длиться только 1 год.

Для УСН — максимум 2 года. У предпринимателей на «упрощенке» налоговый период равен календарному году. Если ИП зарегистрирован не в начале календарного года, то каникулы действуют до окончания года регистрации и в следующий год.

При каких условиях можно воспользоваться каникулами?

Предприниматели смогут воспользоваться льготой, если:

в регионе, где работает ИП, разрешено использовать налоговые каникулы;

ИП был зарегистрирован впервые;

предпринимательство связано со сферами: бытовых услуг, социальной или научной, производственной. Для каждого региона установлены свои направления деятельности, имеющие право на каникулы;

применяемая система налогообложения — УСН или ПСН. Если предприниматель открылся и работал на общей системе или другом спецрежиме, то он имеет право в следующие два года перейти на ПСН или УСН и использовать свою льготу;

льготный вид деятельности приносит ИП не меньше 70% доходов.

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Каждый регион устанавливает не только виды деятельности, подпадающие под федеральную льготу для ИП, но и определяет ограничения на использование каникул. Среди них:

максимальный размер доходов ИП;

общий период действия льготы (до 2024 года или меньше);

срок каникул;

количество наемных работников предпринимателя.

Нулевая налоговая ставка действует только на взносы, связанные с выбранной системой налогообложения. Она не освобождает от обязанности уплачивать остальные налоги, например, транспортный, акцизный, земельный.

В каких регионах для ИП каникулы

Код Регион Система Закон Когда заканчиваются налоговые каникулы 01 Республика Адыгея УСН Нет – ПСН Нет – 02 Республика Башкортостан УСН Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 № 221-з 01.01.2024 ПСН Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 № 221-з 01.01.2024 03 Республика Бурятия УСН Закон Республики Бурятия от 07.07.2015 № 1248-V 01.01.2024 ПСН Закон Республики Бурятия от 07.07.2015 № 1248-V 01.01.2024 04 Республика Алтай УСН Закон Республики Алтай от 23.11.2015 № 71-РЗ 01.01.2024 ПСН Закон Республики Алтай от 23.11.2015 № 71-РЗ 01.01.2024 05 Республика Дагестан УСН Нет – ПСН Закон Республики Дагестан от 29.11.2012 № 79 01.01.2024 06 Республика Ингушетия УСН Нет – ПСН Нет – 07 Кабардино-Балкарская Республика УСН Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2016 № 49-РЗ 01.01.2024 ПСН Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2016 № 49-РЗ 01.01.2024 08 Республика Калмыкия УСН Нет – ПСН Нет – 09 Карачаево-Черкесская Республика УСН Ст. 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ 01.01.2024 ПСН Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 84-РЗ 01.01.2024 10 Республика Карелия УСН Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК 01.01.2024 ПСН Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК 01.01.2024 11 Республика Коми УСН Закон Республики Коми от 20.04.2015 № 9-РЗ 01.01.2024 ПСН Закон Республики Коми от 20.04.2015 № 9-РЗ 01.01.2024 12 Республика Марий Эл УСН Закон Республики Марий Эл от 17.06.2015 № 23-З 01.01.2024 ПСН Закон Республики Марий Эл от 17.06.2015 № 23-З 01.01.2024 13 Республика Мордовия УСН Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) ПСН Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) 14 Республика Саха (Якутия) УСН Пункт 5 статьи 6 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З № 17-V 01.01.2024 ПСН Пункт 4 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З № 17-V 01.01.2024 15 Республика Северная Осетия — Алания УСН Закон Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 № 70-РЗ 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) ПСН Нет – 16 Республика Татарстан УСН Нет – ПСН Нет – 17 Республика Тыва УСН Закон Республики Тыва от 24.06.2015 № 86-ЗРТ 01.01.2024 ПСН Закон Республики Тыва от 24.06.2015 № 86-ЗРТ 01.01.2024 18 Удмуртская Республика УСН Закон Удмуртской Республики от 14.05.2015 № 32-РЗ 01.01.2024 ПСН Закон Удмуртской Республики от 14.05.2015 № 32-РЗ 01.01.2024 19 Республика Хакасия УСН Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ 01.01.2024 ПСН Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 90-ЗРХ 01.01.2024 21 Чувашская Республика УСН Закон Чувашской Республики от 22.06.2015 № 27 01.01.2024 ПСН Закон Чувашской Республики от 22.06.2015 № 27 01.01.2024 22 Алтайский край УСН Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС 01.01.2024 ПСН Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС 01.01.2024 23 Краснодарский край УСН Нет – ПСН Нет – 24 Красноярский край УСН Закон Красноярского края от 29.06.2015 № 8-3530 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) ПСН Закон Красноярского края от 29.06.2015 № 8-3530 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) 25 Приморский край УСН Закон Приморского края от 23.06.2015 № 645-КЗ 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) ПСН Закон Приморского края от 19.11.2015 № 713-КЗ 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) 26 Ставропольский край УСН Закон Ставропольского края от 22.07.2019 № 53-кз 01.01.2024 ПСН Закон Ставропольского края от 22.07.2019 № 53-кз 01.01.2024 27 Хабаровский край УСН Ч. 2 ст. 11.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) ПСН Ст. 10.3 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) 28 Амурская область УСН Закон Амурской области от 05.05.2015 № 528-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Амурской области от 09.10.2012 № 93-ОЗ 01.01.2024 29 Архангельская область УСН Закон Архангельской области от 03.04.2015 № 262-15-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Архангельской области от 03.04.2015 № 262-15-ОЗ 01.01.2024 30 Астраханская область УСН Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Астраханской области от 08.11.2012 № 76/2012 -ОЗ 01.01.2024 31 Белгородская область УСН Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367 01.01.2024 ПСН Закон Белгородской области от 11.12.2020 № 10 01.01.2024 32 Брянская область УСН Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З 01.01.2024 ПСН Закон Брянской области от 02.11.2012 № 73-З 01.01.2024 33 Владимирская область УСН Закон Владимирской области от 05.03.2015 № 12-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Владимирской области от 05.03.2015 № 12-ОЗ 01.01.2024 34 Волгоградская область УСН Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 130-ОД 01.01.2024 ПСН Закон Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД 01.01.2024 35 Вологодская область УСН Нет – ПСН Нет – 36 Воронежская область УСН Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 55-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 56-ОЗ 01.01.2024 37 Ивановская область УСН Пункт 4 стати 1 Закона Ивановской области от 20.12.2010 № 146-ОЗ 01.01.2024 ПСН Статья 2.1 Закона Ивановской области от 29.11.2012 № 99-ОЗ 01.01.2024 38 Иркутская область УСН Статья 5 Закона Иркутской области от 30.11.2015 № 112-оз 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) ПСН Статья 2.1 Закона Иркутской области от 29.11.2012 № 124-ОЗ 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) 39 Калининградская область УСН Статья 1 Закона Калининградской области от 23.11.2020 № 474 01.01.2023 ПСН Статья 2 Закона Калининградской области от 23.11.2020 № 474 01.01.2023 40 Калужская область УСН Статья 1 Закона Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) ПСН Статья 2.1 Закон Калужской области от 25.10.2012 № 328-ОЗ 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен) 41 Камчатский край УСН Статья 1.1 Закона Камчатского края от 19.03.2009 № 245 01.01.2024 ПСН Статья 1.3 Закона Камчатского края от 19.03.2009 № 245 01.01.2024 42 Кемеровская область — Кузбасс УСН Закон Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ 01.01.2024 43 Кировская область УСН Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО 01.01.2024 ПСН Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО 01.01.2024 44 Костромская область УСН Закон Костромской области от 18.05.2015 № 676-5-ЗКО 01.01.2024 ПСН Закон Костромской области от 18.05.2015 № 676-5-ЗКО 01.01.2024 45 Курганская область УСН Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41 01.01.2024 ПСН Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41 01.01.2024 46 Курская область УСН Закон Курской области от 10.09.2015 № 85-ЗКО 01.01.2024 ПСН Закон Курской области от 10.09.2015 № 85-ЗКО 01.01.2024 47 Ленинградская область УСН Закон Ленинградской области от 20.07.2015 № 73-оз 01.01.2024 ПСН Закон Ленинградской области от 20.07.2015 № 73-оз 01.01.2024 48 Липецкая область УСН Закон Липецкой области от 15.06.2015 № 413-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Липецкой области от 15.06.2015 № 413-ОЗ 01.01.2024 49 Магаданская область УСН Закон Магаданской области от 16.06.2015 № 1909-ОЗ 01.01.2024 ПСН Нет – 50 Московская область УСН Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ

(в ред Закона от 26.11.2021 № 227/2021-ОЗ) 01.01.2024 ПСН Закон Московской области от 06.11.2012 № 164/2012-ОЗ

(в ред Закона от 26.11.2021 № 227/2021-ОЗ) 01.01.2024 51 Мурманская область УСН Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО 01.01.2024 ПСН Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО 01.01.2024 52 Нижегородская область УСН Нет – ПСН Нет – 53 Новгородская область УСН Закон Новгородской области от 27.04.2015 № 757-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Новгородской области от 27.04.2015 № 757-ОЗ 01.01.2024 54 Новосибирская область УСН Закон Новосибирской области от 30.06.2015 № 572-ОЗ 01.01.2024 ПСН Законы Новосибирской области от 23.11.2015 № Ю-ОЗ и от 30.06.2015 № 572-ОЗ 01.01.2024 55 Омская область УСН Закон Омской области от 16.07.2015 № 1768-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Омской области от 16.07.2015 № 1768-ОЗ 01.01.2024 56 Оренбургская область УСН Закон Оренбургской области от 28.04.2015 № 3105/843-V-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Оренбургской области от 28.04.2015 № 3105/843-V-ОЗ 01.01.2024 57 Орловская область УСН Закон Орловской области от 10.03.2015 № 1750-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Орловской области от 02.11.2012 № 1423-ОЗ 01.01.2024 58 Пензенская область УСН Закон Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО 01.01.2024 ПСН Закон Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО 01.01.2024 59 Пермский край УСН Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК 01.01.2024 ПСН Закон Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК 01.01.2024 60 Псковская область УСН Закон Псковской области от 29.11.2010 № 1022-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Псковской области от 05.10.2012 № 1199-ОЗ 01.01.2024 61 Ростовская область УСН Закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС 01.01.2024 ПСН Закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС 01.01.2024 62 Рязанская область УСН Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 52-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 52-ОЗ 01.01.2024 63 Самарская область УСН Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД 01.01.2024 ПСН Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД 01.01.2024 64 Саратовская область УСН Закон Саратовской области от 28.04.2015 № 57-ЗСО 01.01.2024 ПСН Закон Саратовской области от 28.04.2015 № 57-ЗСО 01.01.2024 65 Сахалинская область УСН Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО 01.01.2024 ПСН Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО 01.01.2024 66 Свердловская область УСН Закон Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ 01.01.2024 67 Смоленская область УСН Закон Смоленской области от 21.04.2016 № 43-з 01.01.2024 ПСН Закон Смоленской области от 21.04.2016 № 43-з 01.01.2024 68 Тамбовская область УСН Закон Тамбовской области от 05.11.2015 № 577-З 01.01.2024 ПСН Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 588-З 01.01.2024 69 Тверская область УСН Нет – ПСН Нет – 70 Томская область УСН Закон Томской области от 15.05.2015 № 48-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Томской области от 15.05.2015 № 49-ОЗ 01.01.2024 71 Тульская область УСН Закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО 01.01.2024 ПСН Закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО 01.01.2024 72 Тюменская область УСН Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 01.01.2024 ПСН Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 01.01.2024 73 Ульяновская область УСН Нет – ПСН Нет – 74 Челябинская область УСН Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО 01.01.2024 ПСН Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО 01.01.2024 75 Забайкальский край УСН Закон Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК 01.01.2024 ПСН Закон Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК 01.01.2024 76 Ярославская область УСН Закон Ярославской области от 01.06.2015 № 43-з 01.01.2024 ПСН Закон Ярославской области от 01.06.2015 № 43-з 01.01.2024 77 Москва УСН Нет – ПСН Нет – 78 Санкт-Петербург УСН Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36 01.01.2024 ПСН Закон Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 551-98 01.01.2024 79 Еврейская автономная область УСН Нет – ПСН Нет – 83 Ненецкий автономный округ УСН Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ 01.01.2024 86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра УСН Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20.02.2015 № 14-оз 01.01.2024 ПСН Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20.02.2015 № 14-оз 01.01.2024 87 Чукотский автономный округ УСН Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ 01.01.2024 ПСН Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ 01.01.2024 89 Ямало-Ненецкий автономный округ УСН Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.04.2015 № 30-ЗАО 01.01.2024 ПСН Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.04.2015 № 29-ЗАО 01.01.2024 91 Республика Крым УСН Нет – ПСН Закон Республики Крым от 23.12.2020 № 141-ЗРК/2020 01.01.2024 92 Севастополь УСН Закон Севастополя от 25.10.2017 № 370-ЗС 01.01.2024 ПСН Закон Севастополя от 25.10.2017 № 370-ЗС 01.01.2024 95 Чеченская Республика УСН Нет – ПСН Нет –

Как начать работать на налоговых каникулах?

Чтобы получить льготу от государства, нужно выполнить такую последовательность действий.

1. Проверить, что все условия для применения каникул выполнены

В первую очередь, следует зайти на сайт министерства финансов и найти соответствующий месту работы ИП региональный закон о каникулах. Необходимо убедиться, что ОКВЭД предприятия соответствует кодам, разрешенным для применения льготы, а также проверить, какой объем доходов поступает именно от данной деятельности.

Проверить, подходит ли предприниматель под требования налоговых каникул, также помогут в налоговой инспекции.

2. Подать заявление на выбранный тип налогообложения

Для новых ИП, которые планируют работать на «патенте», следует подать заявление на выбранную систему налогообложения и в нем указать полное название регионального закона о каникулах и налоговую ставку 0%.

Если работающий на ПСН предприниматель уже пользуется первым полученным патентом, то использовать льготу можно будет на следующий патент на весь срок его действия. В этом случае при подаче заявления также необходимо будет указать закон и свою льготную ставку.

Чтобы новым ИП получить право работать на УСН, необходимо в течении максимум 30 дней с даты регистрации ИП подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Если работающий меньше 1 года предприниматель не применяет «упрощенку», но по всем остальным условиям подходит для каникул, то он может в конце года подать заявку на переход на УСН и следующий период пользоваться льготой.

Предприниматель, который не знал о своем праве на такую льготу, а также уже сдал стандартную отчетность и заплатил взносы в бюджет не сможет вернуть себе налоги за предыдущий год. Теперь ИП имеет право только на положенный ему второй льготный налоговый период — в следующем году можно работать со ставкой 0%.

Как рассчитать долю дохода от льготной деятельности?

Часто предприниматели с несколькими параллельно работающими сферами деятельности затрудняются в расчетах доли от льготного ОКВЭД. Чтобы разобраться в расчете, разберем пример.

ИП Иванов зарегистрирован в регионе, где есть право получения налоговых каникул. Предприниматель ведет деятельность на УСН «Доходы» и занимается одновременно 3 видами деятельности, из которых 1 льготный. По окончании года Иванов получил общий доход размером 895 578 рублей. Из них:

первая (льготная) деятельность принесла 547 235 рублей;

вторая деятельность принесла 215 025 рублей;

третья деятельность принесла 133 318 рублей.

Вычисление льготной части в доходе выглядит так:

547 235 / 895 578 * 100% = 61,1%

Такой показатель меньше положенного по закону минимального порога в 70%, поэтому ИП Иванову нужно будет внести в казну налог по ставке 6%, в соответствии с применяемой упрощенной системой налогообложения «Доходы».

Налоговые каникулы для повторно открывшихся ИП

Если человек был ИП, потом закрылся, а теперь хочет снова вести предпринимательскую деятельность, то он тоже может получить налоговые каникулы. Чтобы иметь на них право, нужно проверить дату прошлого снятия с учета — она должна быть раньше вступления в силу регионального закона о налоговой льготе. Таким образом перед законом ИП будет приравниваться к впервые начинающим деятельность.

В каких регионах работает налоговая льгота?

Региональные власти имеют широкие полномочия в решении вопроса о предоставлении налоговых каникул. Например, некоторые субъекты устанавливают свои ограничения или вовсе не разрешают применять льготу своим предпринимателям.

Чтобы получить актуальную информацию по определенному региону, необходимо зайти на сайт Министерства финансов или узнать об условиях получения льготы в налоговом органе.

Как составлять отчеты и заполнять КУДиР на налоговых каникулах?

Предприниматели на ПСН не должны отчитываться или платить за получение патента, находясь на каникулах.

ИП на «упрощенке» обязательно ежегодно должны подавать декларацию, на льготный период в ней указывается ставка 0%. Остальные поля документа заполняются как обычно.

Книгу учета доходов и расходов обязаны своевременно заполнять все предприниматели на УСН, поэтому нужно вести данный учет также и на время льготного периода. В том числе, КУДиР понадобится для отслеживания лимитов по доходам на УСН и процента льготной деятельности. Если предприниматель обнаружит превышение максимально допустимых уровней по доходам, то он обязан рассчитать и оплатить налог на общих основаниях.

За непредоставление Книги или неполные данные в ней налоговики могут оштрафовать на 10 000 рублей.

Нужно ли платить страховые взносы, находясь на налоговых каникулах?

Льготный период, к сожалению, относится только к налоговым отчислениям. Страховые взносы за себя и за своих сотрудников ИП придется платить в обычном режиме. Минфин считает, что с началом предпринимательской деятельности человек берет на себя определенные обязанности и риски. В том числе, он должен вести бизнес таким образом, чтобы была возможность оплаты не налоговых обязательств — страховых взносов.

За деньги, полученные в бюджет, оплачиваются пенсии, социальные выплаты и пособия, декретные отпуска. Такие расходы невозможно отложить на определенный период, поэтому чиновники установили льготный режим только в отношении налогов.