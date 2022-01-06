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Налоговые каникулы ИП на УСН и ПСН в 2022 году

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Некоторые индивидуальные предприниматели смогут работать с нулевой налоговой ставкой, то есть уйти на налоговые каникулы. Рассмотрим, кто и каким образом имеет право воспользоваться этой льготой, как регионы ограничивают своих ИП в возможности применения каникул и как нужно будет считать страховые отчисления.

Для кого предназначены льготы?

Налоговые каникулы предназначены для вновь зарегистрированных ИП на упрощенной системе налогообложения или «патенте». Такие физлица имеют право использовать нулевую ставку налогообложения максимум два налоговых периода с даты регистрации. А именно:

Для ПСН — два срока действия патента. Налоговый период на этой системе равен сроку действия патента. Соответственно, если предприниматель получил 2 полугодовых патента, то его налоговые каникулы будут длиться только 1 год.

Для УСН — максимум 2 года. У предпринимателей на «упрощенке» налоговый период равен календарному году. Если ИП зарегистрирован не в начале календарного года, то каникулы действуют до окончания года регистрации и в следующий год.

При каких условиях можно воспользоваться каникулами?

Предприниматели смогут воспользоваться льготой, если:

  • в регионе, где работает ИП, разрешено использовать налоговые каникулы;
  • ИП был зарегистрирован впервые;
  • предпринимательство связано со сферами: бытовых услуг, социальной или научной, производственной. Для каждого региона установлены свои направления деятельности, имеющие право на каникулы;
  • применяемая система налогообложения — УСН или ПСН. Если предприниматель открылся и работал на общей системе или другом спецрежиме, то он имеет право в следующие два года перейти на ПСН или УСН и использовать свою льготу;
  • льготный вид деятельности приносит ИП не меньше 70% доходов.

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Каждый регион устанавливает не только виды деятельности, подпадающие под федеральную льготу для ИП, но и определяет ограничения на использование каникул. Среди них:

  • максимальный размер доходов ИП;
  • общий период действия льготы (до 2024 года или меньше);
  • срок каникул;
  • количество наемных работников предпринимателя.

Нулевая налоговая ставка действует только на взносы, связанные с выбранной системой налогообложения. Она не освобождает от обязанности уплачивать остальные налоги, например, транспортный, акцизный, земельный.

В каких регионах для ИП каникулы

Код Регион Система Закон Когда заканчиваются налоговые каникулы
01

Республика Адыгея

УСН

 Нет

ПСН Нет

02

Республика Башкортостан

УСН

 Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 № 221-з 01.01.2024
ПСН Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 № 221-з 01.01.2024

03

Республика Бурятия

УСН

 Закон Республики Бурятия от 07.07.2015 № 1248-V 01.01.2024
ПСН Закон Республики Бурятия от 07.07.2015 № 1248-V 01.01.2024

04

Республика Алтай

УСН

 Закон Республики Алтай от 23.11.2015 № 71-РЗ 01.01.2024
ПСН Закон Республики Алтай от 23.11.2015 № 71-РЗ 01.01.2024

05

Республика Дагестан

УСН

 Нет

ПСН

Закон Республики Дагестан от 29.11.2012 № 79

 01.01.2024

06

Республика Ингушетия

УСН

 Нет

ПСН Нет

07

Кабардино-Балкарская Республика

УСН

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2016 № 49-РЗ 01.01.2024
ПСН Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2016 № 49-РЗ 01.01.2024

08

Республика Калмыкия

УСН

 Нет
ПСН Нет

09

Карачаево-Черкесская Республика

УСН

Ст. 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ

 01.01.2024
ПСН Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 84-РЗ 01.01.2024
10

Республика Карелия

УСН

 Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК 01.01.2024
ПСН Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК 01.01.2024

11

Республика Коми

УСН

 Закон Республики Коми от 20.04.2015 № 9-РЗ 01.01.2024
ПСН Закон Республики Коми от 20.04.2015 № 9-РЗ 01.01.2024

12

Республика Марий Эл

УСН

 Закон Республики Марий Эл от 17.06.2015 № 23-З 01.01.2024
ПСН Закон Республики Марий Эл от 17.06.2015 № 23-З 01.01.2024

13

Республика Мордовия

УСН

 Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
ПСН Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)

14

Республика Саха (Якутия)

УСН

Пункт 5 статьи 6 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З № 17-V

 01.01.2024
ПСН

Пункт 4 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З № 17-V

 01.01.2024
15

Республика Северная Осетия — Алания

 УСН

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 № 70-РЗ

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
ПСН Нет

16

Республика Татарстан

 УСН Нет

ПСН Нет

17

Республика Тыва

УСН

 Закон Республики Тыва от 24.06.2015 № 86-ЗРТ 01.01.2024
ПСН Закон Республики Тыва от 24.06.2015 № 86-ЗРТ 01.01.2024

18

Удмуртская Республика

УСН

 Закон Удмуртской Республики от 14.05.2015 № 32-РЗ 01.01.2024
ПСН Закон Удмуртской Республики от 14.05.2015 № 32-РЗ 01.01.2024

19

Республика Хакасия

УСН

Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ

 01.01.2024
ПСН Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 90-ЗРХ 01.01.2024

21

Чувашская Республика

УСН

 Закон Чувашской Республики от 22.06.2015 № 27 01.01.2024
ПСН Закон Чувашской Республики от 22.06.2015 № 27 01.01.2024

22

Алтайский край

УСН

 Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС 01.01.2024
ПСН Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС 01.01.2024

23

Краснодарский край

УСН

 Нет

ПСН Нет

24

Красноярский край

УСН

 Закон Красноярского края от 29.06.2015 № 8-3530 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
ПСН Закон Красноярского края от 29.06.2015 № 8-3530 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)

25

Приморский край

УСН

Закон Приморского края от 23.06.2015 № 645-КЗ

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
ПСН Закон Приморского края от 19.11.2015 № 713-КЗ 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
26

Ставропольский край

УСН

 Закон Ставропольского края от 22.07.2019 № 53-кз 01.01.2024
ПСН Закон Ставропольского края от 22.07.2019 № 53-кз 01.01.2024

27

Хабаровский край

УСН

Ч. 2 ст. 11.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
ПСН

Ст. 10.3 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)

28

Амурская область

УСН

 Закон Амурской области от 05.05.2015 № 528-ОЗ 01.01.2024
ПСН Закон Амурской области от 09.10.2012 № 93-ОЗ 01.01.2024

29

Архангельская область

УСН

 Закон Архангельской области от 03.04.2015 № 262-15-ОЗ 01.01.2024
ПСН Закон Архангельской области от 03.04.2015 № 262-15-ОЗ 01.01.2024

30

Астраханская область

УСН

 Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ 01.01.2024
ПСН Закон Астраханской области от 08.11.2012 № 76/2012 -ОЗ 01.01.2024

31

Белгородская область

УСН

Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367

 01.01.2024
ПСН

Закон Белгородской области от 11.12.2020 № 10

 01.01.2024

32

Брянская область

УСН

Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З

 01.01.2024
ПСН

Закон Брянской области от 02.11.2012 № 73-З

01.01.2024

33

Владимирская область

УСН

 Закон Владимирской области от 05.03.2015 № 12-ОЗ 01.01.2024
ПСН Закон Владимирской области от 05.03.2015 № 12-ОЗ 01.01.2024

34

Волгоградская область

УСН

Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 130-ОД

 01.01.2024
ПСН Закон Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД 01.01.2024
35

Вологодская область

 УСН

Нет

ПСН

Нет

36

Воронежская область

УСН

Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 55-ОЗ

 01.01.2024
ПСН

Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 56-ОЗ

 01.01.2024

37

Ивановская область

УСН

Пункт 4 стати 1 Закона Ивановской области от 20.12.2010 № 146-ОЗ

 01.01.2024
ПСН

Статья 2.1 Закона Ивановской области от 29.11.2012 № 99-ОЗ

 01.01.2024

38

Иркутская область

УСН

Статья 5 Закона Иркутской области от 30.11.2015 № 112-оз

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
ПСН

Статья 2.1 Закона Иркутской области от 29.11.2012 № 124-ОЗ

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
39 Калининградская область УСН

Статья 1 Закона Калининградской области от 23.11.2020 № 474

 01.01.2023
ПСН

Статья 2 Закона Калининградской области от 23.11.2020 № 474

 01.01.2023

40

Калужская область

УСН

Статья 1 Закона Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)

ПСН

Статья 2.1 Закон Калужской области от 25.10.2012 № 328-ОЗ

 01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)

41

Камчатский край

УСН

Статья 1.1 Закона Камчатского края от 19.03.2009 № 245

 01.01.2024
ПСН Статья 1.3 Закона Камчатского края от 19.03.2009 № 245 01.01.2024

42

Кемеровская область — Кузбасс

УСН

Закон Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ

 01.01.2024
ПСН

Закон Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ

 01.01.2024

43

Кировская область

УСН

Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО

 01.01.2024

ПСН

Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО

 01.01.2024

44

Костромская область

УСН

 Закон Костромской области от 18.05.2015 № 676-5-ЗКО 01.01.2024

ПСН

 Закон Костромской области от 18.05.2015 № 676-5-ЗКО 01.01.2024

45

Курганская область

УСН

Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41

 01.01.2024

ПСН

Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41

 01.01.2024

46

Курская область

УСН

Закон Курской области от 10.09.2015 № 85-ЗКО

 01.01.2024

ПСН

Закон Курской области от 10.09.2015 № 85-ЗКО

 01.01.2024

47

Ленинградская область

УСН

Закон Ленинградской области от 20.07.2015 № 73-оз

 01.01.2024

ПСН

Закон Ленинградской области от 20.07.2015 № 73-оз

 01.01.2024

48

Липецкая область

УСН

Закон Липецкой области от 15.06.2015 № 413-ОЗ

 01.01.2024

ПСН

Закон Липецкой области от 15.06.2015 № 413-ОЗ

 01.01.2024

49

Магаданская область

УСН

Закон Магаданской области от 16.06.2015 № 1909-ОЗ

 01.01.2024
ПСН

Нет

50

Московская область

УСН

 Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ
(в ред Закона от 26.11.2021 № 227/2021-ОЗ)		 01.01.2024
ПСН Закон Московской области от 06.11.2012 № 164/2012-ОЗ
(в ред Закона от 26.11.2021 № 227/2021-ОЗ)		 01.01.2024

51

Мурманская область

УСН

 Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО 01.01.2024

ПСН

 Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО 01.01.2024

52

Нижегородская область

УСН

Нет

ПСН Нет

53

Новгородская область

УСН

Закон Новгородской области от 27.04.2015 № 757-ОЗ

 01.01.2024

ПСН

Закон Новгородской области от 27.04.2015 № 757-ОЗ

 01.01.2024

54

Новосибирская область

УСН

Закон Новосибирской области от 30.06.2015 № 572-ОЗ

 01.01.2024

ПСН

Законы Новосибирской области от 23.11.2015 № Ю-ОЗ и от 30.06.2015 № 572-ОЗ

 01.01.2024

55

Омская область

УСН

 Закон Омской области от 16.07.2015 № 1768-ОЗ 01.01.2024

ПСН

 Закон Омской области от 16.07.2015 № 1768-ОЗ 01.01.2024

56

Оренбургская область

УСН

Закон Оренбургской области от 28.04.2015 № 3105/843-V-ОЗ

 01.01.2024

ПСН

Закон Оренбургской области от 28.04.2015 № 3105/843-V-ОЗ

 01.01.2024

57

Орловская область

УСН

Закон Орловской области от 10.03.2015 № 1750-ОЗ

 01.01.2024
ПСН

Закон Орловской области от 02.11.2012 № 1423-ОЗ

 01.01.2024

58

Пензенская область

УСН

Закон Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО

 01.01.2024

ПСН

Закон Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО

 01.01.2024
59 Пермский край УСН Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК 01.01.2024
ПСН

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК

 01.01.2024

60

Псковская область

УСН

Закон Псковской области от 29.11.2010 № 1022-ОЗ

 01.01.2024
ПСН Закон Псковской области от 05.10.2012 № 1199-ОЗ 01.01.2024

61

Ростовская область

УСН

Закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС

 01.01.2024

ПСН

 Закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС 01.01.2024

62

Рязанская область

УСН

 Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 52-ОЗ 01.01.2024
ПСН Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 52-ОЗ 01.01.2024

63

Самарская область

УСН

 Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД 01.01.2024

ПСН

 Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД 01.01.2024

64

Саратовская область

УСН

 Закон Саратовской области от 28.04.2015 № 57-ЗСО 01.01.2024

ПСН

 Закон Саратовской области от 28.04.2015 № 57-ЗСО 01.01.2024

65

Сахалинская область

УСН

Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО

 01.01.2024
ПСН Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО 01.01.2024

66

Свердловская область

УСН

Закон Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ

 01.01.2024
ПСН

Закон Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ

01.01.2024

67

Смоленская область

УСН

 Закон Смоленской области от 21.04.2016 № 43-з 01.01.2024

ПСН

 Закон Смоленской области от 21.04.2016 № 43-з 01.01.2024

68

Тамбовская область

УСН

 Закон Тамбовской области от 05.11.2015 № 577-З 01.01.2024
ПСН

Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 588-З

 01.01.2024

69

Тверская область

УСН

Нет

ПСН

Нет

70

Томская область

УСН

Закон Томской области от 15.05.2015 № 48-ОЗ

 01.01.2024
ПСН Закон Томской области от 15.05.2015 № 49-ОЗ 01.01.2024

71

Тульская область

УСН

 Закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО 01.01.2024

ПСН

 Закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО 01.01.2024

72

Тюменская область

УСН

 Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 01.01.2024

ПСН

 Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20 01.01.2024

73

Ульяновская область

УСН

Нет

ПСН

 Нет

74

Челябинская область

УСН

 Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО 01.01.2024
ПСН Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО 01.01.2024

75

Забайкальский край

УСН

 Закон Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК 01.01.2024
ПСН Закон Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК 01.01.2024
76

Ярославская область

УСН

Закон Ярославской области от 01.06.2015 № 43-з

 01.01.2024

ПСН

Закон Ярославской области от 01.06.2015 № 43-з

 01.01.2024

77

Москва

УСН

Нет

ПСН

Нет

78

Санкт-Петербург

УСН

Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36

 01.01.2024
ПСН

Закон Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 551-98

 01.01.2024

79

Еврейская автономная область

УСН

Нет

ПСН

 Нет

83

Ненецкий автономный округ

УСН

 Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ 01.01.2024

ПСН

 Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ 01.01.2024

86

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

УСН

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20.02.2015 № 14-оз

 01.01.2024

ПСН

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20.02.2015 № 14-оз

 01.01.2024
87

Чукотский автономный округ

УСН

Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ

 01.01.2024

ПСН

Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ

 01.01.2024

89

Ямало-Ненецкий автономный округ

УСН

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.04.2015 № 30-ЗАО 01.01.2024
ПСН Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.04.2015 № 29-ЗАО 01.01.2024

91

Республика Крым

УСН

Нет

ПСН

Закон Республики Крым от 23.12.2020 № 141-ЗРК/2020

 01.01.2024

92

Севастополь

УСН

 Закон Севастополя от 25.10.2017 № 370-ЗС 01.01.2024

ПСН

 Закон Севастополя от 25.10.2017 № 370-ЗС 01.01.2024
95

Чеченская Республика

УСН

Нет

ПСН

 Нет

Как начать работать на налоговых каникулах?

Чтобы получить льготу от государства, нужно выполнить такую последовательность действий.

1. Проверить, что все условия для применения каникул выполнены

В первую очередь, следует зайти на сайт министерства финансов и найти соответствующий месту работы ИП региональный закон о каникулах. Необходимо убедиться, что ОКВЭД предприятия соответствует кодам, разрешенным для применения льготы, а также проверить, какой объем доходов поступает именно от данной деятельности.

Проверить, подходит ли предприниматель под требования налоговых каникул, также помогут в налоговой инспекции.

2. Подать заявление на выбранный тип налогообложения

Для новых ИП, которые планируют работать на «патенте», следует подать заявление на выбранную систему налогообложения и в нем указать полное название регионального закона о каникулах и налоговую ставку 0%.

Если работающий на ПСН предприниматель уже пользуется первым полученным патентом, то использовать льготу можно будет на следующий патент на весь срок его действия. В этом случае при подаче заявления также необходимо будет указать закон и свою льготную ставку.

Чтобы новым ИП получить право работать на УСН, необходимо в течении максимум 30 дней с даты регистрации ИП подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Если работающий меньше 1 года предприниматель не применяет «упрощенку», но по всем остальным условиям подходит для каникул, то он может в конце года подать заявку на переход на УСН и следующий период пользоваться льготой.

Предприниматель, который не знал о своем праве на такую льготу, а также уже сдал стандартную отчетность и заплатил взносы в бюджет не сможет вернуть себе налоги за предыдущий год. Теперь ИП имеет право только на положенный ему второй льготный налоговый период — в следующем году можно работать со ставкой 0%.

Как рассчитать долю дохода от льготной деятельности?

Часто предприниматели с несколькими параллельно работающими сферами деятельности затрудняются в расчетах доли от льготного ОКВЭД. Чтобы разобраться в расчете, разберем пример.

ИП Иванов зарегистрирован в регионе, где есть право получения налоговых каникул. Предприниматель ведет деятельность на УСН «Доходы» и занимается одновременно 3 видами деятельности, из которых 1 льготный. По окончании года Иванов получил общий доход размером 895 578 рублей. Из них:

  • первая (льготная) деятельность принесла 547 235 рублей;
  • вторая деятельность принесла 215 025 рублей;
  • третья деятельность принесла 133 318 рублей.

Вычисление льготной части в доходе выглядит так:

547 235 / 895 578 * 100% = 61,1%

Такой показатель меньше положенного по закону минимального порога в 70%, поэтому ИП Иванову нужно будет внести в казну налог по ставке 6%, в соответствии с применяемой упрощенной системой налогообложения «Доходы».

Налоговые каникулы для повторно открывшихся ИП

Если человек был ИП, потом закрылся, а теперь хочет снова вести предпринимательскую деятельность, то он тоже может получить налоговые каникулы. Чтобы иметь на них право, нужно проверить дату прошлого снятия с учета — она должна быть раньше вступления в силу регионального закона о налоговой льготе. Таким образом перед законом ИП будет приравниваться к впервые начинающим деятельность.

В каких регионах работает налоговая льгота?

Региональные власти имеют широкие полномочия в решении вопроса о предоставлении налоговых каникул. Например, некоторые субъекты устанавливают свои ограничения или вовсе не разрешают применять льготу своим предпринимателям.

Чтобы получить актуальную информацию по определенному региону, необходимо зайти на сайт Министерства финансов или узнать об условиях получения льготы в налоговом органе.

Как составлять отчеты и заполнять КУДиР на налоговых каникулах?

Предприниматели на ПСН не должны отчитываться или платить за получение патента, находясь на каникулах.

ИП на «упрощенке» обязательно ежегодно должны подавать декларацию, на льготный период в ней указывается ставка 0%. Остальные поля документа заполняются как обычно.

Книгу учета доходов и расходов обязаны своевременно заполнять все предприниматели на УСН, поэтому нужно вести данный учет также и на время льготного периода. В том числе, КУДиР понадобится для отслеживания лимитов по доходам на УСН и процента льготной деятельности. Если предприниматель обнаружит превышение максимально допустимых уровней по доходам, то он обязан рассчитать и оплатить налог на общих основаниях.

За непредоставление Книги или неполные данные в ней налоговики могут оштрафовать на 10 000 рублей.

Нужно ли платить страховые взносы, находясь на налоговых каникулах?

Льготный период, к сожалению, относится только к налоговым отчислениям. Страховые взносы за себя и за своих сотрудников ИП придется платить в обычном режиме. Минфин считает, что с началом предпринимательской деятельности человек берет на себя определенные обязанности и риски. В том числе, он должен вести бизнес таким образом, чтобы была возможность оплаты не налоговых обязательств — страховых взносов.

За деньги, полученные в бюджет, оплачиваются пенсии, социальные выплаты и пособия, декретные отпуска. Такие расходы невозможно отложить на определенный период, поэтому чиновники установили льготный режим только в отношении налогов.

Итак, налоговые каникулы во многих регионах будут работать до конца 2023 года и доступны для предпринимателей на УСН и ПСН, если выполнен ряд условий. Воспользоваться своим правом на льготу смогут как вновь зарегистрированные ИП, так и те, кто начал работать не больше 1 года назад. Применить налоговые каникулы можно будет и в случае повторной регистрации предпринимателя, если он снимался с учета еще до принятия регионального закона о льготе.

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