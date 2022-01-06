Налоговые каникулы ИП на УСН и ПСН в 2022 году

Некоторые индивидуальные предприниматели смогут работать с нулевой налоговой ставкой, то есть уйти на налоговые каникулы. Рассмотрим, кто и каким образом имеет право воспользоваться этой льготой, как регионы ограничивают своих ИП в возможности применения каникул и как нужно будет считать страховые отчисления.
Для кого предназначены льготы?
Налоговые каникулы предназначены для вновь зарегистрированных ИП на упрощенной системе налогообложения или «патенте». Такие физлица имеют право использовать нулевую ставку налогообложения максимум два налоговых периода с даты регистрации. А именно:
Для ПСН — два срока действия патента. Налоговый период на этой системе равен сроку действия патента. Соответственно, если предприниматель получил 2 полугодовых патента, то его налоговые каникулы будут длиться только 1 год.
Для УСН — максимум 2 года. У предпринимателей на «упрощенке» налоговый период равен календарному году. Если ИП зарегистрирован не в начале календарного года, то каникулы действуют до окончания года регистрации и в следующий год.
При каких условиях можно воспользоваться каникулами?
Предприниматели смогут воспользоваться льготой, если:
- в регионе, где работает ИП, разрешено использовать налоговые каникулы;
- ИП был зарегистрирован впервые;
- предпринимательство связано со сферами: бытовых услуг, социальной или научной, производственной. Для каждого региона установлены свои направления деятельности, имеющие право на каникулы;
- применяемая система налогообложения — УСН или ПСН. Если предприниматель открылся и работал на общей системе или другом спецрежиме, то он имеет право в следующие два года перейти на ПСН или УСН и использовать свою льготу;
- льготный вид деятельности приносит ИП не меньше 70% доходов.
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Каждый регион устанавливает не только виды деятельности, подпадающие под федеральную льготу для ИП, но и определяет ограничения на использование каникул. Среди них:
- максимальный размер доходов ИП;
- общий период действия льготы (до 2024 года или меньше);
- срок каникул;
- количество наемных работников предпринимателя.
Нулевая налоговая ставка действует только на взносы, связанные с выбранной системой налогообложения. Она не освобождает от обязанности уплачивать остальные налоги, например, транспортный, акцизный, земельный.
В каких регионах для ИП каникулы
|Код
|Регион
|Система
|Закон
|Когда заканчиваются налоговые каникулы
|01
Республика Адыгея
УСН
|Нет
–
|ПСН
|Нет
–
02
Республика Башкортостан
УСН
|Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 № 221-з
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 № 221-з
|01.01.2024
03
Республика Бурятия
УСН
|Закон Республики Бурятия от 07.07.2015 № 1248-V
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Бурятия от 07.07.2015 № 1248-V
|01.01.2024
04
Республика Алтай
УСН
|Закон Республики Алтай от 23.11.2015 № 71-РЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Алтай от 23.11.2015 № 71-РЗ
|01.01.2024
05
Республика Дагестан
УСН
|Нет
–
|ПСН
Закон Республики Дагестан от 29.11.2012 № 79
|01.01.2024
06
Республика Ингушетия
УСН
|Нет
–
|ПСН
|Нет
–
07
Кабардино-Балкарская Республика
УСН
|Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2016 № 49-РЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2016 № 49-РЗ
|01.01.2024
08
Республика Калмыкия
УСН
|Нет
|–
|ПСН
|Нет
–
09
Карачаево-Черкесская Республика
УСН
Ст. 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 84-РЗ
|01.01.2024
|10
Республика Карелия
УСН
|Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК
|01.01.2024
11
Республика Коми
УСН
|Закон Республики Коми от 20.04.2015 № 9-РЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Коми от 20.04.2015 № 9-РЗ
|01.01.2024
12
Республика Марий Эл
УСН
|Закон Республики Марий Эл от 17.06.2015 № 23-З
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Марий Эл от 17.06.2015 № 23-З
|01.01.2024
13
Республика Мордовия
УСН
|Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|ПСН
|Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
14
Республика Саха (Якутия)
УСН
Пункт 5 статьи 6 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З № 17-V
|01.01.2024
|ПСН
Пункт 4 статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З № 17-V
|01.01.2024
|15
Республика Северная Осетия — Алания
|УСН
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 № 70-РЗ
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|ПСН
|Нет
–
|16
Республика Татарстан
|УСН
|Нет
–
|ПСН
|Нет
–
17
Республика Тыва
УСН
|Закон Республики Тыва от 24.06.2015 № 86-ЗРТ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Тыва от 24.06.2015 № 86-ЗРТ
|01.01.2024
18
Удмуртская Республика
УСН
|Закон Удмуртской Республики от 14.05.2015 № 32-РЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Удмуртской Республики от 14.05.2015 № 32-РЗ
|01.01.2024
19
Республика Хакасия
УСН
Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 90-ЗРХ
|01.01.2024
21
Чувашская Республика
УСН
|Закон Чувашской Республики от 22.06.2015 № 27
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Чувашской Республики от 22.06.2015 № 27
|01.01.2024
22
Алтайский край
УСН
|Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС
|01.01.2024
23
Краснодарский край
УСН
|Нет
–
|ПСН
|Нет
–
24
Красноярский край
УСН
|Закон Красноярского края от 29.06.2015 № 8-3530
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|ПСН
|Закон Красноярского края от 29.06.2015 № 8-3530
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
25
Приморский край
УСН
Закон Приморского края от 23.06.2015 № 645-КЗ
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|ПСН
|Закон Приморского края от 19.11.2015 № 713-КЗ
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|26
Ставропольский край
УСН
|Закон Ставропольского края от 22.07.2019 № 53-кз
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Ставропольского края от 22.07.2019 № 53-кз
|01.01.2024
27
Хабаровский край
УСН
Ч. 2 ст. 11.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|ПСН
Ст. 10.3 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
28
Амурская область
УСН
|Закон Амурской области от 05.05.2015 № 528-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Амурской области от 09.10.2012 № 93-ОЗ
|01.01.2024
29
Архангельская область
УСН
|Закон Архангельской области от 03.04.2015 № 262-15-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Архангельской области от 03.04.2015 № 262-15-ОЗ
|01.01.2024
30
Астраханская область
УСН
|Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Астраханской области от 08.11.2012 № 76/2012 -ОЗ
|01.01.2024
31
Белгородская область
УСН
Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367
|01.01.2024
|ПСН
Закон Белгородской области от 11.12.2020 № 10
|01.01.2024
32
Брянская область
УСН
Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З
|01.01.2024
|ПСН
Закон Брянской области от 02.11.2012 № 73-З
01.01.2024
33
Владимирская область
УСН
|Закон Владимирской области от 05.03.2015 № 12-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Владимирской области от 05.03.2015 № 12-ОЗ
|01.01.2024
34
Волгоградская область
УСН
Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 130-ОД
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД
|01.01.2024
|35
Вологодская область
|УСН
Нет
–
|ПСН
Нет
–
36
Воронежская область
УСН
Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 55-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 56-ОЗ
|01.01.2024
37
Ивановская область
УСН
Пункт 4 стати 1 Закона Ивановской области от 20.12.2010 № 146-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
Статья 2.1 Закона Ивановской области от 29.11.2012 № 99-ОЗ
|01.01.2024
38
Иркутская область
УСН
Статья 5 Закона Иркутской области от 30.11.2015 № 112-оз
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|ПСН
Статья 2.1 Закона Иркутской области от 29.11.2012 № 124-ОЗ
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
|39
|Калининградская область
|УСН
Статья 1 Закона Калининградской области от 23.11.2020 № 474
|01.01.2023
|ПСН
Статья 2 Закона Калининградской области от 23.11.2020 № 474
|01.01.2023
40
Калужская область
УСН
Статья 1 Закона Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
ПСН
Статья 2.1 Закон Калужской области от 25.10.2012 № 328-ОЗ
|01.01.2024 (срок действия закона не ограничен)
41
Камчатский край
УСН
Статья 1.1 Закона Камчатского края от 19.03.2009 № 245
|01.01.2024
|ПСН
|Статья 1.3 Закона Камчатского края от 19.03.2009 № 245
|01.01.2024
42
Кемеровская область — Кузбасс
УСН
Закон Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
Закон Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ
|01.01.2024
43
Кировская область
УСН
Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО
|01.01.2024
ПСН
Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО
|01.01.2024
44
Костромская область
УСН
|Закон Костромской области от 18.05.2015 № 676-5-ЗКО
|01.01.2024
ПСН
|Закон Костромской области от 18.05.2015 № 676-5-ЗКО
|01.01.2024
45
Курганская область
УСН
Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41
|01.01.2024
ПСН
Закон Курганской области от 26.05.2015 № 41
|01.01.2024
46
Курская область
УСН
Закон Курской области от 10.09.2015 № 85-ЗКО
|01.01.2024
ПСН
Закон Курской области от 10.09.2015 № 85-ЗКО
|01.01.2024
47
Ленинградская область
УСН
Закон Ленинградской области от 20.07.2015 № 73-оз
|01.01.2024
ПСН
Закон Ленинградской области от 20.07.2015 № 73-оз
|01.01.2024
48
Липецкая область
УСН
Закон Липецкой области от 15.06.2015 № 413-ОЗ
|01.01.2024
ПСН
Закон Липецкой области от 15.06.2015 № 413-ОЗ
|01.01.2024
49
Магаданская область
УСН
Закон Магаданской области от 16.06.2015 № 1909-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
Нет
–
50
Московская область
УСН
|
Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ
(в ред Закона от 26.11.2021 № 227/2021-ОЗ)
|01.01.2024
|ПСН
|
Закон Московской области от 06.11.2012 № 164/2012-ОЗ
(в ред Закона от 26.11.2021 № 227/2021-ОЗ)
|01.01.2024
51
Мурманская область
УСН
|Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО
|01.01.2024
ПСН
|Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО
|01.01.2024
52
Нижегородская область
УСН
Нет
–
|ПСН
|Нет
–
53
Новгородская область
УСН
Закон Новгородской области от 27.04.2015 № 757-ОЗ
|01.01.2024
ПСН
Закон Новгородской области от 27.04.2015 № 757-ОЗ
|01.01.2024
54
Новосибирская область
УСН
Закон Новосибирской области от 30.06.2015 № 572-ОЗ
|01.01.2024
ПСН
Законы Новосибирской области от 23.11.2015 № Ю-ОЗ и от 30.06.2015 № 572-ОЗ
|01.01.2024
55
Омская область
УСН
|Закон Омской области от 16.07.2015 № 1768-ОЗ
|01.01.2024
ПСН
|Закон Омской области от 16.07.2015 № 1768-ОЗ
|01.01.2024
56
Оренбургская область
УСН
Закон Оренбургской области от 28.04.2015 № 3105/843-V-ОЗ
|01.01.2024
ПСН
Закон Оренбургской области от 28.04.2015 № 3105/843-V-ОЗ
|01.01.2024
57
Орловская область
УСН
Закон Орловской области от 10.03.2015 № 1750-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
Закон Орловской области от 02.11.2012 № 1423-ОЗ
|01.01.2024
58
Пензенская область
УСН
Закон Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО
|01.01.2024
ПСН
Закон Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО
|01.01.2024
|59
|Пермский край
|УСН
|Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК
|01.01.2024
|ПСН
Закон Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК
|01.01.2024
60
Псковская область
УСН
Закон Псковской области от 29.11.2010 № 1022-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Псковской области от 05.10.2012 № 1199-ОЗ
|01.01.2024
61
Ростовская область
УСН
Закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС
|01.01.2024
ПСН
|Закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС
|01.01.2024
62
Рязанская область
УСН
|Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 52-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 52-ОЗ
|01.01.2024
63
Самарская область
УСН
|Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД
|01.01.2024
ПСН
|Закон Самарской области от 30.12.2015 № 140-ГД
|01.01.2024
64
Саратовская область
УСН
|Закон Саратовской области от 28.04.2015 № 57-ЗСО
|01.01.2024
ПСН
|Закон Саратовской области от 28.04.2015 № 57-ЗСО
|01.01.2024
65
Сахалинская область
УСН
Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Сахалинской области от 10.07.2015 № 67-ЗО
|01.01.2024
66
Свердловская область
УСН
Закон Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
Закон Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ
01.01.2024
67
Смоленская область
УСН
|Закон Смоленской области от 21.04.2016 № 43-з
|01.01.2024
ПСН
|Закон Смоленской области от 21.04.2016 № 43-з
|01.01.2024
68
Тамбовская область
УСН
|Закон Тамбовской области от 05.11.2015 № 577-З
|01.01.2024
|ПСН
Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 588-З
|01.01.2024
69
Тверская область
УСН
Нет
–
ПСН
Нет
–
70
Томская область
УСН
Закон Томской области от 15.05.2015 № 48-ОЗ
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Томской области от 15.05.2015 № 49-ОЗ
|01.01.2024
71
Тульская область
УСН
|Закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО
|01.01.2024
ПСН
|Закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО
|01.01.2024
72
Тюменская область
УСН
|Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20
|01.01.2024
ПСН
|Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 20
|01.01.2024
73
Ульяновская область
УСН
Нет
–
ПСН
|Нет
–
74
Челябинская область
УСН
|Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО
|01.01.2024
75
Забайкальский край
УСН
|Закон Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Забайкальского края от 24.06.2015 № 1178-ЗЗК
|01.01.2024
|76
Ярославская область
УСН
Закон Ярославской области от 01.06.2015 № 43-з
|01.01.2024
ПСН
Закон Ярославской области от 01.06.2015 № 43-з
|01.01.2024
77
Москва
УСН
Нет
–
ПСН
Нет
–
78
Санкт-Петербург
УСН
Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36
|01.01.2024
|ПСН
Закон Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 551-98
|01.01.2024
79
Еврейская автономная область
УСН
Нет
–
ПСН
|Нет
–
83
Ненецкий автономный округ
УСН
|Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ
|01.01.2024
ПСН
|Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ
|01.01.2024
86
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
УСН
Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20.02.2015 № 14-оз
|01.01.2024
ПСН
Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20.02.2015 № 14-оз
|01.01.2024
|87
Чукотский автономный округ
УСН
Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ
|01.01.2024
ПСН
Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ
|01.01.2024
89
Ямало-Ненецкий автономный округ
УСН
|Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.04.2015 № 30-ЗАО
|01.01.2024
|ПСН
|Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.04.2015 № 29-ЗАО
|01.01.2024
91
Республика Крым
УСН
Нет
–
|ПСН
Закон Республики Крым от 23.12.2020 № 141-ЗРК/2020
|01.01.2024
92
Севастополь
УСН
|Закон Севастополя от 25.10.2017 № 370-ЗС
|01.01.2024
ПСН
|Закон Севастополя от 25.10.2017 № 370-ЗС
|01.01.2024
|95
Чеченская Республика
УСН
Нет
–
ПСН
|Нет
–
Как начать работать на налоговых каникулах?
Чтобы получить льготу от государства, нужно выполнить такую последовательность действий.
1. Проверить, что все условия для применения каникул выполнены
В первую очередь, следует зайти на сайт министерства финансов и найти соответствующий месту работы ИП региональный закон о каникулах. Необходимо убедиться, что ОКВЭД предприятия соответствует кодам, разрешенным для применения льготы, а также проверить, какой объем доходов поступает именно от данной деятельности.
Проверить, подходит ли предприниматель под требования налоговых каникул, также помогут в налоговой инспекции.
2. Подать заявление на выбранный тип налогообложения
Для новых ИП, которые планируют работать на «патенте», следует подать заявление на выбранную систему налогообложения и в нем указать полное название регионального закона о каникулах и налоговую ставку 0%.
Если работающий на ПСН предприниматель уже пользуется первым полученным патентом, то использовать льготу можно будет на следующий патент на весь срок его действия. В этом случае при подаче заявления также необходимо будет указать закон и свою льготную ставку.
Чтобы новым ИП получить право работать на УСН, необходимо в течении максимум 30 дней с даты регистрации ИП подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.
Если работающий меньше 1 года предприниматель не применяет «упрощенку», но по всем остальным условиям подходит для каникул, то он может в конце года подать заявку на переход на УСН и следующий период пользоваться льготой.
Предприниматель, который не знал о своем праве на такую льготу, а также уже сдал стандартную отчетность и заплатил взносы в бюджет не сможет вернуть себе налоги за предыдущий год. Теперь ИП имеет право только на положенный ему второй льготный налоговый период — в следующем году можно работать со ставкой 0%.
Как рассчитать долю дохода от льготной деятельности?
Часто предприниматели с несколькими параллельно работающими сферами деятельности затрудняются в расчетах доли от льготного ОКВЭД. Чтобы разобраться в расчете, разберем пример.
ИП Иванов зарегистрирован в регионе, где есть право получения налоговых каникул. Предприниматель ведет деятельность на УСН «Доходы» и занимается одновременно 3 видами деятельности, из которых 1 льготный. По окончании года Иванов получил общий доход размером 895 578 рублей. Из них:
- первая (льготная) деятельность принесла 547 235 рублей;
- вторая деятельность принесла 215 025 рублей;
- третья деятельность принесла 133 318 рублей.
Вычисление льготной части в доходе выглядит так:
547 235 / 895 578 * 100% = 61,1%
Такой показатель меньше положенного по закону минимального порога в 70%, поэтому ИП Иванову нужно будет внести в казну налог по ставке 6%, в соответствии с применяемой упрощенной системой налогообложения «Доходы».
Налоговые каникулы для повторно открывшихся ИП
Если человек был ИП, потом закрылся, а теперь хочет снова вести предпринимательскую деятельность, то он тоже может получить налоговые каникулы. Чтобы иметь на них право, нужно проверить дату прошлого снятия с учета — она должна быть раньше вступления в силу регионального закона о налоговой льготе. Таким образом перед законом ИП будет приравниваться к впервые начинающим деятельность.
В каких регионах работает налоговая льгота?
Региональные власти имеют широкие полномочия в решении вопроса о предоставлении налоговых каникул. Например, некоторые субъекты устанавливают свои ограничения или вовсе не разрешают применять льготу своим предпринимателям.
Чтобы получить актуальную информацию по определенному региону, необходимо зайти на сайт Министерства финансов или узнать об условиях получения льготы в налоговом органе.
Как составлять отчеты и заполнять КУДиР на налоговых каникулах?
Предприниматели на ПСН не должны отчитываться или платить за получение патента, находясь на каникулах.
ИП на «упрощенке» обязательно ежегодно должны подавать декларацию, на льготный период в ней указывается ставка 0%. Остальные поля документа заполняются как обычно.
Книгу учета доходов и расходов обязаны своевременно заполнять все предприниматели на УСН, поэтому нужно вести данный учет также и на время льготного периода. В том числе, КУДиР понадобится для отслеживания лимитов по доходам на УСН и процента льготной деятельности. Если предприниматель обнаружит превышение максимально допустимых уровней по доходам, то он обязан рассчитать и оплатить налог на общих основаниях.
За непредоставление Книги или неполные данные в ней налоговики могут оштрафовать на 10 000 рублей.
Нужно ли платить страховые взносы, находясь на налоговых каникулах?
Льготный период, к сожалению, относится только к налоговым отчислениям. Страховые взносы за себя и за своих сотрудников ИП придется платить в обычном режиме. Минфин считает, что с началом предпринимательской деятельности человек берет на себя определенные обязанности и риски. В том числе, он должен вести бизнес таким образом, чтобы была возможность оплаты не налоговых обязательств — страховых взносов.
За деньги, полученные в бюджет, оплачиваются пенсии, социальные выплаты и пособия, декретные отпуска. Такие расходы невозможно отложить на определенный период, поэтому чиновники установили льготный режим только в отношении налогов.
Итак, налоговые каникулы во многих регионах будут работать до конца 2023 года и доступны для предпринимателей на УСН и ПСН, если выполнен ряд условий. Воспользоваться своим правом на льготу смогут как вновь зарегистрированные ИП, так и те, кто начал работать не больше 1 года назад. Применить налоговые каникулы можно будет и в случае повторной регистрации предпринимателя, если он снимался с учета еще до принятия регионального закона о льготе.
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