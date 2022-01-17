С 1 января 2022 года в бухгалтерском учёте лизинга и аренды произошли серьезные изменения: вступили в силу новые стандарты отражения операций по аренде и лизингу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды».

Что это значит для бухгалтера компании, которая оформляет транспорт в лизинг? С какими проблемами придется столкнуться и как их решать? Предлагаем вам список наиболее частых вопросов и ответы на них.

Какие изменения принесли новые стандарты?

Новые стандарты включают в бухгалтерский учёт новое понятие «право пользования активом». Это означает, что компании с января 2022 года признают предмет лизинга на дату его предоставления в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

С 2022 года перестаёт иметь значение, на чьём балансе учитывается предмет лизинга. По договорам лизинга, действительным на момент 01.01.2022 года и дальше, в бухгалтерской отчётности за 2022 год активы и обязательства должны быть отражены уже в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018.

Требования, описанные в ФСБУ 25/2018, не применяются для целей налогового учета.

Можно ли ничего не менять в учете, если мы вправе применять упрощенные способы бухучета, включая упрощенную бухотчетность?

Стандарт ФСБУ 25/2018 не использует понятия упрощенной системы налогообложения. Изменения в соответствии с ФСБУ 25/2018 вводятся только в части бухгалтерского учета.

Организации, которые имеют право применять упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета (ч. 4, 5 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете):

малые предприятия, бухгалтерская отчетность которых не подлежит обязательному аудиту;

некоммерческие организации за некоторыми исключениями;

организации-участники проекта «Сколково».

Организации, которые соответствуют критериям Закона о бухгалтерском учете, вправе не применять требования ФСБУ 25/2018 в отношении договоров операционной аренды без права субаренды (п.11, 12 ФСБУ 25/2018). По договорам финансовой аренды применять ФСБУ 25/2018 нужно, но:

можно не использовать дисконтирование (п.14 ФСБУ 25/2018);

можно не применять требования ФСБУ 25/2018 к договорам лизинга, исполнение которых начинается до 1 января 2022 года (п.52 ФСБУ 25/2018).

Можно ничего не менять в учете, если договор завершается до конца 2022 года?

Да, можно. Если срок договора завершится до 31 декабря 2022 г. или до конца того года, с которого вы стали досрочно применять ФСБУ 25/2018 к другим договорам аренды, можете учитывать его по-старому (п. 51 ФСБУ 25/2018).

Требуется ли пересчет, если у меня уже сейчас платежи равны начислениям?

Нет, в этом случае пересчет не требуется.

Можно не пересчитывать графики?

Можно. ФСБУ 25/2018 не требует пересчета графиков.

В этом случае разница по бухгалтерскому и налоговому учету будет возникать в размерах кредиторской задолженности в части взаиморасчетов по контрагенту на счете расчетов по договору (60/76) и в размерах начисленного и оплаченного НДС на счете 19. Уравнивание графиков платежей и начислений (по счетам-фактурам) решает эту проблему.

Почему в месяце пересчета резко увеличивается сумма начислений?

Увеличение происходит только в том случае, когда стоимость оказанных услуг меньше суммы уплаченных платежей, включая аванс.

В месяце пересчета производится начисление всей суммы переплат, включая аванс.

Как отражать в учете пересчет графиков, осуществленный в 2021 году?

Отражение операций по договору лизинга до 31.12.2021 года не должно измениться.

Вам необходимо отразить операции так же, как и ранее с учетом данных нового графика, которые есть в дополнительном соглашении.

Будет ли изменен балансодержатель в договоре лизинга после 01.01.2022 года?

Нет, изменения в договор лизинга вноситься не будут, это не предусмотрено законодательством.

Какими бухгалтерскими проводками будет оформлено выставление счетов-фактур после изменений графиков платежей на основании дополнительного соглашения?

Порядок выставления счетов-фактур не меняется. Счета-фактуры будут выставляться на сумму оказанных лизинговых услуг по графику начислений, указанных в дополнительном соглашении.

Материал лизинговой компании «Европлан»