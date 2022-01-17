С 1 января 2022 года в бухгалтерском учёте лизинга и аренды произошли серьезные изменения: вступили в силу новые стандарты отражения операций по аренде и лизингу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды».
Что это значит для бухгалтера компании, которая оформляет транспорт в лизинг? С какими проблемами придется столкнуться и как их решать? Предлагаем вам список наиболее частых вопросов и ответы на них.
Какие изменения принесли новые стандарты?
Новые стандарты включают в бухгалтерский учёт новое понятие «право пользования активом». Это означает, что компании с января 2022 года признают предмет лизинга на дату его предоставления в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.
С 2022 года перестаёт иметь значение, на чьём балансе учитывается предмет лизинга. По договорам лизинга, действительным на момент 01.01.2022 года и дальше, в бухгалтерской отчётности за 2022 год активы и обязательства должны быть отражены уже в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018.
Требования, описанные в ФСБУ 25/2018, не применяются для целей налогового учета.
Можно ли ничего не менять в учете, если мы вправе применять упрощенные способы бухучета, включая упрощенную бухотчетность?
Стандарт ФСБУ 25/2018 не использует понятия упрощенной системы налогообложения. Изменения в соответствии с ФСБУ 25/2018 вводятся только в части бухгалтерского учета.
Организации, которые имеют право применять упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета (ч. 4, 5 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете):
- малые предприятия, бухгалтерская отчетность которых не подлежит обязательному аудиту;
- некоммерческие организации за некоторыми исключениями;
- организации-участники проекта «Сколково».
Организации, которые соответствуют критериям Закона о бухгалтерском учете, вправе не применять требования ФСБУ 25/2018 в отношении договоров операционной аренды без права субаренды (п.11, 12 ФСБУ 25/2018). По договорам финансовой аренды применять ФСБУ 25/2018 нужно, но:
- можно не использовать дисконтирование (п.14 ФСБУ 25/2018);
- можно не применять требования ФСБУ 25/2018 к договорам лизинга, исполнение которых начинается до 1 января 2022 года (п.52 ФСБУ 25/2018).
Можно ничего не менять в учете, если договор завершается до конца 2022 года?
Да, можно. Если срок договора завершится до 31 декабря 2022 г. или до конца того года, с которого вы стали досрочно применять ФСБУ 25/2018 к другим договорам аренды, можете учитывать его по-старому (п. 51 ФСБУ 25/2018).
Требуется ли пересчет, если у меня уже сейчас платежи равны начислениям?
Нет, в этом случае пересчет не требуется.
Можно не пересчитывать графики?
Можно. ФСБУ 25/2018 не требует пересчета графиков.
В этом случае разница по бухгалтерскому и налоговому учету будет возникать в размерах кредиторской задолженности в части взаиморасчетов по контрагенту на счете расчетов по договору (60/76) и в размерах начисленного и оплаченного НДС на счете 19. Уравнивание графиков платежей и начислений (по счетам-фактурам) решает эту проблему.
Почему в месяце пересчета резко увеличивается сумма начислений?
Увеличение происходит только в том случае, когда стоимость оказанных услуг меньше суммы уплаченных платежей, включая аванс.
В месяце пересчета производится начисление всей суммы переплат, включая аванс.
Как отражать в учете пересчет графиков, осуществленный в 2021 году?
Отражение операций по договору лизинга до 31.12.2021 года не должно измениться.
Вам необходимо отразить операции так же, как и ранее с учетом данных нового графика, которые есть в дополнительном соглашении.
Будет ли изменен балансодержатель в договоре лизинга после 01.01.2022 года?
Нет, изменения в договор лизинга вноситься не будут, это не предусмотрено законодательством.
Какими бухгалтерскими проводками будет оформлено выставление счетов-фактур после изменений графиков платежей на основании дополнительного соглашения?
Порядок выставления счетов-фактур не меняется. Счета-фактуры будут выставляться на сумму оказанных лизинговых услуг по графику начислений, указанных в дополнительном соглашении.
Материал лизинговой компании «Европлан»
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.