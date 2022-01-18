Семь диких способов, как компании привязывают сотрудников

В некоторых компаниях, кажется, забыли, что крепостное право отменили еще в 1861 году. Иной раз руководитель мнит себя барином — считает, что жизнь сотрудника в его руках, и творит что угодно. Важно не попасться в ловушку и знать, как из нее выйти.

1. Шантажируют увольнением «по статье»

Запись в трудовой книжке о том, что человека уволили по статье, считается неприятной: она может помешать найти следующую работу. Но если оформлен трудовой договор, избавиться от сотрудника работодателю будет непросто. Обычно это «удается» сделать после какого-то очень серьезного проступка. Например, если человек пришел пьяным или прогулял работу по неуважительной причине.

Но уволить «по статье» могут также за неоднократное нарушение трудовой дисциплины. И здесь учитываются мелкие проступки, например? невыполнение приказа руководителя или несоблюдение правил внутреннего распорядка.

Начальник может угрожать с такой формулировкой: «Если вы попытаетесь уволиться, то сделать это по собственному желанию у вас не получится». Компания припишет еще одно нарушение и выгонит «по статье». При этом по закону, если в течение года со дня дисциплинарного взыскания работник больше ничего не нарушит, взыскание снимается. Но сотруднику приписывают новые и новые нарушения, чтобы оно не исчезло.

Кажется, вариантов тут немного: или продолжать работать на старом месте, ничего не требуя, или уходить, но с неприятной записью в трудовой.

Что делать Конечно, лучше ничего не нарушать, чтобы не создавать работодателю рычагов воздействия. Если в спорной ситуации вам выносят дисциплинарное взыскание, не стоит отмахиваться (не уволили — и ладно). Лучше оспорить, чтобы оно не принесло вам проблем в будущем. Если взыскание уже есть, не давайте повода вынести повторное. Например, можно написать заявление на отпуск с последующим увольнением и легально не появляться на работе. Ну и по возможности фиксируйте угрозы — если что, пригодится в суде.

2. Просят написать заявление на увольнение с открытой датой

Иногда работодатели при приеме на работу просят написать заявление об увольнении и оставить дату пустой. Цель ясна: человека смогут выгнать в любой «удобный» момент и это сложно будет оспорить через суд. Заявление его, подпись его — всё выглядит легально.

Но вот парадокс: иногда заявление об увольнении используют не чтобы избавиться от сотрудника, а чтобы удержать его на работе. Например, устраивается молодая девушка. Ей говорят: «Мы боимся, что вы уйдете в декрет». А чтобы у нее не было такого соблазна, предлагают написать заявление с открытой датой. Забеременеет — потеряет работу. Другим способом беременную уволить нельзя, а по собственному желанию — пожалуйста.

Что делать В идеале — обходить подобные компании стороной. Если еще на этапе трудоустройства вскрываются вопиющие нарушения, то дальше будет только хуже. Когда работа нужна срочно и это единственный вариант, можно устроиться, но стоит держать в голове, что это временная мера. Заявление лучше писать целиком от руки. В случае если кто-то поставит в нем дату за вас, можно будет доказать это с помощью графологической экспертизы: почерк другой, цвет ручки другой. Напечатать дату уже не выйдет — это бросается в глаза. При попытках дать заявлению ход ведите переговоры, обращайтесь в трудовую инспекцию.

3. Просят компенсацию за оплаченное обучение

Работодатель отправляет сотрудников на обучение за счет компании, но хочет, чтобы вложения не пропали даром. Поэтому «ученики» должны или отработать в компании определенное время — чаще год, — или компенсировать затраты.

Никакого криминала в этом нет, всё выглядит честным. До тех пор, пока речь действительно идет о курсах, повышающих квалификацию и ценность специалиста. Но недобросовестный работодатель может использовать это в своих целях: периодически проводить бессмысленные занятия и оценивать их в огромные суммы. В итоге никто ничему не научился, но все теперь должны компании.

Что делать Закон позволяет требовать у работника при увольнении плату за обучение. Но есть нюансы. Первый — условие об отработке должно быть включено в трудовой договор или в допсоглашение к нему. Если вы ничего такого не подписывали, вряд ли стоит беспокоиться. Также допускается увольнение без компенсации, если оно произошло по уважительной причине. К сожалению, списка таких причин нет, это каждый раз решается в индивидуальном порядке. Но в целом компенсацию можно попытаться оспорить через суд, если вы уходите с работы не по желанию, а из-за обстоятельств непреодолимой силы. Кроме того, чем дольше вы работаете после обучения, тем меньше должны компании. Обычно организация хочет взять 100% стоимости в любой момент. Но и Минтруд, и Роструд считают, что размер компенсации должен рассчитываться пропорционально неотработанному времени: чем меньше дней осталось, тем меньше долг. Наконец, без обращения в суд работодатель может удержать не более одного среднего месячного заработка сотрудника.

4. Приписывают материальный ущерб

Человек хочет уволиться, но ему говорят, что если он это сделает, то будет обязан возместить материальный ущерб. Например, заставят без разбирательств компенсировать недостачу, обнаруженную при инвентаризации. В этом случае «свобода» обойдется в круглую сумму.

Что делать Угроза звучит страшно, но на деле всё не так трагично. Для начала в большинстве случаев за ущерб с работника не могут взять больше его среднего месячного заработка. В полном размере его можно требовать с людей, которые: взяли на себя полную материальную ответственность, подписав соответствующий документ;

нанесли ущерб в состоянии опьянения / умышленно, а также при совершении преступления или правонарушения;

разгласили коммерческую или другую тайну, охраняемую законом;

что-то испортили не при исполнении служебных обязанностей, например в выходной. Но доказать ответственность работника за ущерб в целом не так просто. Компания должна правильно оформить документы, собрать объяснения и т. д. При этом суды всё равно мотивированы не только просматривать бумаги, но и выслушивать сотрудников — так им велел Верховный суд. Так что если компания хочет повесить на человека ущерб, который он не причинял, и человек готов сражаться, то шансы выйти из ситуации без потерь у него достаточно велики.

5. Выдают заем

Организации могут выдавать займы сотрудникам на условиях, которые устраивают обе стороны. В том числе под очень низкий процент или совсем без доплат. Это один из способов мотивировать и удержать сотрудника. Но если он захочет уволиться, заем станет карающим мечом: долг попросят вернуть весь и сразу. Если это не под силу, придется работать, пока не рассчитаетесь.

Что делать Этот способ может показаться диким, но вообще всё довольно честно и прозрачно. Банки тоже могут потребовать весь долг в случае нарушения условий кредитования. Пока человек работает в организации, заем для нее — способ получить лояльность, но при увольнении работодателю это перестает быть интересным. Так что прежде чем взять взаймы у работодателя, стоит всё взвесить и просчитать.

6. Обвиняют в краже

Работодатель обещает сотруднику, что обвинит его в преступлении и посадит, если тот уволится.

Что делать Собирать доказательства угроз и искать адвоката. Но работодателю тоже потребуются доказательства: просто обвинить человека в преступлении недостаточно.

7. Угрожают испортить репутацию

Работодатель грозится, что в случае увольнения всем расскажет, насколько сотрудник ужасен в работе, и тот больше никуда не сможет устроиться.

Что делать Это самый простой способ мести, потому что легкий. Бывшему начальнику нужно просто говорить гадости — а для этого усилий не требуется. Если угрозы от него уже поступают, стоит их фиксировать. О том, что делать, если он воплотит их в действие, мы уже писали.