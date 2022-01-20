Форумы для бухгалтеров: обзор от «Клерка». Почему такие площадки все так же популярны

Походили по бухгалтерскому рунету, по старым-добрым форумам. И остались довольны: старая гвардия по-прежнему активно там общается. Да, и «Курилки» все еще живы :-).

Форум 1С

http://forum-1c.ru/

Аудитория: бухгалтеры, программисты 1С, кадровики, технические специалисты. Общаются активно, но некоторые темы давно не обновляются.

Зачем туда идти: если у вас есть вопросы по 1С — по работе конкретной программы, настройке или обновлению.

Как быстро отвечают: за час можно получить ответ.

Фишка форума: можно разместить задачу для программиста 1С.

Впечатления от редакции: отвечают в основном технари, так что с проблемами чистого бухучета идти на этот форум бессмысленно.

Форум «Клерка»

https://club.klerk.ru/

Аудитория: бухгалтеры, кадровики, аудиторы, предприниматели. Каждый день что-то новое, важное, интересное.

Зачем идти: чтобы поговорить о наболевшем, получить совет от коллег и даже экспертов, разобрать конкретную ситуацию и даже посмеяться.

Как быстро отвечают: минут за 15.

Фишка форума: отвечают не только юзеры, но и эксперты редакции «Клерка». Главный модератор — известная всему бухгалтерскому рунету Над.К, наш ведущий эксперт Надежда Камышева.

И главное — на форуме «Клерка» — свобода слова. У нас, чтобы получить бан, надо о-о-очень постараться.

Впечатления от редакции: понятно, что самые радужные. Форум — это наше тежище :-) Он растет вместе с «Клерком», мы постоянно добавляем на него что-то новенькое. Например, чаты, новые разделы, режим «Не беспокоить» и много чего ещё.

Форум Главбух (нет, это не от одноименного журнала)

http://www.glavbyh.ru/

Аудитория: бухгалтеры, главные бухгалтеры, аудиторы, кадровики, юристы. Общаются активно, новые сообщения и темы появляются каждый день.

Зачем туда идти: чтобы поделиться проблемами с налогами, отчетностью, бухучетом. На форуме есть разделы и с юридическими вопросами, с бланками для отчетности и даже по бухгалтерским программам — не только по 1С.

Как быстро отвечают: за час кто-то точно ответит.

Фишка форума: прокачанный раздел про автоматизацию учета.

Впечатления от редакции: несмотря на довольно старый интерфейс, на форуме все очень понятно устроено, а еще иногда попадаются целые полезные материалы и даже статьи.

Форум Бухонлайн

https://www.buhonline.ru/forum/index

Аудитория: бухгалтеры, кадровики. Народ достаточно активный, пишут вопросы и отвечают на них довольно быстро. Отвечают не только юзеры, но и эксперты.

Зачем туда идти: чтобы получить обстоятельный ответ по конкретной ситуации.

Как быстро отвечают: за час кто-то точно ответит.

Фишка форума: муторные правила общения. Чуть что не так в тоне спикера, сразу приходят модераторы и начинают морализировать.

Впечатления от редакции: ощущение от форума — современный дизайн, простота, компетентность.

Форум Бухгалтерия.ру

https://www.buhgalteria.ru/forums/

Аудитория: бухгалтеры, предприниматели, начинающие специалисты. Многие темы давно не обновлялись, но людей все равно довольно много.

Зачем туда идти: почитать старые ответы в темах, возможно, найти там что-то полезное для себя. Пообщаться с коллегами и в случае необходимости поискать полезности в статьях на сайте.

Как быстро отвечают: не так оперативно, как на других площадках.

Фишка форума: не такой густонаселенный, как другие. Кому-то это даже нравится.

Впечатления от редакции: в целом, форум хорош и полезен, но искать информацию иногда сложно из-за обилия сообщений не по темам в разных ветках.

Форум buh.ru

https://buh.ru/forum/

Аудитория: бухгалтеры, технические специалисты. Общаются активно, новое появляется каждый день.

Зачем туда идти: чтобы разобраться не только в бухучете, но и в 1С. На форуме классные спецы, отдельно есть «Говорильня», куда можно пойти, если ваш вопрос не подходит под существующие.

Как быстро отвечают: за пару часов.

Фишка форума: это форум от компании 1С, потому что ресурс buh.ru ведется именно ею. Соответственно, есть надежда на компетентные ответы со стороны модераторов.

Впечатления от редакции: понравился раздел «Книга жалоб и предложений по работе сайта», там можно высказаться не только о форуме, но и о самом сайте в целом.

Форум журнала Главбух

https://www.glavbukh.ru/forum/

Аудитория: бухгалтеры, главные бухгалтеры. Новые сообщения оставляют каждый день.

Зачем туда идти: чтобы найти ответы на вопросы, если вы больше их нигде не нашли. На форум заходят эксперты, но еще там есть много разделов, где можно обсудить материалы самого журнала «Главбух».

Как быстро отвечают: за час-два кто-то точно ответит.

Фишка форума: реклама продуктов «Актиона» занимает немалую долю тредов.

Впечатления от редакции: динамичная и активная площадка для бухгалтеров с небольшой, но активной аудиторией.