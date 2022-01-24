«Клерк» протестировал сервис для самозанятых: честный отзыв

Самозанятые стали настолько популярными, что для работы с ними появилось множество сервисов. Их цель — сделать сотрудничество максимально удобным как для исполнителей, так и для заказчиков. «Клерк» решил на себе проверить возможности такого сервиса, тем более, что мы как раз ищем крутых авторов на сайт.

Кого тестирует «Клерк»

Мы выбрали площадку «Мои самозанятые».

Больше о компании можно узнать из ее блога на «Клерке». Начните знакомство с популярной статьи «Каких работников нельзя заменить самозанятыми».

Мы связались с компанией по телефону и первым делом приступили к заключению договора.

Радует, что на всех этапах вас консультируют специалисты. Забегая вперед — для удобства и поддержки пользователя создается чат, где ответят на любой вопрос о сервисе, мы общаемся с консультантами в Телеграм.

Условия работы с сервисом можно почитать тут. Чтобы подписать договор, нужны обычные документы.

Для компании:

ИНН;

устав;

решение / протокол о создании организации;

паспорт руководителя юридического лица (2-3 стр);

согласие на обработку персональных данных (от руководителя);

скан паспорта (2-3 страницы) и номер СНИЛС директора.

Для ИП список почти тот же, за исключением устава и протокола.

Нужно заполнить анкету — ничего сложного, похожие вы наверняка заполняли в банке: основные данные об организации, контакты, предполагаемые объемы работы с самозанятыми — количество подключаемых исполнителей, способы расчета.

Подписать договор удобнее всего электронно (мы сделали это в Диадоке), но можно обменяться и бумажными документами, если вы не подключены к ЭДО.

Дальше все происходит без нашего участия — аккаунт создается специалистами, нам же на почту пришли только логин и пароль для доступа (пароль после первого входа в целях безопасности можно сменить). Заходим в сервис, ура!

Основные разделы

Интерфейс очень простой и это плюс — можно быстро начать работу, не тратя время на изучение площадки.

Всего в меню 4 раздела: Исполнители, Заказы и сделки, Выплаты и чеки, Счет.

Счет

Здесь вся информация о поступлениях и списаниях за выполненные заказы на лицевом счете. Пока мы не пополняли баланс, так что никаких движений денег нет.

Выплаты и чеки

Здесь будет находиться информация о расчетах с самозанятыми и полученных чеках.

В следующих обзорах мы покажем, как происходит оплата исполнителям за выполненные заказы.

Исполнители

Все исполнители, которые будут выполнять для нас заказы, будут храниться в этом разделе.

Сними в любой момент можно связаться для уточнения деталей заказов, подписания документов.

Заказы и сделки

Задания для исполнителей создаются в разделе Заказы и сделки. Они публикуются в мобильном приложении и отклики на наши задания будут видны в этом разделе.

В качестве эксперимента мы попросили подключиться к сервису одного из наших постоянных авторов. Для удобства работы автор скачал на смартфон приложение и легко зарегистрировался в сервиcе.

И дал разрешение на подключение сервиса к приложению «Мой налог» (необходимо для автоматического формирования и отправки чеков, фиксации дохода и перечисления налога).

Все манипуляции с момента получения логина, пароля и подключения первого самозанятого заняли не более получаса. И то потому, что и мы, и автор слишком любопытны и разглядывали сервис, вместо того, чтобы сразу заскринить результаты ;)

Что дальше?

Теперь надо пополнить баланс (чтобы дать задание, нужно на баланс положить сумму равную гонорару). Реквизиты есть в личном кабинете, в разделе «Счет». Правда есть минус — реквизиты нельзя скачать, пришлось скопировать их в вордовский файл и потом отправить бухгалтеру.

Важно! Средства зачисляются на счет платформы «Мои самозанятые». И в дальнейшем, по мере подтверждения выполнения заказов будут перечисляться самозанятым. То есть все выплаты физическим лицам самозанятым будут отправляться не с вашего расчетного счета, а со счета платформы «Мои самозанятые». Переводы физлицам — это всегда определенный риск — ваш банк может просто закидать вас требованиями о пояснениях, еще и операции может приостановить. Поэтому работа через сервис — это возможность спокойно работать, не отвлекаясь на постоянный внешний контроль.

Мы же пока попробовали заполнить задачу для исполнителя. Можно выбрать конкретный регион — тогда ваше задание увидят только самозанятые из этого региона. Тут мы столкнулись со сложностью — регион пришлось искать вручную, пролистывая весь список.

Впечатлил список видов деятельности, по которым можно искать исполнителей:

р емонт;

емонт; обучение;

копирайтинг;

IT;

аренда;

финансовые услуги;

юридические услуги;

опросы;

общепит и еще очень-очень много всего.

Т.к. мы создаем задание для поиска автора, то выбрали вот такие теги (кстати, задача реальная, если хотите поработать с «Клерком» — подключайтесь к сервису и ищите наши заказы):

После выбора исполнителя он виден в соответствующем разделе в меню. Персональные данные мы, конечно, скрыли.

Если кликнуть по ФИО исполнителя, можно увидеть более полную информацию.

В дальнейшем мы расскажем вам подробнее о подборе исполнителей, и об оплатах и о том, какие документы сформируются в подтверждение сделки. А также покажем, как операции проходят со стороны самозанятого.

Присоединяйтесь к нашему эксперименту — подключайтесь к сервису как исполнитель или заказчик и делитесь впечатлениями в комментариях.