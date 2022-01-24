Что ждет ИП в новом году? Автоматизированная система налогообложения, ужесточение закона об онлайн-кассах, продление налоговых каникул. В этой статье мы расскажем по шагам, как открыть ИП в 2022 году, с описанием изменений. В конце собрали краткий чек-лист — сохраняйте, чтобы не потерять.

Почему ИП, а не ООО или самозанятость?

Индивидуальное предпринимательство подходит для тех, чей доход превышает 2,4 млн рублей, а деятельность предполагает наем сотрудников или перепродажу товаров. Если вы оптом закупаете товар и перепродаете его в своем интернет-магазине, то нужно становиться ИП. В ином случае может подойти самозанятость.

В отличие от ООО, предприниматель распоряжается своими счетами свободно, но несет ответственность всем имуществом. Учредитель же получает свою часть прибыли раз в квартал, полгода или год, но рискует только своим вкладом в уставный капитал.

Если у человека нет в планах открывать бизнес совместно с кем-то, продавать его в будущем и его вид деятельности не попадает под ограничения, то ИП — наиболее подходящий вариант.

Выбираем коды деятельности

Для каждого вида предпринимательской деятельности существует уникальный код из классификатора ОКВЭД-2. С помощью него налоговая определяет, чем занимается предприниматель. Выбор кода также повлияет на наличие льгот, доступные режимы налогообложения и объем отчетности.

К примеру, в 2022 году ИП, оказывающие услуги общепита в рамках класса 56 ОКВЭД, получат льготы в виде пониженных тарифов на страховые взносы (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

При регистрации ИП позволяется указывать несколько кодов ОКВЭД. Но важно выбрать правильно основной код, который соответствует виду деятельности и приносит наибольший доход. В дальнейшем их список можно дополнять или уменьшать. Главное — не забывать оповещать об изменениях налоговую.

Когда во время пандемии COVID-19 налоговая выдавала субсидии пострадавшим предпринимателям, в первую очередь, смотрели на основной ОКВЭД. Если предприниматель занимался деятельностью из списка, но основной код с ней не совпадал, то ИП оставался без субсидии.

Определяемся с налоговым режимом

Налоговый режим определяет, сколько предприниматель заплатит налогов государству. Много платить не хочет никто, а штрафы и пени — тем более.

В этот момент важно взять калькулятор и посчитать примерные суммы налогов по каждому режиму. Заранее определите примерный годовой доход, а также планируете ли нанимать сотрудников.

УСН

Упрощенка популярна среди малого бизнеса и начинающих предпринимателей. Она удобна низкими налоговыми ставками и отчетностью раз в год. Размер налога зависит от того, с чего вы будете его платить:

с доходов — платите 6%, если сотрудников меньше 100 человек, а доход ниже 164,4 млн руб, 8% — если сотрудников 101-130 человек, доходы — до 219,2 млн руб./год.

Такой режим подойдет компаниям и ИП с малыми расходами или если их сложно подтвердить документами, например, при оказании консультационных услуг.

с разницы доходов минус расходов — платите 15%, если сотрудников меньше 100 человек, а доход ниже 164,4 млн руб., 20% — если сотрудников 101-130 человек, доходы — до 219,2 млн руб./год.

Такой режим подойдет компаниям и ИП с большими регулярными расходами, которые можно подтвердить документально. К примеру, при перепродаже товаров или небольшому производству.

При повышении дохода свыше 219,2 млн руб./год ИП больше не сможет применять УСН.

Кроме того, ИП на УСН платит страховые взносы за себя и персонал в ПФР и ФФОМС. В 2022 году при оплате налогов с «доходов» можно получить налоговый вычет с учетом суммы уплаченных страховых взносов.

Важно! Уведомление о применении УСН нужно успеть подать в течение 30 дней после регистрации ИП по форме N 26.2-1. Если не успеете, к вам автоматически применится самая сложная система с высокой налоговой нагрузкой — ОСН.

ПСН

Патентная система привлекательна тем, что она дешевле УСН, но распространяется она на ограниченное количество видов деятельности. Например, на репетиторство, ремонт и пошив обуви, парикмахерские услуги, химчистку. Всего в списке 80 различных видов деятельности.

Среди условий также: количество работников — до 15 человек, доход — до 60 млн рублей. Чтобы начать применять патент, достаточно его оплатить на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента можно уменьшить за счет страховых взносов за ИП и сотрудников, как и на УСН «доходы».

ИП на патенте не сдают отчетность, а ведут книгу учета доходов — КУДиР. В день получения оплаты от клиента необходимо сделать соответствующую запись.

Патент действует на один вид деятельности, но при необходимости можно получить несколько патентов.

Важно! Налоговые каникулы для новых, в том числе заново получивших статус ИП, предпринимателей на УСН и ПСН продлили до конца 2023 года. Это значит, что ИП могут использовать нулевую налоговую ставку, но это не освобождает от уплаты страховых взносов. Также при сдаче отчетности не забудьте указать ставку 0%.

ЕСХН

Единый сельхозналог действует только для ИП, которые получают свыше 70% дохода от выращивания и продажи сельскохозяйственной продукции. В плане уплаты налога система похожа на УСН «доходы минус расходы» — уплачивается 6% с разницы и отчетность подается раз в год.

В 2022 году плательщики ЕСХН будут единственными, кто освобожден от использования онлайн-касс на рынках, ярмарках и выставочных комплексах, общая площадь которых не более 15 кв.м.

Остальным потребуется касса. При выездной торговле необязательно иметь ККТ в каждой торговой точке — достаточно установить одну. Продавцы будут оформлять чеки через кассовое приложение на смартфоне и предоставлять их покупателям в электронном виде.

Налог на профессиональный доход

Самозанятость — самый простой налоговый режим без отчетности и с автоматическим расчетом налога. Стать самозанятым может как физическое лицо, так и ИП — это важно, к примеру, для фрилансеров, которые работают с юридическими лицами.

Ставка налога составит 4% от дохода, если работаете с физлицами, 6% — если с юридическими.

Самозанятым запрещено заниматься перепродажей и агентской деятельностью, только оказывать услуги, выполнять работы и продавать товары собственного производства. Запрещено также привлекать сотрудников, а максимальный доход ограничен 2,4 млн руб./год.

ОСНО

Общая система налогообложения — самая сложная, с большим количеством отчетности, налоговой нагрузкой и полным ведением бухучета. Начинающему предпринимателю будет сложно справиться с ней без бухгалтера, поэтому лучше сразу успеть подать документы на другую систему.

ОСН обычно выбирает крупный оптовый бизнес, который работает с налогом на добавленную стоимость. Здесь нет ограничений по количеству сотрудников или доходу. Важно хранить и проверять все счета-фактуры, разбираться в тонкостях уплаты НДФЛ, налога на имущество и НДС.

АСН (АУСН)

С 1 июля 2022 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях введут новый спецрежим — автоматизированную упрощенку. Сумма налога будет высчитываться ежемесячно автоматически, исходя из поступлений через онлайн-кассы и банковские счета. Если доходы или расходы не проводятся через банк или кассу, их нужно будет внести самостоятельно.

Ставки на АУСН похожи на повышенные ставки обычного УСН:

на АУСН «Доходы» — 8% с доходов;

на АУСН «Доходы минус расходы» — 20% с разницы.

Плюсом АУСН является отмена взносов ИП за себя и сотрудников, соответственно, необходимо посчитать, насколько выгодной будет такая система, в отличие от УСН. Также предприниматели освобождены от ведения налогового учета и КУДиР.

Можно ли совмещать разные системы?

Да, можно.

К примеру, если предприниматель ведет несколько видов деятельности, среди которых есть патентные, то он вправе использовать УСН и патент.

Но нельзя совмещать УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы», поскольку это одна система и по Налоговому кодексу она относится к деятельности всей компании, а не к отдельному виду.

Готовим и подаем документы на регистрацию ИП

Если подаете документы лично через налоговую, необходимо оплатить пошлину — 800 рублей. Для этого нужно перейти на сайт ФНС и сформировать квитанцию для оплаты.

При подаче документов через МФЦ, нотариуса, сайты ФНС или Госуслуг пошлину оплачивать не нужно. Также регистрацию ИП без пошлины предлагают различные бухгалтерские сервисы и банки.

В 2022 году для регистрации ИП понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина РФ и его копия со всеми страницами;

копия ИНН. Если его нет, то вам присвоят номер в процессе регистрации;

квитанция об оплате пошлины;

заявление о регистрации в качестве ИП по форме Р21001. Заполняется печатными буквами чернилами черного цвета;

уведомление о применении спецрежима (УСН, ЕСХН, патент) в двух экземплярах по форме N 26.2-1;

доверенность на представителя, если кто-то будет сдавать документы за вас. В таком случае необходимо обратиться к нотариусу, чтобы он заверил все документы.

Самый простой способ подачи — через сайт ФНС или Госуслуг. Для этого понадобится оформить электронную подпись.

Если сомневаетесь в правильности составления документов, обратитесь лично в налоговую или МФЦ по месту жительства. Инспектор проверит документы и укажет на возможные ошибки.

Если не хотите тратить средства на регистрацию ИП, то выбирайте подачу документов через МФЦ — в таком случае не нужна электронная подпись и оплата пошлины.

После подачи документов у вас на руках останется две бумаги: расписка о получении документов и экземпляр заявления о применении УСН с подписью сотрудника, датой и печатью ФНС.

Если всё правильно сделано, через 3 рабочих дня на электронную почту придет документ о регистрации ИП — лист записи из ЕГРИП с электронной подписью инспектора. Бумажные экземпляры сейчас не выдают, даже если вы регистрировались лично в налоговой.

Важно! Заявление о применении УСН лишь уведомляет налоговую о выбранной вами системе налогообложения. В ответ на него не выдаются никакие бумаги, вы начинаете ее применять сразу после регистрации ИП. Иногда банки, поставщики или покупатели могут запрашивать документы, подтверждающие УСН. Для этого используйте свой экземпляр заявления с печатью ФНС или запросите в налоговой информационное письмо по форме N 26.2-7 о переходе на упрощенку.

Регистрируемся во внебюджетных фондах, получаем коды статистики

ИП должен платить за себя страховые взносы. После регистрации ИП налоговая отправит сведения об этом в ПФР и ФФОМС. Самостоятельно регистрироваться нигде не нужно. Через какое-то время на электронную почту придет извещение о регистрации ИП в фондах. Узнать номер также можно из выписки ЕГРИП.

Если планируется наем сотрудников по трудовому договору, ИП необходимо зарегистрироваться в фонде социального страхования (ФСС). Сделать это следует не позднее 30 календарных дней с даты заключения первого трудового договора.

Для открытия расчетного счета, сдачи отчетности и других случаев понадобятся коды статистики. Посмотреть их можно онлайн на сайте Росстата.

Получаем лицензию на осуществляемый вид деятельности

Для работы по некоторым видам деятельности предпринимателю необходимо получить лицензию. Основной перечень видов приводится в статье 12 N 99-ФЗ, но есть и другие направления бизнеса, которые подлежат лицензированию.

К примеру, это производство и продажа лекарств и медтехники, клининг, образовательная, охранная и медицинская деятельность.

Чтобы получить лицензию, необходимо обратиться в МВД, Россельхознадзор, Рособрнадзор, Ространснадзор и др. ведомости в зависимости от вида деятельности, и оплатить госпошлину — 7500 рублей.

За работу без лицензии или нарушение условий предусмотрен штраф до 5 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток, если нарушение связано с оборотом алкоголя — штраф до 300 000 рублей и конфискация продукции.

Заказываем печать

В большинстве случаев печать для ИП необязательна. Не обойтись без нее, если ИП планирует участвовать в госзакупках, оформляет бланки строгой отчетности. К тому же контрагенты часто недоверчиво относятся к такому поставщику или покупателю — документы без печати проще подделать.

Для заказа печати нужно обратиться в компанию, которая их изготавливает. Понадобится сообщить ИНН и ОГРНИП. На печати также указывается полное ФИО предпринимателя и название населенного пункта, в котором он зарегистрирован. Дизайн может быть абсолютно любым, главное — он не должен закрывать обязательные данные.

Открываем расчетный счет

Закон не обязывает ИП открывать расчетный счет в банке. Уплачивать налоги или вести расчеты с контрагентами можно наличными, но цена одного договора не должна превышать 100 000 рублей.

К тому же при работе с наличными необходима онлайн-касса и правильное ведение кассовых документов, нельзя настроить эквайринг, участвовать в госзакупках и возвращать переплату по налогам. В таком случае проще и удобнее вести расчеты в безналичной форме и открыть счет для ИП в банке.

Сегодня это делается достаточно быстро — современные банки откроют счет в течение нескольких дней.

Подключаем онлайн-кассу и эквайринг

Торговый эквайринг нужен для оплаты банковскими картами на торговой точке, интернет-эквайринг — для оплаты на сайте. Подключением занимаются банки или платежные системы, достаточно выбрать выгодный для себя тариф.

Банк может дать бесплатно или в аренду банковский терминал — к нему будут покупатели прикладывать карту или смартфон для безналичной оплаты. В ином случае терминал придется покупать.

Для работы с физлицами и приема платежей наличными или картой от других компаний и ИП необходима онлайн-касса. Каждый платеж должен сопровождаться формированием чека и отправкой его в налоговую.

От использования касс в 2022 году освобождены самозанятые, плательщики патента с определенными видами деятельности, торговцы на рынках, ярмарках и выставочных площадях, киоски с мороженым и остальные категории, указанные в статье 2 закона 54-ФЗ.

Также могут не использовать ККТ компании и ИП, которые осуществляют расчеты только через расчетный счет в банке между собой. Это не касается различных бизнес-карт, при их использовании онлайн-касса нужна.

Важно! При покупке кассы обратите внимание на выбор кассового программного обеспечения. Оно должно соответствовать текущему законодательству, своевременно обновляться и быть функциональным для вашего типа бизнеса.

Любую онлайн-кассу необходимо зарегистрировать в налоговой. Обычно продавцы ККТ предоставляют такие услуги под ключ, но можно сделать это и самостоятельно на сайте ФНС. Также необходимо будет заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) — он является связующим звеном между онлайн-кассой и налоговой.

Обязательство использовать ККТ не значит, что нужно покупать ее в каждую торговую точку или выдавать каждому сотруднику. Есть случаи, когда одну кассу в офисе или магазине можно использовать во всех точках продаж:

продажи на выезде, вне стационарного места: доставка товаров курьерскими службами, выездные услуги, продажи в мобильных точках — рынках, ярмарках, контейнерах и пр.;

продажа одновременно в физической торговой точке и интернет-магазине;

продажи в кафе, барах, ресторанах — нет нужды покупать кассу каждому официанту.

Для этого подключается отдельная услуга, которая позволяет использовать стационарную кассу в облаке.

Если вам не обязательно выдавать по закону бумажные чеки, то можно не покупать физическую кассу — воспользуйтесь облачной. Это относится к сайтам, в частности интернет-магазинам, онлайн-сервисам, приложениям, курьерским доставкам, выездным услугам, вендингу, ЖКХ.

Облачная касса экономит средства на техобслуживании ККТ, закупке чековой ленты и запчастей. Вместо бумажных чеков клиенту отправляется электронный на почту или телефон.

ИП не нужно изучать сложный функционал кассы, всё легко настраивается в веб-интерфейсе кассира. Это как рабочее место кассира в магазине, только в интернете на сайте.

Разбираемся с маркировкой

Если планируете работать с маркировкой, тогда не обойтись без электронной подписи. Регистрация и подача сведений о движении маркированного товара в «Честный знак» возможны только с помощью нее.

Помимо электронной подписи, необходимо подключить электронный документооборот (ЭДО). Он нужен для обмена документами с другими участниками оборота маркированных товаров. К примеру, отгружаете продукцию оптовому покупателю — отправляете документ отгрузки в ЭДО.

С 1 января 2022 года информацию о движении некоторых товарных групп передавать в «Честный знак» обязательно только через ЭДО. К таким группам относятся: обувь, шины и покрышки, парфюмерия, фототовары, продукция легкой промышленности.

Продавцы маркированных товаров обязаны передавать сведения о продаже маркированной продукции. В момент продажи через онлайн-кассу данные передаются в «Честный знак».

С 1 февраля 2022 года продавцы маркированных товаров обязаны использовать онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2. Поэтому при покупке обратите внимание, включена ли она в соответствующий реестр ККТ.

Если по закону вы освобождены от использования онлайн-касс, тогда информацию о продаже маркированных товаров передавать не нужно.

Но если вы работаете в отдаленной местности без доступа к интернету и применяете автономную кассу, тогда подавать сведения обязательно не позднее 30 календарных дней со дня продажи (п. 77 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 № 860).

Определяем, как будет вестись налоговый учет

Бухгалтерский учет для ИП необязателен. Как мы писали выше, для большинства систем налогообложения достаточно вести КУДиР, сохранять банковские и кассовые документы и подавать декларацию.

Этим можно заниматься самостоятельно, нанять бухгалтера или подключить онлайн-сервис, который автоматически посчитает и отправит налоги в ФНС. На первых порах ИП вполне может справиться сам, а с ростом доходов и задач — делегировать.

Итоги

На этом путь открытия ИП завершается и начинается самое интересное — ведение собственного бизнеса. Как и обещали в начале статьи, составили чек-лист для начинающего предпринимателя.

Определиться с основной деятельностью и выбрать коды по ОКВЭД-2. Определить примерный средний годовой доход и возможное число сотрудников. На основании пункта выше посчитать и определить, какая система налогообложения будет самой выгодной. Определиться со способом подачи документов — лично, по почте, онлайн или сторонние сервисы. Подготовить пакет документов для подачи. Подать документы. Получить документы о регистрации ИП. Зарегистрироваться во внебюджетных фондах. Получить лицензию, если необходимо. Заказать печать. Открыть расчетный счет в банке. Определить, нужна ли касса. Если да — рассмотреть варианты. Подобрать удобное кассовое ПО. Определить, будет ли производство или продажа маркированного товара. Если будет, оформить КЭП, подключить ЭДО и зарегистрироваться в «Честном знаке». Определиться, как будете вести налоговый учет — самостоятельно, через сервис или бухгалтера.