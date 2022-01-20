Торговать без ККТ на рынках сможет только бизнес на ЕСХН

Все, кто сейчас торгует на розничных рынках без ККТ, лишатся такого права. Скоро примут поправки в закон № 54-ФЗ.

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект.

Торговать продуктами без ККТ смогут только фирмы и ИП на ЕСХН на торговых местах до 15 кв.м.

Эту норму планировали ввести с 1 февраля 2022 года, но Дума не успеет принять закон так быстро. Ко 2 февраля только подготовят поправки ко второму чтению.

Администрация рынка должна будет контролировать применение ККТ арендаторами. Для этого рынкам дадут доступ к данным о регистрации ККТ и о системе налогообложения арендаторов.