Тренды маркетинга и бизнес-тренды на 2022 год

2020 и 2021 годы внесли немало новшеств в деловой и корпоративный мир. Многие из них продиктованы пандемией, а с другой стороны, естественную эволюцию никто не отменял. Подобно людям, привыкшим к ношению масок в общественных местах, компании подстраиваются под условия времени. И эти тенденции в ближайшие годы будут только крепнуть.

Рассказываем, какие тенденции развития компаний ждут нас в 2022 году.

Глобальные тенденции

Эти тренды будут прослеживаться в стратегиях компаний по всему миру. Они касаются общей политики, позиционирования и стратегии компаний, выбранных на период 2022-2026 гг.

Большинство компаний будут и далее придерживаться своих ценностей. Одна из самых значимых — следование ESG-принципам (экологического, социального и корпоративного) управления. Поскольку все крупные бренды сейчас транслируют ответственное и добросовестное отношение к человеку и природе, ESG останется ведущим фактором, положительно характеризующим бренд, и, как следствие, открывающим дополнительные инвестиционные возможности.

Со стороны цифровизации темпы будут только нарастать. Компании будут активней переходить к новым форматам работы, аналитики и к большим данным. Бренды будут стремиться к системности бизнес-процессов, поручая все больше задач искусственному интеллекту.

Для обеспечения соответствия новым принципам создаются специальные трансформационные офисы, отвечающие за устойчивое развитие, за построение декарбонизационных, то есть обеспечивающих низкое углеродное влияние, цепочек поставок, за переход бизнеса в big data, за баланс между людьми и ИИ. В их зоне ответственности также находится формирование и изменение кадрового резерва, а также необходимое обучение сотрудников на местах.

Во всех глобальных брендах и не только сохранится тенденция к аутсорсингу. Это один из путей оптимизации бизнес-процессов. Ведь не секрет, что почти все можно отдать на откуп аутсорсингу, и при этом уделять больше внимания работе непосредственно над продуктом, не отвлекаясь. В то же время аутсорсинг позволяет компаниям значительно сокращать издержки на содержание офисов и штата.

Режим работы

Одним из новых трендов, веяние которого мир ощутил в 2020 году, является удаленная работа. То есть привычные нам офисы и дальше будут трансформироваться. Все отделы, чей функционал не требует немедленного присутствия (финансовые отделы, маркетинг и другие, кто может выполнять свою работу извне), продолжат работать на удаленке полностью или в гибридном режиме.

Этот формат будет также распространяться и на проводимые мероприятия: защиты стратегии, конференции, совещания, онлайн-обучения. Они будут проходить как физически, обеспечивая возможность присутствия оффлайн, так и с предоставлением доступа к «онлайну». Каким образом присоединиться к ним, будет зависеть от выбора пользователя, то есть сотрудника.

Еще один тренд, связанный с режимом работы, основан на том, что основное количество управляющих позиций на данный момент занимают «миллениалы», то есть люди в возрасте 25-40 лет. Они имеют определенный багаж знаний, наработанный опыт, они ловко подстроились и продолжают меняться под текущую обстановку. Они помнят детство во дворах без интернета, но, тем не менее, в совершенстве умеют им пользоваться. При этом они успели пересмотреть собственные системы ценностей и начали ценить близких, семью, стремятся проводить с ними время.

Владельцы бизнесов не заинтересованы терять ценные и проверенные кадры в столь нестабильное время, поэтому они будут считаться с теми, кто выберет гибридный режим работы, плавающий рабочий день и многие другие факторы для своего комфорта. Сейчас благополучие сотрудников действительно имеет значение. Усугубляющими факторами являются демографическая яма, которая наблюдается по всему миру, и огромное количество незакрытых вакансий.

Следующим трендом в погоне за благополучием сотрудников является забота об их психическом здоровье. Подобно известному сериалу «Миллиарды», компании принимают в штат психологов, которые решают проблемы сотрудников: адаптация, снижение уровня стрессов, вовлеченность, и многое другое. Но, в отличие от сериала, работа реальных психологов нацелена не на «тренировку» и выработку бойцовских качеств, а скорее на повышение уровня психологического комфорта сотрудников.

В целом, все идет к более гибкому стилю управления. CEO и управление компаний уже в полной мере осознают необходимость быть лояльными к своим сотрудникам, поскольку именно так бизнес сможет правильно реагировать на тренды, приходящие извне.

Финансы

Во всех сферах бизнеса продолжится и будет нарастать переход к безналичным платежам. В скором времени наличка может в принципе кануть как нечто устаревшее.

С точки зрения финансирования бизнеса в мире наблюдается тенденция к поиску новых каналов такого финансирования.

На Западе для коммуникации с инвесторами уже широко используются платформы краудфандинга, первичный выпуск монет (ICO, IEO), токенизация и другие. Все это — части децентрализации финансовых потоков, позволяющей бизнесу развиваться более интенсивно, дающей больше самостоятельности и автономии отдельным подразделениям и единицам, а также повышающей оперативность решения тех или иных проблем.

В ближайшее время эта тенденция придет также и в российские компании.

Маркетинг

Одним из глобальных трендов продвижения сохранится присутствие брендов в социальных сетях. При этом важность SMM будет только нарастать. Еще недавно бренды этим пренебрегали, но сейчас соцсети уже в полной мере стали дополнительным каналом продаж, и дальше будет только больше. Это обусловлено тем, что потенциальные покупатели проводят все больше времени в соцсетях, поэтому отрицать влиятельность этих платформ и их перспективность с точки зрения реализации продукта нельзя.

В целом, сохранится тенденция к внедрению всевозможных цифровых помощников: голосовые чат-боты, голосовые помощники, видеовизиты и доскональная демонстрация продукта в режиме онлайн без необходимости физического взаимодействия. Все эти инструменты призваны сделать процесс покупки максимально комфортным для покупателя.

Потребители продолжат ценить удобство: интуитивные и понятные интерфейсы, возможность оформления покупки в 1 клик без каких-либо лишних действий, легкое оформление кредита или рассрочки, а также возможности доставки.

Товары

Немалое влияние на тренды оказывает сознание покупателя, в котором за последние несколько лет произошли глобальные изменения. Благодаря насыщенному рынку и обилию конкуренции, потребители стали нетерпимы к любым изъянам или недостаткам, качество товаров должно быть высоким и без компромиссов отвечать ожиданиям даже требовательных клиентов.

Сферы услуг это касается в не меньшей степени. Поэтому помимо качества предлагаемых товаров бизнесу стоит обращать внимание также на качество сопутствующих услуг и предложений.

В ближайшие годы предпочтение покупателей все также будет отдано товарам с приставкой «эко». Этим товарам будут прощать высокую стоимость и, возможно, отсутствие каких-то дополнительных опций в цикле продажи.

Также продолжится тенденция производства кастомизированных продуктов, то есть созданных в соответствии с пожеланиями клиента. Это позволяет удовлетворять потребности самой требовательной аудитории и давать им именно то, что они хотят.

Что же касается самого процесса продаж, то помимо привычной за последние годы e-com придет m-com, то есть мобильная коммерция, которая с каждым годом становится более востребованной и интересной потребителям. Брендам придется максимально адаптировать каналы продаж под мобильные устройства.

Что в итоге?

Меняется мир, меняются люди, которые делают этот мир: покупатели, продавцы. Большинство перемен диктуется временем и обусловлено развитием технологий. Покупать, продавать, работать можно на расстоянии, это позволяет экономить силы и время, как наиболее ценные ресурсы.

При этом компании, в свою очередь, развиваются, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем и оптимизировать свои внутренние процессы.