Цитата дня. Про белую зарплату и будьте любезны

На днях в Питере прошла конференция Федерации рестораторов и отельеров. Если кратко: то отраслевые чистки будут жесткими.

ФНС пытается подсластить пилюлю.

«ФНС не настроена на то, чтобы всех покарать, всех оштрафовать, наказать каким-то образом», — заявила заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Санкт-Петербургу Юлия Сидненко.

Но представители отрасли считают, что пойдут жесткие проверки.

«Ловить за не пробитый чек и штрафовать по 50 тысяч рублей не будут, ресторан будет попадать под жесточайшие камералки с привлечением других силовых ведомств, с допросом сотрудников», — заявил Сергей Миронов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

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