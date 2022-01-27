Признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми: как их находят

Ежедневно в России около пяти тысяч человек оформляют статус самозанятого. Быстро, просто и можно официально подрабатывать, оказывая услуги бизнесу и физлицам. С 2019 года они суммарно заработали 882 миллиарда рублей. И даже полностью перевести свою трудовую деятельность на свободные рельсы.

Однако иногда, из-за некоторых нюансов в оформлении договора об оказании услуг компании, сотрудничающие с самозанятыми, рискуют нарваться на санкции. Причем даже в том случае, если исполнитель не будет подавать никаких жалоб, наказать бизнес смогут в ФНС. Там отслеживают подозрительные отношения по ряду характерных «маркеров» и могут классифицировать их как трудовые.

О том, что инспекторам может показаться подозрительным, рассказали эксперты платформы для самозанятых «Наниматель».

Регулярные переводы

Первым и самым главным маркером, сигнализирующим о фактической подмене трудового договора договором с самозанятым, является регулярный и фиксированный перевод денежных средств.

Если работы подразумевают цикличный характер, то оформлять их нужно без привязки оплаты к конкретным дням месяца, а с привязкой к выполненному объему работ, прописанному в договоре.

Например, человек оказал определенный объем услуг или выполнил ряд работ. Он должен подготовить акт оказанных услуг и только после подписания ждать перечисления заработанных средств.

Кроме того, риск штрафных санкций возрастает, если у самозанятого один контрагент.

Личная материальная ответственность

На самозанятого нельзя оформлять ответственность за товароматериальные ценности компании. Т.е. дать исполнителю в подотчет ноутбук, орг. технику (принтер, сканер, копировальный аппарат), телефоны, мебель и так далее, заказчик не имеет права.

Подобные оговорки в договорах ГПХ с самозанятыми для проверяющих органов станут сигналом, что человек, фактически, исполняет обязанности штатной единицы, но оформлен с нарушением трудового законодательства.

Бывшие сотрудники

Пример: жила-была компания, имела, скажем, в штате 120 человек. В один момент происходит сокращение в половину. 60 человек увольняют, они оформляют статусы самозанятых, и компания заключает с ними договоры ГПХ, как с лицами, имеющими статус самозанятых. Те же люди выполняют тот же объем работ, что и до сокращения, но при этом бизнес экономит на взносах в ПФР, ФОМС и соцстрах. Исполнители теряют компенсационные выплаты и отпускные.

Подозрительно? В ФНС подумают также и с пристрастием проверят деятельность компании.

Более того, Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018 прямо запрещает самозанятым оказывать услуги бывшим работодателям в течение двух лет после расторжения трудового договора.

Путевые листы

Если самозанятых каким-то образом распределяют по конкретным объектам или маршрутам, согласно задачам производства, это тоже признак фактических трудовых отношений.

Режим рабочего времени, промежуточный контроль выполнения услуг, оплаченные командировки, обеспеченное рабочее место для самозанятого на территории заказчика также несут в себе риски признания таких отношений трудовыми.

Ответственность

Согласно ст. 19.1 ТК РФ, споры о признании отношений с самозанятым трудовыми судом трактуются в пользу сотрудников. Договор ГПХ признают трудовым. А это значит штрафы для компании (до ста тысяч рублей, согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) и доначисление всех упущенных выплат исполнителю, налогов и страховых взносов за весь период сотрудничества.

Наложить вето может не только суд, но и государственная инспекция труда, по результатам проверок. Дополнительно компании-нарушителю, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, грозит приостановление деятельности сроком до 90 суток.