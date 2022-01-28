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Цитата дня. Про внимательных налоговиков

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Рубрика НДФЛ
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Похоже, суздальские налоговики взялись за владельцев квартир и домов, которые сдают посуточно. Сейчас инспекторы внимательно ходят по сайтам и ищут объявления о такой аренде.

Подробности рассказал руководитель УФНС России по Владимирской области Марат Фахретдинов:

«По результатам выборочного анализа информации на сайтах в сети интернет с предложениями о сдаче имущества — квартир и домов — в аренду, в городе Суздале выявлено 116 интернет-предложений.»

По словам налоговика, уже почти 50 арендодателей уточнились или легализовали свой бизнес.

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