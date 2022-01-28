Цитата дня. Про внимательных налоговиков

Похоже, суздальские налоговики взялись за владельцев квартир и домов, которые сдают посуточно. Сейчас инспекторы внимательно ходят по сайтам и ищут объявления о такой аренде.
Подробности рассказал руководитель УФНС России по Владимирской области Марат Фахретдинов:
«По результатам выборочного анализа информации на сайтах в сети интернет с предложениями о сдаче имущества — квартир и домов — в аренду, в городе Суздале выявлено 116 интернет-предложений.»
По словам налоговика, уже почти 50 арендодателей уточнились или легализовали свой бизнес.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.