Запрещенный прием в трудовых спорах: разбираем судебную практику

Бывшая сотрудница шесть лет пыталась взыскать с работодателя невыплаченную зарплату, а когда он обанкротился, включилась в реестр. Потом она потребовала привлечь экс-руководителей к ответственности. Первая инстанция наказала директора фирмы «субсидиаркой». А на этапе апелляции в суд поступил отказ от требований. Производство по делу прекратили, хотя кредитор уверяет, что заявление не отправляла. К ее доводам прислушался Верховный суд.

Обстоятельства спора

В 2016 году экс-сотрудник научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «НИПИ Тяжпромэлектропроект» отсудила у бывшего работодателя 305 226 руб. долгов по зарплате и компенсаций (дело № 2-2466/16, Басманный райсуд Москвы). Но денег женщина так и не дождалась, рассказывает «ПРАВО.ru».

7 февраля 2017 года в отношении «НИПИ Тяжпромэлектропроект» было открыто конкурсное производство, был назначен конкурсный управляющий.

Тогда экс-сотрудница включилась во вторую очередь реестра с требованием 305 226 руб. А после этого она потребовала привлечь контролирующих лиц бывшего работодателя к субсидиарной ответственности из-за неподачи заявления о банкротстве и непредставлении документов управляющему.

Ответчиками стали двое бывших руководителей должника, а еще единственный акционер и председатель совета директоров (дело № А40-103736/2016).

Женщина просила солидарно привлечь их к ответственности только по своим долгам (305 226 руб.).

Решения судов

5 февраля 2021 года АСГМ удовлетворил заявление бывшей сотрудницы частично. Он решил, что к «субсидиарке» за непередачу документов управляющему нужно привлечь только Бедрягина. Директор с этим не согласился и подал апелляционную жалобу.

А 19 апреля 2021 года в 9-й ААС поступило заявление сотрудницы об отказе от заявленных требований. На заседание пришел только представитель одного из обвиняем ых руководителей, ни истицы, ни ее адвоката не было. Суд решил, что их надлежаще уведомили о месте и времени заседания, поэтому принял решение без них.

Апелляция отменила определение первой инстанции, а производство по делу прекратила, то есть руководитель смог избежать «субсидиарки».

Узнав об этом решении, женщина обратилась в Арбитражный суд Московского округа с жалобой, в которой привела единственный довод: она заявила, что не отказывалась от своих требований, а приобщенный к материалам дела документ сфальсифицирован. Но кассация отказала, потому что у нее «отсутствуют полномочия для рассмотрения заявления о фальсификации».

Поэтому она обратилась с такой же жалобой в Верховный суд.

ВС РФ: отзыв сфальсифицирован?

Заседание в ВС состоялось 24 января 2022 года. На процесс пришли экс-сотрудница и ее представитель . Юрист объяснила, что ее клиентка решила не участвовать в заседании апелляции, потому что одержала победу в первой инстанции. А потом якобы узнала про заявление об отказе от требований. «Тогда я была, мягко говоря, удивлена», — прокомментировала сама истец. Она напомнила, что уже шесть лет пытается взыскать невыплаченные деньги (в районный суд она обратилась еще в 2016-м), и странно отказываться от требований, когда первая инстанция уже привлекла директора к «субсидиарке».

«Вы не подавали заявление?! — уточнила председательствующая в процессе судья.

«Нет, никого не просила. И сама не подписывала заявление», заявила истец. А на вопрос судьи, кто мог быть заинтересован в подделке документа, представитель истца указала на экс-руководителя института.

Юрист объяснила, как могло получиться, что апелляция приняла заявление якобы от истца: «На своем опыте знаю, документы принимают без проверки полномочий».

То есть подпись ее доверителя могли подделать и принести сфальсифицированный документ в суд.

«Но чтобы зайти в суд, нужен паспорт!, — заметила судья.

«Но не фиксируется лицо, которое отдает документы», — стояла на своем юрист.

Она подчеркнула, что в 9-й ААС не направляли ходатайство о рассмотрении дела без истца и ее представителя. А сама она настаивала, что не знала точную дату заседания: ей не звонили, письма не присылали. Экс-сротрудница попросила отменить решения апелляции и кассации.

После совещания ВС согласился с этим и вернул спор в 9-й ААС. А сотрудница пообещала, что при новом рассмотрении будет настаивать на экспертизе. Она уверяет, что подпись на заявлении подделана.