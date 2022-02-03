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Цитата дня. Про то, что могло бы быть хуже

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Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин рассказал, как хорошо власти помогли поддержать занятость населения во время пандемии.

В интервью ТАСС он пояснил, что Счетная палата провела отдельный аудит по мерам такой поддержки и выяснила: правительство справилось с проблемой занятости, и безработица не выросла так сильно, как могла бы.

Вот какие в итоге получились цифры:

«Мы провели исследование и выяснили, что было бы, если бы правительство не принимало новых мер по поддержке занятости. В этом случае безработица выросла бы в 3,5 раза».

В сколько раз она выросла в реальности, история, конечно, умалчивает.

 

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