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Цитата дня. Про шапочки

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Рубрика Кадры
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Как сделать труд своих подчиненных эффективным? Повысить зарплаты? Улучшить условия труда? Зачем, если можно просто всех пронумеровать и поставить под камеры.

Именно так сделали на мясокомбинате «Агросила» в Татарстане. Об этом рассказала его гендиректор Светлана Барсукова.

Оказывается, для повышения производительности труда там внедрили некую систему «Маттлер». Суть ее Барсукова описала так:

«На шапочках наших работников есть номера. На линии установлена камера, которая высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. В онлайн-режиме и руководитель, и работник могут узнать результаты.»

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