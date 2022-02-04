Бухгалтеров ищут на 100 тысяч и на удаленку: топ вакансий на Бухджоб

Одна из главных жалоб уходящей недели: бухгалтеры говорят, что искать работу стало значительно тяжелее. Впрочем, и тем, кто уже нашел, не всегда везет, иногда выбивать зарплату приходится самым настоящим шантажом. Чтобы поднять вам настроение, мы собрали топ-8 бухгалтерских вакансий на «Бухджобе»: налетайте.

Что такое Бухджоб?

Старички «Клерка» его, конечно, помнят, но мы все равно расскажем: «Бухджоб» — это Телеграм-канал, крутой способ поиска работы для бухгалтеров.

Не у всех есть время листать канал слишком долго, поэтому там есть поиск по опубликованным вакансиям. И наши обзоры, само собой :)

Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Ну а теперь — к сегодняшней подброке. Для справки: вакансии размещены за последнюю неделю — с 31 января по 4 февраля.

1 Вакансия: главный бухгалтер в Медиахолдинг News Media (Рекламные услуги) Обязанности: организация работы отдела (6 человек);

контроль сдачи отчетности;

мониторинг изменений в законодательстве;

общение с ФНС, фондами, статистикой;

сопровождение аудиторских проверок;

участие в согласовании договоров;

контроль расчета и выплаты зп. Требуемые умения и навыки: высшее образование. Опыт работы от 6-ти лет. Умение сформулировать и обоснованно отстоять свое мнение. Положительный опыт прохождения проверок. Опыт ведения учета ОСНО, УСН. ПБУ 18/02; опыт работы в 1С Предприятие 8.3, ЗУП 3.1. Расположение: Москва/офис З/п: 150 000 Условия работы: официальное оформление, белая стабильная зп;

график работы 5/2;

ДМС после испытательного срока;

м. Савеловская, 10 минут пешком;

дружный женский коллектив;

уютные условия для работы, забота о сотрудниках. Контакты: Карташева Наталья 79250053273 ватсап/телеграм

2 Вакансия: ведущий бухгалтер в ООО «Оберон» (Системная интеграция) Обязанности: учет производства работ по комплексным проектам;

учет материалов для производства работ(оприходование, учет, списание, оформление документов);

учет реализации товаров и работ;

формирование документации по строительству, оформление КС-2, КС-3. Требуемые умения и навыки: высшее экономическое образование. Знание всех участков бухгалтерского учета Опыт работы в бухгалтерии не менее 5 лет. Знание программы 1С 8.3 или 1С ERP. Расположение: Москва / офис З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: график работы 5/2;

ДМС после испытательного срока;

корпоративная мобильная связь;

корпоративная скидка на обучение в школе английского языка Skyeng;

комфортный офис в шаговой доступности от м. Октябрьская. Контакты: Екатерина, 8 (915) 252-48-51

3 Вакансия: старший бухгалтер по доходам и кредитному контролю в CSC-HR (кадровое агентство) Обязанности: ежемесячная сверка выручки;

контроль оплаты дебиторской задолженности;

учет и налогообложение контрактов с нерезидентами; займов/кредитов, а также начисление процентов;

участие в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Требуемые умения и навыки: опыт в бух. учете — доходы, расходы, основные средства, нематериальные активы, дебиторская и кредиторская задолженность, учет кредитов и займов, знание валютного законодательства и учетной политики для расчета ПБУ18/02. Знание английского языка. Расположение: Москва / офис З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: медицинская страховка, включая стоматологические услуги и страхование путешестви;

завтрак, закуски и фрукты в офисе;

пособие на обед;

первоклассное оборудование;

пособие на обучение и развитие;

13 зарплата в виде бонуса. Контакты: @Pashch_Anna

4 Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в Кухонный завод (торгово-производственное предприятие) Обязанности: ведение работы с первичной документацией — приём, проверка, контроль, разнесение по хоз. операциям (актов, ТТН, кассовых документов, договоров с контрагентами);

работа с ККМ, эквайрингом, вести прием и инкассацию денежных средств; и др. Требуемые умения и навыки: наличие высшего профильного образования;

опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет;

уверенное владение ПК, 1С 8.3 Расположение: Москва офис З/п: 50-60 тыс. рублей Условия работы: официальное оформление по ТК РФ;

заработная плата 50.000-60.000 руб.на руки;

место работы: БЦ NEO GEO (м. Калужская), либо БЦ Лотос (м. Нахимовский проспект);

график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (без удаленки);

перспективы карьерного роста. Контакты: Анастасия 7 (903) 2126276, soloveva_av@kuhzavod.ru

5 Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в Правокард (Юридические услуги) Обязанности: платежи в «Банк-клиент»;

разнесение выписок по счетам;

учёт операций эквайринга;

формирование реализаций в 1С;

отслеживание 62 счета;

составление актов сверки с контрагентам;

сверка с контрагентами;

авансовые отчеты по корпоративным картам. Требуемые умения и навыки: опыт работы от 1 года, желательно в услугах. Уверенный пользователь 1С:бухгалтерия. Внимательность, обучаемость. Расположение: Москва З/п: 40-60 Условия работы: о фициальное оформление;

фициальное оформление; полное соблюдение ТК РФ;

график 5/2;

гибкое начало дня;

ежегодный бонус;

расширенный социальный пакет. Офис: м. Савеловская, м. Белорусская. Контакты: mikhaleva@pravocard.ru

6 Вакансия: бухгалтер по заработной плате и кадрам в ООО «ДИП-Бухгалтерия» (консалтинговая компания) Обязанности: оформление кадровых мероприятий в полном объеме;

начисление заработной платы и иных выплат в пользу физ.лиц;

подготовка платежных документов (взносы, НДФЛ и выплаты физ.лицам);

формирование и сдача всей отчетности по наемному труду. Требуемые умения и навыки: с редне-профессиональное или высшее экономическое образование;

редне-профессиональное или высшее экономическое образование; опыт работы от 2-х лет;

опыт работы с разными видами начислений заработной платы, больничных и т.д.;

опыт с трудоустройством иностранных сотрудников;

знание 1С ЗУП, БП (версия 8.3.). Расположение: Калининград / удаленно З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: 5/2 c 9 до 18, официальное трудоустройство Контакты: hr@bipbuh.ru

7 Вакансия: бухгалтер в Karpov.courses (edtech) Обязанности: ведение бухгалтерского учета (все участки: платежи в банке делает другой сотрудник);

ведение налогового учета по ОСНО (льготы по НДС и прибыли — СКОЛКОВО). Требуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет;

знание ОСНО (общая система налогообложения). УСН (упрощенная система налогообложения);

знание 1с 8.3 и ЗУП;

профильное образование (экономическое). Расположение: удаленно З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: вилка зп от 100 до 140 тыс.руб. Полный рабочий день, удаленная занятость. Контакты: Телеграм: malikovaj

8 Вакансия: бухгалтер на участок инвентаризации в Пират Мармелад («Пират Мармелад» — это уникальная сеть дизайнерских магазинов по продаже сладостей с неповторимой концепцией.) Обязанности: учет и контроль товаров на складах;

обработка отчетов по результатам инвентаризаций;

у чет расчетов полного цикла по агентским договорам;

чет расчетов полного цикла по агентским договорам; выгрузки из программы 1С УТ в 1С Бухгалтерия;

сверки по счетам бухгалтерского учета. Требуемые умения и навыки: знание первичной бухгалтерии;

знание складского учета в розничной торговле;

знание 1С Бухгалтерия 8.3, 1С Управление торговлей 11.4. Расположение: Москва З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;

о плачиваемый отпуск, больничный;

плачиваемый отпуск, больничный; работа в команде профессионалов;

график 5/2 (суббота, воскресенье — выходной) с 9.00 до 18.00;

комфортное рабочее место, 2 минуты пешком от м. Технопарк. Контакты: Алина Александровна 7 (929) 5169286