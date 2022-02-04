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Бухгалтеров ищут на 100 тысяч и на удаленку: топ вакансий на Бухджоб

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Рубрика Бухгалтеры
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Одна из главных жалоб уходящей недели: бухгалтеры говорят, что искать работу стало значительно тяжелее. Впрочем, и тем, кто уже нашел, не всегда везет, иногда выбивать зарплату приходится самым настоящим шантажом. Чтобы поднять вам настроение, мы собрали топ-8 бухгалтерских вакансий на «Бухджобе»: налетайте.

Что такое Бухджоб?

Старички «Клерка» его, конечно, помнят, но мы все равно расскажем: «Бухджоб» — это Телеграм-канал, крутой способ поиска работы для бухгалтеров.

Не у всех есть время листать канал слишком долго, поэтому там есть поиск по опубликованным вакансиям. И наши обзоры, само собой :)

Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Ну а теперь — к сегодняшней подброке. Для справки: вакансии размещены за последнюю неделю — с 31 января по 4 февраля.

1

Вакансия: главный бухгалтер в Медиахолдинг News Media (Рекламные услуги)

Обязанности:

  • организация работы отдела (6 человек);
  • контроль сдачи отчетности;
  • мониторинг изменений в законодательстве;
  • общение с ФНС, фондами, статистикой;
  • сопровождение аудиторских проверок;
  • участие в согласовании договоров;
  • контроль расчета и выплаты зп.

Требуемые умения и навыки: высшее образование. Опыт работы от 6-ти лет. Умение сформулировать и обоснованно отстоять свое мнение. Положительный опыт прохождения проверок. Опыт ведения учета ОСНО, УСН. ПБУ 18/02; опыт работы в 1С Предприятие 8.3, ЗУП 3.1.

Расположение: Москва/офис

З/п: 150 000

Условия работы:

  • официальное оформление, белая стабильная зп;
  • график работы 5/2;
  • ДМС после испытательного срока;
  • м. Савеловская, 10 минут пешком;
  • дружный женский коллектив;
  • уютные условия для работы, забота о сотрудниках.

Контакты: Карташева Наталья 79250053273 ватсап/телеграм

 

2

Вакансия: ведущий бухгалтер в ООО «Оберон» (Системная интеграция)

Обязанности:

  • учет производства работ по комплексным проектам;
  • учет материалов для производства работ(оприходование, учет, списание, оформление документов);
  • учет реализации товаров и работ;
  • формирование документации по строительству, оформление КС-2, КС-3.

Требуемые умения и навыки: высшее экономическое образование. Знание всех участков бухгалтерского учета Опыт работы в бухгалтерии не менее 5 лет. Знание программы 1С 8.3 или 1С ERP.

Расположение: Москва / офис

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы:

  • график работы 5/2;
  • ДМС после испытательного срока;
  • корпоративная мобильная связь;
  • корпоративная скидка на обучение в школе английского языка Skyeng;
  • комфортный офис в шаговой доступности от м. Октябрьская.

Контакты: Екатерина, 8 (915) 252-48-51

 

3

Вакансия: старший бухгалтер по доходам и кредитному контролю в CSC-HR (кадровое агентство)

Обязанности:

  • ежемесячная сверка выручки;
  • контроль оплаты дебиторской задолженности;
  • учет и налогообложение контрактов с нерезидентами; займов/кредитов, а также начисление процентов;
  • участие в декларациях по НДС и налогу на прибыль.

Требуемые умения и навыки: опыт в бух. учете — доходы, расходы, основные средства, нематериальные активы, дебиторская и кредиторская задолженность, учет кредитов и займов, знание валютного законодательства и учетной политики для расчета ПБУ18/02. Знание английского языка.

Расположение: Москва / офис

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы:

  • медицинская страховка, включая стоматологические услуги и страхование путешестви;
  • завтрак, закуски и фрукты в офисе;
  • пособие на обед;
  • первоклассное оборудование;
  • пособие на обучение и развитие;
  • 13 зарплата в виде бонуса.

Контакты: @Pashch_Anna

 

4

Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в Кухонный завод (торгово-производственное предприятие)

Обязанности:

  • ведение работы с первичной документацией — приём, проверка, контроль, разнесение по хоз. операциям (актов, ТТН, кассовых документов, договоров с контрагентами);
  • работа с ККМ, эквайрингом, вести прием и инкассацию денежных средств; и др.

Требуемые умения и навыки:

  • наличие высшего профильного образования;
  • опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет;
  • уверенное владение ПК, 1С 8.3

Расположение: Москва офис

З/п: 50-60 тыс. рублей

Условия работы:

  • официальное оформление по ТК РФ;
  • заработная плата 50.000-60.000 руб.на руки;
  • место работы: БЦ NEO GEO (м. Калужская), либо БЦ Лотос (м. Нахимовский проспект);
  • график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (без удаленки);
  • перспективы карьерного роста.

Контакты: Анастасия 7 (903) 2126276, soloveva_av@kuhzavod.ru

 

5

Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в Правокард (Юридические услуги)

Обязанности:

  • платежи в «Банк-клиент»;
  • разнесение выписок по счетам;
  • учёт операций эквайринга;
  • формирование реализаций в 1С;
  • отслеживание 62 счета;
  • составление актов сверки с контрагентам;
  • сверка с контрагентами;
  • авансовые отчеты по корпоративным картам.

Требуемые умения и навыки: опыт работы от 1 года, желательно в услугах. Уверенный пользователь 1С:бухгалтерия. Внимательность, обучаемость.

Расположение: Москва

З/п: 40-60

Условия работы:

  • официальное оформление;
  • полное соблюдение ТК РФ;
  • график 5/2;
  • гибкое начало дня;
  • ежегодный бонус;
  • расширенный социальный пакет.

Офис: м. Савеловская, м. Белорусская.

Контакты: mikhaleva@pravocard.ru

 

6

Вакансия: бухгалтер по заработной плате и кадрам в ООО «ДИП-Бухгалтерия» (консалтинговая компания)

Обязанности:

  • оформление кадровых мероприятий в полном объеме;
  • начисление заработной платы и иных выплат в пользу физ.лиц;
  • подготовка платежных документов (взносы, НДФЛ и выплаты физ.лицам);
  • формирование и сдача всей отчетности по наемному труду.

Требуемые умения и навыки:

  • средне-профессиональное или высшее экономическое образование;
  • опыт работы от 2-х лет;
  • опыт работы с разными видами начислений заработной платы, больничных и т.д.;
  • опыт с трудоустройством иностранных сотрудников;
  • знание 1С ЗУП, БП (версия 8.3.).

Расположение: Калининград / удаленно

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: 5/2 c 9 до 18, официальное трудоустройство

Контакты: hr@bipbuh.ru

 

7

Вакансия: бухгалтер в Karpov.courses (edtech)

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского учета (все участки: платежи в банке делает другой сотрудник);
  • ведение налогового учета по ОСНО (льготы по НДС и прибыли — СКОЛКОВО).

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет;
  • знание ОСНО (общая система налогообложения). УСН (упрощенная система налогообложения);
  • знание 1с 8.3 и ЗУП;
  • профильное образование (экономическое).

Расположение: удаленно

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы: вилка зп от 100 до 140 тыс.руб. Полный рабочий день, удаленная занятость.

Контакты: Телеграм: malikovaj

 

8

Вакансия: бухгалтер на участок инвентаризации в Пират Мармелад («Пират Мармелад» — это уникальная сеть дизайнерских магазинов по продаже сладостей с неповторимой концепцией.)

Обязанности:

  • учет и контроль товаров на складах;
  • обработка отчетов по результатам инвентаризаций;
  • учет расчетов полного цикла по агентским договорам;
  • выгрузки из программы 1С УТ в 1С Бухгалтерия;
  • сверки по счетам бухгалтерского учета.

Требуемые умения и навыки:

  • знание первичной бухгалтерии;
  • знание складского учета в розничной торговле;
  • знание 1С Бухгалтерия 8.3, 1С Управление торговлей 11.4.

Расположение: Москва

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы:

  • оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • оплачиваемый отпуск, больничный;
  • работа в команде профессионалов;
  • график 5/2 (суббота, воскресенье — выходной) с 9.00 до 18.00;
  • комфортное рабочее место, 2 минуты пешком от м. Технопарк.

Контакты: Алина Александровна 7 (929) 5169286

 

 

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