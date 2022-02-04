Бухгалтеров ищут на 100 тысяч и на удаленку: топ вакансий на Бухджоб

Одна из главных жалоб уходящей недели: бухгалтеры говорят, что искать работу стало значительно тяжелее. Впрочем, и тем, кто уже нашел, не всегда везет, иногда выбивать зарплату приходится самым настоящим шантажом. Чтобы поднять вам настроение, мы собрали топ-8 бухгалтерских вакансий на «Бухджобе»: налетайте.
Что такое Бухджоб?
Старички «Клерка» его, конечно, помнят, но мы все равно расскажем: «Бухджоб» — это Телеграм-канал, крутой способ поиска работы для бухгалтеров.
Не у всех есть время листать канал слишком долго, поэтому там есть поиск по опубликованным вакансиям. И наши обзоры, само собой :)
Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.
Ну а теперь — к сегодняшней подброке. Для справки: вакансии размещены за последнюю неделю — с 31 января по 4 февраля.
1
Вакансия: главный бухгалтер в Медиахолдинг News Media (Рекламные услуги)
Обязанности:
- организация работы отдела (6 человек);
- контроль сдачи отчетности;
- мониторинг изменений в законодательстве;
- общение с ФНС, фондами, статистикой;
- сопровождение аудиторских проверок;
- участие в согласовании договоров;
- контроль расчета и выплаты зп.
Требуемые умения и навыки: высшее образование. Опыт работы от 6-ти лет. Умение сформулировать и обоснованно отстоять свое мнение. Положительный опыт прохождения проверок. Опыт ведения учета ОСНО, УСН. ПБУ 18/02; опыт работы в 1С Предприятие 8.3, ЗУП 3.1.
Расположение: Москва/офис
З/п: 150 000
Условия работы:
- официальное оформление, белая стабильная зп;
- график работы 5/2;
- ДМС после испытательного срока;
- м. Савеловская, 10 минут пешком;
- дружный женский коллектив;
- уютные условия для работы, забота о сотрудниках.
Контакты: Карташева Наталья 79250053273 ватсап/телеграм
2
Вакансия: ведущий бухгалтер в ООО «Оберон» (Системная интеграция)
Обязанности:
- учет производства работ по комплексным проектам;
- учет материалов для производства работ(оприходование, учет, списание, оформление документов);
- учет реализации товаров и работ;
- формирование документации по строительству, оформление КС-2, КС-3.
Требуемые умения и навыки: высшее экономическое образование. Знание всех участков бухгалтерского учета Опыт работы в бухгалтерии не менее 5 лет. Знание программы 1С 8.3 или 1С ERP.
Расположение: Москва / офис
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы:
- график работы 5/2;
- ДМС после испытательного срока;
- корпоративная мобильная связь;
- корпоративная скидка на обучение в школе английского языка Skyeng;
- комфортный офис в шаговой доступности от м. Октябрьская.
Контакты: Екатерина,
3
Вакансия: старший бухгалтер по доходам и кредитному контролю в CSC-HR (кадровое агентство)
Обязанности:
- ежемесячная сверка выручки;
- контроль оплаты дебиторской задолженности;
- учет и налогообложение контрактов с нерезидентами; займов/кредитов, а также начисление процентов;
- участие в декларациях по НДС и налогу на прибыль.
Требуемые умения и навыки: опыт в бух. учете — доходы, расходы, основные средства, нематериальные активы, дебиторская и кредиторская задолженность, учет кредитов и займов, знание валютного законодательства и учетной политики для расчета ПБУ18/02. Знание английского языка.
Расположение: Москва / офис
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы:
- медицинская страховка, включая стоматологические услуги и страхование путешестви;
- завтрак, закуски и фрукты в офисе;
- пособие на обед;
- первоклассное оборудование;
- пособие на обучение и развитие;
- 13 зарплата в виде бонуса.
Контакты: @Pashch_Anna
4
Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в Кухонный завод (торгово-производственное предприятие)
Обязанности:
- ведение работы с первичной документацией — приём, проверка, контроль, разнесение по хоз. операциям (актов, ТТН, кассовых документов, договоров с контрагентами);
- работа с ККМ, эквайрингом, вести прием и инкассацию денежных средств; и др.
Требуемые умения и навыки:
- наличие высшего профильного образования;
- опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет;
- уверенное владение ПК, 1С 8.3
Расположение: Москва офис
З/п: 50-60 тыс. рублей
Условия работы:
- официальное оформление по ТК РФ;
- заработная плата 50.000-60.000 руб.на руки;
- место работы: БЦ NEO GEO (м. Калужская), либо БЦ Лотос (м. Нахимовский проспект);
- график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (без удаленки);
- перспективы карьерного роста.
Контакты: Анастасия 7 (903) 2126276, soloveva_av@kuhzavod.ru
5
Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в Правокард (Юридические услуги)
Обязанности:
- платежи в «Банк-клиент»;
- разнесение выписок по счетам;
- учёт операций эквайринга;
- формирование реализаций в 1С;
- отслеживание 62 счета;
- составление актов сверки с контрагентам;
- сверка с контрагентами;
- авансовые отчеты по корпоративным картам.
Требуемые умения и навыки: опыт работы от 1 года, желательно в услугах. Уверенный пользователь 1С:бухгалтерия. Внимательность, обучаемость.
Расположение: Москва
З/п: 40-60
Условия работы:
- официальное оформление;
- полное соблюдение ТК РФ;
- график 5/2;
- гибкое начало дня;
- ежегодный бонус;
- расширенный социальный пакет.
Офис: м. Савеловская, м. Белорусская.
Контакты: mikhaleva@pravocard.ru
6
Вакансия: бухгалтер по заработной плате и кадрам в ООО «ДИП-Бухгалтерия» (консалтинговая компания)
Обязанности:
- оформление кадровых мероприятий в полном объеме;
- начисление заработной платы и иных выплат в пользу физ.лиц;
- подготовка платежных документов (взносы, НДФЛ и выплаты физ.лицам);
- формирование и сдача всей отчетности по наемному труду.
Требуемые умения и навыки:
- средне-профессиональное или высшее экономическое образование;
- опыт работы от 2-х лет;
- опыт работы с разными видами начислений заработной платы, больничных и т.д.;
- опыт с трудоустройством иностранных сотрудников;
- знание 1С ЗУП, БП (версия 8.3.).
Расположение: Калининград / удаленно
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: 5/2 c 9 до 18, официальное трудоустройство
Контакты: hr@bipbuh.ru
7
Вакансия: бухгалтер в Karpov.courses (edtech)
Обязанности:
- ведение бухгалтерского учета (все участки: платежи в банке делает другой сотрудник);
- ведение налогового учета по ОСНО (льготы по НДС и прибыли — СКОЛКОВО).
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет;
- знание ОСНО (общая система налогообложения). УСН (упрощенная система налогообложения);
- знание 1с 8.3 и ЗУП;
- профильное образование (экономическое).
Расположение: удаленно
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы: вилка зп от 100 до 140 тыс.руб. Полный рабочий день, удаленная занятость.
Контакты: Телеграм: malikovaj
8
Вакансия: бухгалтер на участок инвентаризации в Пират Мармелад («Пират Мармелад» — это уникальная сеть дизайнерских магазинов по продаже сладостей с неповторимой концепцией.)
Обязанности:
- учет и контроль товаров на складах;
- обработка отчетов по результатам инвентаризаций;
- учет расчетов полного цикла по агентским договорам;
- выгрузки из программы 1С УТ в 1С Бухгалтерия;
- сверки по счетам бухгалтерского учета.
Требуемые умения и навыки:
- знание первичной бухгалтерии;
- знание складского учета в розничной торговле;
- знание 1С Бухгалтерия 8.3, 1С Управление торговлей 11.4.
Расположение: Москва
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы:
- оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- оплачиваемый отпуск, больничный;
- работа в команде профессионалов;
- график 5/2 (суббота, воскресенье — выходной) с 9.00 до 18.00;
- комфортное рабочее место, 2 минуты пешком от м. Технопарк.
Контакты: Алина Александровна 7 (929) 5169286
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.
При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».