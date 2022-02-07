Когда и как проводить внеплановую СОУТ

Внеплановая СОУТ — это процедура, направленная на выявление факторов на производстве и в трудовом процессе, вредно и опасно влияющих на здоровье работников, а также на оценку уровня их влияния на сотрудников, проводимая вне плана. Основания для осуществления такой процедуры прописаны в ст. 17 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

В каких случаях проводится спецоценка вне плана

В ст. 17 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ указано, в каких случаях проводится внеплановая СОУТ:

создание новых рабочих мест и ввод их в применение;

применение новых технологий на производстве, ввод в применение нового оснащения, способного повлиять на уровень факторов, действующих на сотрудников, несущих вред для его здоровья;

использование в деятельности новых материалов и т. п., оказывающих влияние на здоровье сотрудника;

применение новых СИЗ и СКЗ, способных воздействовать на сотрудников, — несущих вред и опасность для их здоровья.

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться при наличии мотивированных предложений от профсоюза об оформлении мероприятия вне плана, в том числе по замечаниям и возражениям сотрудника касаемо результатов СОУТ, проведенной на его рабочем месте.

Согласно законодательству, внеплановая СОУТ должна проводиться в следующих случаях (ст. 17 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ):

при получении компанией документа от ГИТ об оформлении спецоценки вне плана в связи с выявленными нарушениями требований действующего законодательства;

при произошедшем на работе несчастном случае или выявлении профзаболевания, причинами которых стало влияние на сотрудника факторов, несущих вред и опасность его здоровью.

Внеплановая СОУТ по 426-ФЗ может не проводиться при смене Ф.И.О. или работодателя (ИП, реорганизации работодателя, юрлица) или смены названия рабочего места, если это не влечет за собой наступления оснований для оформления спецоценки вне плана, предусмотренных пунктами 3-5 и 7 части 1 ст. 17 этого закона. Решение о неосуществлении мероприятия принимается комиссионно.

Как составить приказ о проведении внеплановой СОУТ

Выяснив, когда проводится внеплановая СОУТ по Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ, компания подготавливает приказ об осуществлении процедуры. Приказ можно составить, руководствуясь приложением № 5 Приказа Минтруда России от 24.12.2018 № 834н.

В нем прописывают:

наименование фирмы;

дату и номер документа;

основания проведения внеплановой специальной оценки условий труда;

количество мест, на которых проводится процедура;

состав комиссии;

дату оформления СОУТ вне плана;

ответственных лиц за сохранность документов по СОУТ;

подписи задействованных в мероприятии лиц.

Порядок проведения

Порядок проведения внеплановой СОУТ не отличается от того, по которому проводится мероприятие по плану. Выглядит так:

Компания издает приказ об осуществлении процедуры, назначает им комиссию, составляет список мест для оценивания, заключает договор с фирмой, проводящей мероприятие. После оформления процедуры и проведения замеров составляется отчет. Отчет об осуществлении мероприятия подписывается всеми членами комиссии и утверждается ее председателем в срок не позднее чем 30 к. д. со дня его направления работодателю организацией, проводящей процедуру. Компания ознакамливает сотрудников с результатами оформления мероприятия на их рабочих местах под подпись в срок не позднее 30 к. д. со дня утверждения отчета. Компания в течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчета уведомляет об этом фирму, проводившую процедуру, направляет копию утвержденного отчета заказным письмом с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью. Работодатель, учитывая условия законодательства РФ о ПД, организует размещение на своем сайте результатов спецоценки в течение 30 к. д. со дня утверждения отчета. Компания подает декларацию о том, что условия труда соответствуют условиям ОТ, по форме приложения № 1 (Приказ Минтруда от 07.02.2014 № 80н, документ утрачивает силу с 01.03.2022 в связи с изданием Приказа Минтруда России от 17.06.2021 № 406н) в ГИТ по месту своего нахождения лично или направляет почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Сроки проведения

Ст. 17 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ установлены сроки проведения внеплановой специальной оценки условий труда, согласно ей, процедура вне плана оформляется в течение 12 месяцев со дня установления случаев, прописанных в этой статье (п.1, 3).