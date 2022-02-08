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Цитата дня. Про объективность

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Рубрика НК РФ
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Помните нашумевшую идею о том, чтобы арестовывать имущество недобросовестных компаний без суда, чтобы они не успевали «замести следы»? Против этого законопроекта высказался Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что если поправки примут, этот механизм может стать еще одним способом давления на бизнес.

Поэтому он написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину о том, что законопроект надо снять с рассмотрения.

Вот что сказал Титов об этом:

«В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны — инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда.»

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