Цитата дня. Про объективность

Помните нашумевшую идею о том, чтобы арестовывать имущество недобросовестных компаний без суда, чтобы они не успевали «замести следы»? Против этого законопроекта высказался Борис Титов.
Бизнес-омбудсмен считает, что если поправки примут, этот механизм может стать еще одним способом давления на бизнес.
Поэтому он написал письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину о том, что законопроект надо снять с рассмотрения.
Вот что сказал Титов об этом:
«В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны — инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда.»
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