Пять главных изменений в новом разделе ТК РФ об охране труда

1 марта вступает в силу обновленный раздел Х ТК РФ по охране труда. Изменений много, и надо срочно проверить и исправить документы. Что надо срочно сделать за оставшийся месяц?

Оценка рисков для предотвращения несчастных случаев

Итак, вводится оценка профессиональных рисков для предотвращения несчастных случаев. Она обязательна для всех работодателей — и офисных, и производственных.

Несколько методов оценки недавно озвучил Минтруд. Причем создать такую систему требует ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.

Более того, согласно Приказу Минтруда от 21 марта 2019 г. N 77, ГИТ при проверках уже спрашивает у работодателей о такой системе.

Напомним, что профриск — это вероятность причинения вреда здоровью из-за воздействия вредных и опасных факторов при исполнении обязанностей.

И сразу скажем об основных заблуждениях.

«Оценка — дело добровольное, в офисной компании рисков нет и оценивать нечего, спецоценка и профриски — одно и то же, закон не требует сообщать об уровне рисков работников.»

Оценка нужна всем, чтобы ответить на вопросы: какие опасные события могут случиться, их последствия, какие факторы могут снизить риск. Исходя из этого, можно организовать охрану труда, чтобы предотвращать несчастные случаи.

Новшества по расследованию микротравм

Другая тема — микротравмы. Законодатели решили поменять правила расследования несчастных случаев. Микротравмы придется учитывать и расследовать даже на удаленке.

С весны 2022 г. запрещается работа в опасных условиях труда, для чего в ТК РФ вводится ст.214.1.

Если спецоценка определит опасный класс, надо остановить работы и устранить факторы. Причем сделанные работы надо показать в инспекции труда.

В отдельную статью выделено право работника получать актуальную и достоверную информацию об охране труда и условиях на рабочем месте.

ЭДО в охране труда

Еще одно новшество, наконец, закрепили официально. Ст.214.2 разрешит использовать электронный документооборот в охране труда.

А также использовать электронную фиксацию (аудио, видео) работ и дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством — для надзорных органов.

Самообследование

В то же время компании начнут проводить самообследование — оценку соблюдения норм ТК РФ и требовать от работников соблюдать правила охраны труда.

За нарушения последуют наказания в рамках закона. Например, отстранение, если человек не применяет выданные обязательные средства защиты (СИЗ).

Что со всем этим делать

Действовать лучше прямо сейчас. Надо:

провести аудит документов;

определить источники риска;

зафиксировать их в положении об охране труда или отдельном акте — что делать для их снижения.

Как вы будете проводить саму оценку, решать тоже вам: ее можно делать самостоятельно или привлечь стороннюю организацию.