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Отказ работодателя в выплате премий, бонусной части: что делать?

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Рубрика Премии
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Она вроде как не обязательна, в отличие от оклада, но очень приятна: этот тот случай, когда только от воли работодателя зависит, выплатить все обещанное в полном объеме или «срезать» часть бонусов. Однако бывают варианты, когда и эти деньги можно взыскать через суд. О том, как защитить свои права, рассказали в общероссийском Профсоюзе работников торговли и услуг.

Поощрения. Отличия от зарплаты

В статьях 129 и 192 Трудового кодекса России прописаны нормы стимулирующих выплат при достижении плановых показателей. В отличии от оклада, обязательному к начислению, эти выплаты имеют ряд характерных особенностей.

  1. Это не безусловный доход. Премии не являются гарантированными выплатами.
  2. Условия получения этого вознаграждения не регламентируются законом, а прописаны в нормативных актах компании.
  3. Премию часто дают не только по результатам личных KPI, но и по экономическим показателям фирмы. Если компания терпит убытки, с большой долей вероятности и стимулирующих вознаграждений не будет.
  4. Часто размер премии нигде не зафиксирован, а прописаны только максимальные и минимальные пределы.

Как правило, сотрудники не поднимают шум из-за неначисления одной месячной премии. Но если речь идет о годовом бонусе, могут возникнуть споры и разногласия с работодателем, которые иногда решаются в судебном порядке.

Когда суд говорит «нет»

Как показывает судебная практика, в целом трудовые тяжбы чаще всего заканчиваются в пользу работников. Однако суды, где сотрудник пытается взыскать свои премии и бонусы, обычно заканчиваются неудачей. Закон неумолим.

Стимулирующие выплаты — прерогатива и право работодателя и обязать его их выплачивать нельзя.

Да, существует исключительная практика, где премии работодатель-таки выплатил по решению суда. Но в каждом конкретном случае Фемида будет разбираться индивидуально. Поэтому нужна крепкая юридическая поддержка и трезвая оценка рисков.

Когда суд говорит: «Да»

Увольнение сотрудника — повод ему «отомстить» и недоплатить положенную сумму. Часто ее начисляют де-юре, но «забывают» перевести на счет сотрудника де-факто. В таком случае нужно доказать факт начисления. Например, с помощью справки 2-НДФЛ, где фигурируют все начисления.

Если имело место такое нарушение, то суд, с большой долей вероятности, встанет на сторону истца. (Пример — определение мосгорсуда от 08.11.2018 по делу № 33-43236/2018).

Иногда компании прописывают в локальных актах, что при увольнении сотрудники премию не получают. Это явный признак дискриминации, и при наличии таких формулировок суды иногда обязывают выплатить полный объем стимулирующих выплат.

Эксперты рекомендуют также быть внимательными при увольнении по соглашению сторон.

Если рассчитываете на получение премий, попросите все суммы и обязательства прописать в соглашении. Это гарантирует начисление и выплату бонусов при увольнении в полном объеме.

Схема начисления бонусов тоже может быть доказательством в суде. Например, если на бумаге зафиксированы конкретные показатели и условия выплаты бонусов, то при их не начислении, если дело дойдет до суда, работодателю нужно будет доказать, почему сотрудник оказался недостоин выплат.

Так, в Удмуртии в 2016 году Верховный суд посчитал необоснованным занижение премий сотрудникам и постановил взыскать все, что не было уплачено.

Подозрительным суду может показаться и тот факт, что премии выплатили всем сотрудникам, а кому-то одному — нет.

Жительница Санкт-Петербурга, например, отстояла свои права на выплату премий. Работодатель ее «выживал» ежемесячно недоплачивая бонус, который составлял 80% заработка. А началось все после того, как сотрудница объявила о своей беременности. Суд встал ее на сторону.

Если невыплата премии — мера наказания

Меры дисциплинарного взыскания подробно прописаны в Трудовом кодексе. И такого понятия, как невыплата премии, там нет. Если во внутренних локальных документах прописано, что премии можно лишиться из-за нарушения трудовой дисциплины, то это незаконно.

Так что если вас лишили премии в качестве наказания, то в госинспекции труда работодателю укажут на нарушение и предпишут премию выплатить.

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