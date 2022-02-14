Отказ работодателя в выплате премий, бонусной части: что делать?

Она вроде как не обязательна, в отличие от оклада, но очень приятна: этот тот случай, когда только от воли работодателя зависит, выплатить все обещанное в полном объеме или «срезать» часть бонусов. Однако бывают варианты, когда и эти деньги можно взыскать через суд. О том, как защитить свои права, рассказали в общероссийском Профсоюзе работников торговли и услуг.
Поощрения. Отличия от зарплаты
В статьях 129 и 192 Трудового кодекса России прописаны нормы стимулирующих выплат при достижении плановых показателей. В отличии от оклада, обязательному к начислению, эти выплаты имеют ряд характерных особенностей.
- Это не безусловный доход. Премии не являются гарантированными выплатами.
- Условия получения этого вознаграждения не регламентируются законом, а прописаны в нормативных актах компании.
- Премию часто дают не только по результатам личных KPI, но и по экономическим показателям фирмы. Если компания терпит убытки, с большой долей вероятности и стимулирующих вознаграждений не будет.
- Часто размер премии нигде не зафиксирован, а прописаны только максимальные и минимальные пределы.
Как правило, сотрудники не поднимают шум из-за неначисления одной месячной премии. Но если речь идет о годовом бонусе, могут возникнуть споры и разногласия с работодателем, которые иногда решаются в судебном порядке.
Когда суд говорит «нет»
Как показывает судебная практика, в целом трудовые тяжбы чаще всего заканчиваются в пользу работников. Однако суды, где сотрудник пытается взыскать свои премии и бонусы, обычно заканчиваются неудачей. Закон неумолим.
Стимулирующие выплаты — прерогатива и право работодателя и обязать его их выплачивать нельзя.
Да, существует исключительная практика, где премии работодатель-таки выплатил по решению суда. Но в каждом конкретном случае Фемида будет разбираться индивидуально. Поэтому нужна крепкая юридическая поддержка и трезвая оценка рисков.
Когда суд говорит: «Да»
Увольнение сотрудника — повод ему «отомстить» и недоплатить положенную сумму. Часто ее начисляют де-юре, но «забывают» перевести на счет сотрудника де-факто. В таком случае нужно доказать факт начисления. Например, с помощью справки 2-НДФЛ, где фигурируют все начисления.
Если имело место такое нарушение, то суд, с большой долей вероятности, встанет на сторону истца. (Пример — определение мосгорсуда от 08.11.2018 по делу № 33-43236/2018).
Иногда компании прописывают в локальных актах, что при увольнении сотрудники премию не получают. Это явный признак дискриминации, и при наличии таких формулировок суды иногда обязывают выплатить полный объем стимулирующих выплат.
Эксперты рекомендуют также быть внимательными при увольнении по соглашению сторон.
Если рассчитываете на получение премий, попросите все суммы и обязательства прописать в соглашении. Это гарантирует начисление и выплату бонусов при увольнении в полном объеме.
Схема начисления бонусов тоже может быть доказательством в суде. Например, если на бумаге зафиксированы конкретные показатели и условия выплаты бонусов, то при их не начислении, если дело дойдет до суда, работодателю нужно будет доказать, почему сотрудник оказался недостоин выплат.
Так, в Удмуртии в 2016 году Верховный суд посчитал необоснованным занижение премий сотрудникам и постановил взыскать все, что не было уплачено.
Подозрительным суду может показаться и тот факт, что премии выплатили всем сотрудникам, а кому-то одному — нет.
Жительница Санкт-Петербурга, например, отстояла свои права на выплату премий. Работодатель ее «выживал» ежемесячно недоплачивая бонус, который составлял 80% заработка. А началось все после того, как сотрудница объявила о своей беременности. Суд встал ее на сторону.
Если невыплата премии — мера наказания
Меры дисциплинарного взыскания подробно прописаны в Трудовом кодексе. И такого понятия, как невыплата премии, там нет. Если во внутренних локальных документах прописано, что премии можно лишиться из-за нарушения трудовой дисциплины, то это незаконно.
Так что если вас лишили премии в качестве наказания, то в госинспекции труда работодателю укажут на нарушение и предпишут премию выплатить.
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