Цитата дня. Про скорость

Стоимость расчетов пластиковыми картами слишком высокая и растет очень быстро, считают в «Опоре России».
На недавнем совещании по проблемам торговли там говорили про тарифы на эквайринг и пришли к выводу, что они завышенные даже по мировым меркам.
С этим надо что-то делать, иначе бизнес (особенно малый бизнес) уходит в убытки, пытаясь покрыть все возрастающие расходы.
Вот как сказал о проблеме Владлен Максимов, вице-президент Опоры России:
«У нас ФНС с такой скоростью не собирает налоги, с которой банки получают свои комиссии.»
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