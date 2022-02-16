Цитата дня. Про скорость

Стоимость расчетов пластиковыми картами слишком высокая и растет очень быстро, считают в «Опоре России».

На недавнем совещании по проблемам торговли там говорили про тарифы на эквайринг и пришли к выводу, что они завышенные даже по мировым меркам.

С этим надо что-то делать, иначе бизнес (особенно малый бизнес) уходит в убытки, пытаясь покрыть все возрастающие расходы.

Вот как сказал о проблеме Владлен Максимов, вице-президент Опоры России:

«У нас ФНС с такой скоростью не собирает налоги, с которой банки получают свои комиссии.»