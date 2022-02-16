Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Цитата дня. Про скорость

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Стоимость расчетов пластиковыми картами слишком высокая и растет очень быстро, считают в «Опоре России».

На недавнем совещании по проблемам торговли там говорили про тарифы на эквайринг и пришли к выводу, что они завышенные даже по мировым меркам.

С этим надо что-то делать, иначе бизнес (особенно малый бизнес) уходит в убытки, пытаясь покрыть все возрастающие расходы.

Вот как сказал о проблеме Владлен Максимов, вице-президент Опоры России:

«У нас ФНС с такой скоростью не собирает налоги, с которой банки получают свои комиссии.»

Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.

Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить