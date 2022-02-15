💳 Аномальный рост тарифов на эквайринг просят остановить

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова считают, что стоимость безналичной оплаты пластиковыми картами в нашей стране слишком высока. Хотя безналичные платежи растут, тарифы не снижаются, а наоборот идут вверх.
К таким выводам там пришли в результате совещания по проблемам торговли.
По словам Владлена Максимова, вице-президента «Опоры России», в прошлом году в крупных торговых сетях доля безналичных платежей достигла 60% от выручки, а у некоторых — 65%. Если не так давно по мере увеличения числа карт у населения стоимость эквайринга падала, то сейчас она наоборот растет. По мировым меркам она явно завышена.
Так, ставка сейчас составляет от 0,8-0,9% для крупнейших сетей до 2-2,5% для малого бизнеса. По словам спикера, ни в одной из крупных экономик мира таких ставок нет. Есть в США для кредитных карт — 2%, но у нас такое и для дебетовых карт тоже.
В итоге затраты на эквайринг вышли на третье место среди расходов торговых компаний.
Он также сообщил, что торговля для малого бизненса перестала быть самым массовым видом деятельности — падает доходность. Зато банки постоянно радостно сообщают о своих доходах.
Участники дискуссии считают СБП от Центробанка альтернативой эквайрингу. Но она не предлагает пользователям бонусов, кэшбека, и часто им из-за этого неинтересна.
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